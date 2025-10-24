Nga bí mật mua công nghệ phương Tây để bảo vệ đội tàu ngầm hạt nhân?

Tàu ngầm Alexander Nevsky mang theo tên lửa hạt nhân ở căn cứ tàu ngầm Rybachiy thuộc Kamchatka ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga đang bảo vệ hạm đội tàu ngầm hạt nhân ở Bắc Cực nhờ vào một hệ thống giám sát trong lòng biển. Hệ thống này được thiết lập dựa vào công nghệ phương Tây, cụ thể là những thiết bị công nghệ cao mua từ Mỹ và châu Âu, thông qua các công ty bình phong, theo The Washington Post hôm 24.10 dẫn lại báo cáo tài chính, hồ sơ tòa án và các quan chức an ninh phương Tây.

Với việc che giấu vai trò trong các giao dịch thông qua nhiều lớp công ty bình phong, Nga đã có thể mua sắm những hệ thống sonar độ nhạy cảm cao, tàu lặn không người lái dưới nước có thể hoạt động ở độ sâu 3.000 m, các ăng ten phức tạp trong lòng biển. Bài báo cho rằng để phục vụ công tác cài cắm và lắp đặt, quân đội Nga sử dụng đội tàu khoác lên mình vỏ bọc của tàu thương mại hoặc nghiên cứu.

Tất cả những thiết bị trên được tích hợp vào một dự án được bí mật triển khai nhiều năm nhằm dựng lên "mạng lưới giám sát vô hình" khắp biển Barents và các vùng biển băng giá khác. Đây là những vùng biển nằm trong phạm vi hoạt động của các tàu ngầm Nga.

Các tàu ngầm Nga mang theo tên lửa đạn đạo, sẵn sàng cho tình huống xảy ra chiến tranh hạt nhân với Mỹ, theo hồ sơ nộp lên tòa án Đức và các chuyên gia, quan chức an ninh Mỹ, châu Âu.

Hệ thống giám sát này, có tên "Harmony", dựa vào mạng lưới cảm biến cài ở đáy biển, giúp phát hiện tàu ngầm như của Mỹ đang tiến vào các "pháo đài hải quân" của Nga. Dựa vào thông tin thu được, Nga có thể kịp thời ngăn chặn nỗ lực của phương Tây trong việc theo dõi hoặc tiêu diệt tàu ngầm Nga trong giai đoạn có chiến tranh.

Việc bảo vệ các tàu ngầm mang theo tên lửa hạt nhân có thể đảm bảo chính quyền Moscow vẫn có được năng lực tấn công hạt nhân ngay cả khi các hầm chứa tên lửa trên đất liền bị phá hủy.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.