Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga lên tiếng sau khi bộ trưởng Bỉ nói NATO có thể 'xóa Moscow khỏi bản đồ'

Văn Khoa
Văn Khoa
30/10/2025 10:42 GMT+7

Phía Nga đã có phản ứng mạnh sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nói rằng NATO có thể 'xóa Moscow khỏi bản đồ'.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo De Morgen được xuất bản hôm 27.10, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken đã bác bỏ những lo ngại rằng việc chuyển giao tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine có thể gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và NATO.

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken phát biểu tại cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Quốc phòng EU tại Warsaw (Ba Lan) vào ngày 3.4

Ảnh: AFP

Hôm 24.10, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho hay ông đã thảo luận vấn đề gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine với Tổng thống Mỹ Donald Trump và vấn đề này vẫn đang được xem xét, theo Reuters.

Ông Francken lập luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân vì trong trường hợp đó NATO, do Mỹ dẫn đầu, "sẽ xóa Moscow khỏi bản đồ". Bộ trưởng Francken nói thêm rằng ông không lo ngại một cuộc tấn công thông thường vào Brussels vì cuộc tấn công như thế sẽ dẫn đến việc Moscow bị "san bằng". Brussels là thủ đô của Bỉ và cũng được xem là thủ đô trên thực tế của Liên minh châu Âu (EU).

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko nói với Đài RBC hôm 29.10 rằng những lời lẽ của ông Francken phù hợp với "bầu không khí của chứng rối loạn tâm thần trong quân ngũ" đang phổ biến ở Tây Âu.

Nga vừa thử nghiệm siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon

Ngoài ra, Đại sứ quán Nga tại Bỉ đã lên án những tuyên bố "khiêu khích và vô trách nhiệm" của ông Francken là "hoàn toàn vô lý và không phù hợp với thực tế".

"Những hành vi phiêu lưu của ông Francken là biểu hiện rõ ràng nhất của cơn điên cuồng mang tính quân phiệt đang ngày càng chi phối phe muốn chiến tranh ở châu Âu", Đại sứ quán Nga bình luận. Đại sứ quán cho rằng các quan chức EU như ông Francken đang "gây ra mối đe dọa cho tương lai của châu lục này và [có] khả năng đẩy châu lục vào một cuộc chiến tranh mới".

Trước đó, hôm 28.10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định Moscow "khong có ý định tấn công bất kỳ thành viên hiện tại nào của NATO và Liên minh châu Âu". Ông Lavrov cáo buộc phương Tây đang công khai chuẩn bị cho một "cuộc chiến lớn mới ở châu Âu" chống lại Nga và đồng minh Belarus.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Romania ngày 29.10 cho biết Mỹ có kế hoạch cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú ở sườn phía đông châu Âu, bao gồm cả lực lượng dự kiến được triển khai tại Căn cứ Không quân Mihail Kogălniceanu của Romania, theo Reuters.

Bộ này cho biết quyết định trên là điều đã được dự đoán trước, xét đến sự thay đổi trong các ưu tiên của Washington, và khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục đồn trú tại Romania. Chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ Mỹ sẽ rút đi.



Tin liên quan

Nga phát cảnh báo tới NATO, EU

Nga phát cảnh báo tới NATO, EU

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27.9 tuyên bố với NATO và Liên minh châu Âu (EU) rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Moscow sẽ phải đối mặt với 'phản ứng quyết liệt'.

Nga - NATO thêm leo thang căng thẳng

Tố UAV Nga mang chất nổ bay ngang thủ đô, Lithuania cầu cứu NATO

Khám phá thêm chủ đề

nga Moscow Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken tên lửa Tomahawk Trump UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận