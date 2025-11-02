Chiến sự Ukraine ngày 1.347: Giằng co tại Pokrovsk, Nga nói hạ đặc nhiệm Ukraine

Nga tuyên bố hạ đặc nhiệm Ukraine ở Pokrovsk, Kyiv nói gì?

Quân đội Nga ngày 1.11 cho biết đã hạ nhóm đặc nhiệm thuộc Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) được cử đến chi viện cho lực lượng phòng thủ ở thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Trước đó, quân đội Ukraine cho biết đã triển khai toán lính đặc nhiệm đến Pokrovsk hồi đầu tuần. Trong video được công bố cho thấy ít nhất 10 quân nhân Ukraine đổ bộ từ trực thăng.

Ukraine đăng ảnh nhóm đặc nhiệm đổ bộ gần thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk ẢNH: TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG UKRAINE

Trong tuyên bố trên Telegram ngày 1.11, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: “Chiến dịch triển khai nhóm đặc nhiệm tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) bằng trực thăng cách Pokrovsk (Nga gọi là Krasnoarmeysk) đã bị chặn đứng. Toàn bộ 11 người rời khỏi trực thăng đã thiệt mạng". Moscow cũng khẳng định đang tiến sâu vào khu vực Pokrovsk. Hãng TASS ngày 1.11 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho hay một số quân nhân Ukraine bị bao vây tại Pokrovsk đã bắt đầu đầu hàng.

Ukrainska Pravda dẫn nguồn thạo tin bác bỏ tuyên bố của Nga rằng nhóm đặc nhiệm Ukraine bị hạ. GUR tuyên bố vẫn đang thực hiện các biện pháp giữ ổn định tại Pokrovsk.

Trong khi đó, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine ngày 1.11 cho biết họ đang cải thiện vị trí triển khai quân tại một số khu vực ở Pokrovsk, song thừa nhận tình hình đang khó khăn và nhiều biến động.

Nga khiến quân Ukraine ở Pokrovsk lâm vào thế nguy bằng cách nào?

Reuters ngày 1.11 dẫn các nguồn thạo tin nói rằng lực lượng Nga đã đẩy lùi nỗ lực của Trung đoàn tấn công độc lập số 425 "Skala" của Ukraine nhằm thoát khỏi thị trấn Hryshyne, tây bắc Pokrovsk, trong khi gọng kìm bao quanh lực lượng Ukraine ở khu vực này đang dần thu hẹp. Các cuộc giao tranh ở Hryshyne mang ý nghĩa chiến lược khi nó cho thấy Nga đang tiến sát mục tiêu cắt đứt tuyến hậu cần của Ukraine nhằm chi viện cho Pokrovsk.

Lực lượng Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây hoàn toàn Pokrovsk và đe dọa các tuyến tiếp tế của Ukraine, sau đó triển khai các đơn vị nhỏ liên tục gây sức ép cho Kyiv. Các blogger quân sự Nga cho biết thế giao tranh ở Pokrovsk đang rất giằng co và hai bên đều chịu những tổn thất đáng kể.

Ukraine không kích đường ống dầu trong lãnh thổ Nga

Quân đội Ukraine ngày 1.11 cho biết lực lượng Nga đã dùng 223 máy bay không người lái (UAV) tấn công nhiều vùng lãnh thổ Ukraine trong tối ngày 31.10, rạng sáng ngày 1.11. Kyiv cho biết đã đánh chặn 206 UAV, trong khi 7 địa điểm bị UAV đánh trúng.

Ngoài ra, Không quân Ukraine cho biết một UAV Nga đã tấn công cơ sở nông nghiệp ở tỉnh Chernihiv, trong khi vụ tập kích khác vào tỉnh Poltava đã gây hỏa hoạn một cơ sở khai thác khí đốt.

Kyiv tố Nga dùng loại tên lửa từng khiến Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân

Tình báo Ukraine ngày 1.11 tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào trong tỉnh Moscow của Nga, gây vụ nổ và làm gián đoạn đường ống dẫn dầu của Moscow. Kyiv cho hay vụ tấn công được thực hiện ngày 31.10 đã phá hủy đường ống vận chuyển xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không cho quân đội Nga.

Theo Kyiv Post, Ukraine đang tăng cường sử dụng tên lửa và UAV tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27.10 nói rằng các đợt không kích của Kyiv vào hạ tầng năng lượng đã khiến Nga mất hơn 20% công suất lọc dầu.

Hình ảnh được cho là cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu ở tỉnh Moscow của Nga ngày 31.10 ẢNH: TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG UKRAINE

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1.11 cho hay quân đội đã kiểm soát khu định cư Novoukrainka ở tỉnh Donetsk. Moscow cũng khẳng định đã đánh chặn 236 UAV Ukraine cùng ngày.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Quân nhân Ukraine ngày 30.10 đang chuẩn bị các UAV đánh chặn Sting để triển khai ở tiền tuyến phía đông ẢNH: REUTERS

EU sẽ họp bí mật để bàn cách hỗ trợ Ukraine?

Tờ El Mundo hôm 31.10 cho hay đại diện từ 35 nước trong “Liên minh sẵn sàng” của phương Tây sẽ tổ chức họp kín vào ngày 4.11 tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha để bàn phương án hỗ trợ Ukraine.

Tờ báo từ Tây Ban Nha tiết lộ cuộc họp sẽ tập trung thảo luận việc hỗ trợ tài chính cho Kyiv. Đáng chú ý là các quy định an ninh được cho là sẽ rất chặt chẽ. Theo đó, đại diện từ 35 nước phải để điện thoại tại phòng riêng, không đăng bài về thông tin cuộc họp trên mạng xã hội. Các bên nhiều khả năng cũng thảo luận các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine

Hiện chưa rõ ai sẽ tham gia cuộc họp trên. El Mundo cho hay Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares sẽ tham dự. Chính phủ Tây Ban Nha chưa phản hồi thông tin này.