Chiến sự Ukraine ngày 1.346: Ukraine tập kích mạnh, Nga dùng loại tên lửa mới?

Trang The Kyiv Independent ngày 31.10 dẫn lời các quan chức Nga và những kênh Telegram cho biết nhiều cơ sở năng lượng tại các tỉnh Oryol, Vladimir và Yaroslavl của Nga đã bị Ukraine tấn công vào rạng sáng.

Các mục tiêu được cho là nhà máy nhiệt điện Oryol - nguồn cung năng lượng lớn nhất của tỉnh, trạm biến áp Vladimir - một trung tâm năng lượng then chốt của Nga, và nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky - cơ sở lọc dầu lớn nhất miền bắc Nga.

Vụ nổ nhà máy nhiệt điện tại Oryol (Nga) rạng sáng 31.10 ẢNH: REUTERS

Cư dân thành phố Oryol tại tỉnh cùng tên cho biết đã xảy ra các vụ nổ trong đêm. Tỉnh trưởng Andrey Klychkov nói rằng mảnh vỡ từ các máy bay không người lái (UAV) bị ngăn chặn đã rơi xuống nhà máy Oryol, gây hư hại thiết bị cung cấp điện.

Vụ việc không gây cháy hay thương vong nhưng nguồn cung nước nóng và nhiệt sưởi được hạn chế tạm thời tại một số quận. Lực lượng khẩn cấp có mặt tại hiện trường để sửa chữa và nguồn điện gần như được khôi phục hoàn toàn.

Trước đó, ông Klychkov cảnh báo nguy cơ tên lửa tấn công, còn cư dân địa phương nói âm thanh trong vụ tấn công nghe không giống như UAV.

Tổng thống Putin hé lộ chi tiết về động cơ hạt nhân của tên lửa 'vô đối' Burevestnik

Tỉnh trưởng Vladimir Alexander Avdeyev xác nhận một cơ sở tại địa phương bị tấn công nhưng không nói rõ đó là trạm biến áp. Tại Yaroslavl, những vụ nổ được báo cáo gần cơ sở lọc dầu Novo-Yaroslavsky, cơ sở lớn thứ 5 tại Nga với năng suất xử lý hằng năm lên đến 15 triệu tấn dầu thô.

Tỉnh trưởng Mikhail Yevrayev cho biết đã ngăn chặn một đợt tấn công của UAV Ukraine trong đêm và không có thương vong. Hai trường mẫu giáo tại tỉnh bị đóng cửa do mảnh vỡ UAV rơi xuống.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy và ngăn chặn 130 UAV Ukraine trong đêm 30.10 đến rạng sáng 31.10 tại nhiều vùng lãnh thổ, theo TASS. Bộ còn thông báo giành được làng Novooleksandrivka tại tỉnh Dnipropetrovsk (Ukraine).

Một vụ nổ trên chiến trường trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 29.10 ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, các lực lượng khẩn cấp Ukraine thông báo đợt tấn công vào rạng sáng của Nga tại thành phố Sumy đã làm 11 cư dân bị thương, gồm 4 trẻ em. Nhiều tòa nhà, ga tàu và cơ sở hạ tầng khác cũng bị thiệt hại.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin của nhau nhưng lâu nay tuyên bố không nhắm vào dân thường.

Ukraine đã tăng cường tấn công các cơ sở dầu khí của Nga trong thời gian gần đây. Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk ngày 31.10 cho biết Ukraine đã đánh trúng 160 cơ sở năng lượng và dầu mỏ của Nga từ đầu năm đến nay.

Vụ cháy tại một tòa chung cư ở Sumy (Ukraine) sau vụ tấn công rạng sáng 31.10 ẢNH: REUTERS

Ukraine tuyên bố ngăn chặn tên lửa Oreshnik

Cũng theo ông Maliuk, Ukraine đã phá hủy một tên lửa tầm trung Oreshnik của Nga trong chiến dịch đặc biệt vào năm 2023, thực hiện cùng các cơ quan tình báo.

Theo Reuters, Nga lần đầu sử dụng tên lửa Oreshnik tại Ukraine vào tháng 11.2024, nhắm vào xí nghiệp quốc phòng tại thành phố Dnipro.

Ông Maliuk đưa ra thông tin tại cuộc họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Sybiha, cùng lãnh đạo các cơ quan khác.

Tình báo Ukraine cho rằng Nga đã sản xuất 3 tên lửa Oreshnik trong năm nay và dự kiến tăng năng suất hằng năm lên gấp đôi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Oreshnik là tên lửa không thể bị ngăn chặn, có sức hủy diệt có thể sánh với vũ khí hạt nhân. Tên lửa này hiện diện trong cuộc tập trận Nga-Belarus hồi tháng 9. Tuần qua, Belarus xác nhận sẽ triển khai tên lửa này trên lãnh thổ vào tháng 12.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của lãnh đạo SBU.

Nga dùng tên lửa từng bị Mỹ phản đối?

Reuters ngày 31.10 dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng trong vài tháng gần đây, Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa hành trình 9M729. Đây là loại tên lửa mà Washington cho rằng Moscow đã bí mật phát triển, dẫn đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi Hiệp ước các lực lượng tên lửa tầm trung (INF) với Nga vào năm 2019.

Tên lửa 9M729 có tầm bắn 2.500 km, có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thường, theo chương trình mối đe dọa tên lửa của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ). INF cấm các bên triển khai tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500-5.500 km.

Nga từng bác bỏ thông tin của Mỹ, nói rằng chưa từng phát triển hay thử nghiệm tên lửa 9M729 với tầm bắn bằng hoặc quá 500 km.

Một phần của hệ thống tên lửa 9M729 được Nga trưng bày tại Moscow hồi năm 2019 ẢNH: REUTERS

Ông Sybiha là người đầu tiên tuyên bố Nga đã sử dụng 9M729 cho thực chiến. Một quan chức cấp cao Ukraine nói Nga đã phóng tên lửa này 23 lần từ tháng 8 năm nay và từng có 2 lần vào năm 2022.

Ông Sybiha cho rằng việc sử dụng tên lửa cho thấy sự thiếu tôn trọng của Nga đối với nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thông tin được đưa ra giữa bối cảnh Ukraine đang kêu gọi Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa để gây sức ép lên Nga. Tên lửa hành trình Tomahawk mà Ukraine yêu cầu viện trợ không bị cấm theo INF bởi thời điểm hiệp ước ra đời, tên lửa chỉ có phiên bản phóng từ trên biển.

Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine. Điện Kremlin từ chối bình luận về thông tin, đề nghị phóng viên Reuters hỏi Bộ Quốc phòng Nga.

Mỹ hủy họp sau khi Nga ra điều kiện?

Tờ Financial Times ngày 31.10 dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến tại Budapest (Hungary) giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sau khi Nga đưa ra lập trường cứng rắn về Ukraine.

Hội nghị đáng lẽ diễn ra vào tháng 10 nhưng bị hoãn lại sau khi Bộ Ngoại giao Nga gửi biên bản sang Washington với những yêu cầu giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine như nhượng bộ lãnh thổ.

Một cuộc gọi căng thẳng giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio diễn ra sau đó và Washington quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh, theo tờ báo. Ông Rubio được cho là đã báo cáo với Tổng thống Trump rằng Nga chưa sẵn sàng đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 31.10 từ chối bình luận về thông tin trong bài viết. "Tôi gợi ý mọi người nhớ lại những từ ngữ đã được sử dụng trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ sau cuộc trao đổi giữa ông Lavrov và ông Rubio. Có những từ ngữ và đánh giá hoàn toàn khác biệt", ông Peskov nói.