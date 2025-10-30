Nga lên tiếng sau khi bộ trưởng Bỉ nói NATO có thể 'xóa Moscow khỏi bản đồ'

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo De Morgen được xuất bản hôm 27.10, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken đã bác bỏ những lo ngại rằng việc chuyển giao tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine có thể gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken phát biểu tại cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Quốc phòng EU tại Warsaw (Ba Lan) vào ngày 3.4 Ảnh: AFP

Hôm 24.10, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho hay ông đã thảo luận vấn đề gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine với Tổng thống Mỹ Donald Trump và vấn đề này vẫn đang được xem xét, theo Reuters.

Ông Francken lập luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân vì trong trường hợp đó NATO, do Mỹ dẫn đầu, "sẽ xóa Moscow khỏi bản đồ". Bộ trưởng Francken nói thêm rằng ông không lo ngại một cuộc tấn công thông thường vào Brussels vì cuộc tấn công như thế sẽ dẫn đến việc Moscow bị "san bằng". Brussels là thủ đô của Bỉ và cũng được xem là thủ đô trên thực tế của Liên minh châu Âu (EU).

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko nói với Đài RBC hôm 29.10 rằng những lời lẽ của ông Francken phù hợp với "bầu không khí của chứng rối loạn tâm thần trong quân ngũ" đang phổ biến ở Tây Âu.

Ngoài ra, Đại sứ quán Nga tại Bỉ đã lên án những tuyên bố "khiêu khích và vô trách nhiệm" của ông Francken là "hoàn toàn vô lý và không phù hợp với thực tế".

"Những hành vi phiêu lưu của ông Francken là biểu hiện rõ ràng nhất của cơn điên cuồng mang tính quân phiệt đang ngày càng chi phối phe muốn chiến tranh ở châu Âu", Đại sứ quán Nga bình luận. Đại sứ quán cho rằng các quan chức EU như ông Francken đang "gây ra mối đe dọa cho tương lai của châu lục này và [có] khả năng đẩy châu lục vào một cuộc chiến tranh mới".

Trước đó, hôm 28.10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định Moscow "khong có ý định tấn công bất kỳ thành viên hiện tại nào của NATO và Liên minh châu Âu". Ông Lavrov cáo buộc phương Tây đang công khai chuẩn bị cho một "cuộc chiến lớn mới ở châu Âu" chống lại Nga và đồng minh Belarus.