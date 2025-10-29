Chiến sự Ukraine ngày 1.343: Ông Zelensky lên tiếng tình hình Pokrovsk, muốn đàm phán với Nga

"Quân đội Nga đã tập trung lực lượng rất lớn cho khu vực Pokrovsk, đến mức tỷ lệ chênh lệch là 1 người Ukraine đối đầu 8 binh sĩ Nga", ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ngày 28.10. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định dù Nga huy động quân số vượt trội, họ vẫn chưa đạt được các mục tiêu như mong muốn, theo The Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kyiv ngày 28.10.2025 ẢNH: REUTERS

Theo nhóm giám sát chiến trường nguồn mở DeepState của Ukraine, quân đội Nga đã bao vây Pokrovsk từ 3 phía, chỉ để lại một hành lang hẹp khoảng 15 km cho phép quân Ukraine tiếp tế và di tản.

Tất cả các cây cầu dẫn vào thành phố Pokrovsk đều bị phá hủy, khiến việc sơ tán thương binh trở nên gần như bất khả thi. Thượng sĩ Natalia Stoiko, chỉ huy lực lượng y tế của Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 5 tại Pokrovsk, cho biết quân đội Ukraine "thiếu mọi thứ" từ thiết bị kỹ thuật đến kỹ sư có thể dựng cầu gỗ tạm để sơ tán.

Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định Pokrovsk đang rơi vào thế bị bao vây chiến thuật. The Kyiv Independent dẫn lời các nhà phân tích cho rằng Ukraine cần tính toán rút quân kịp thời nếu không còn khả năng kiểm soát thành phố.

Ông Pasi Paroinen tại tổ chức phân tích Black Bird Group (Phần Lan) nhận định đánh giá quân Nga đang thực sự tiến vào bên trong Pokrovsk. "Có thể mất vài tuần để Nga kiểm soát toàn bộ thành phố, nhưng điều đó còn tùy vào việc giới chỉ huy Ukraine quyết định cầm cự đến đâu và liệu có phản công hay không", ông nói.

Theo vị chuyên gia này, các yếu tố thời tiết có thể đã giúp Nga đẩy nhanh tiến độ tại khu vực Pokrovsk. Sương mù dày đặc và gió thuận lợi khiến máy bay không người lái (UAV) của Nga hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ các đợt tấn công cơ giới và bộ binh.

Dù vậy, ông Paroinen nhấn mạnh việc Nga kiểm soát được Pokrovsk sẽ không làm thay đổi lớn cục diện toàn mặt trận, bởi quân đội Ukraine đã ngừng sử dụng thành phố này làm trung tâm hậu cần từ cuối năm 2024. Tuy nhiên, về mặt địa lý, Pokrovsk vẫn có giá trị chiến lược khi là điểm giao thông quan trọng nối tỉnh Dnipropetrovsk ở phía tây với các cứ điểm Ukraine ở phía bắc Donetsk.

Ông Zelensky muốn đàm phán với Nga

Trong bối cảnh chiến sự ngày càng khó khăn, Tổng thống Zelensky một lần nữa nhắc đến khả năng đàm phán hòa bình với Nga. Phát biểu với truyền thông ngày 28.10, ông Zelensky khẳng định Ukraine "sẵn sàng đối thoại" nhưng sẽ không chấp nhận rút quân khỏi các vùng lãnh thổ theo yêu cầu của Nga.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo về phía quân đội Nga tại thị trấn tiền tuyến Pokrovsk, Donetsk ngày 15.10.2025 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông hoan nghênh việc tổ chức đàm phán ở bất kỳ quốc gia nào, ngoại trừ Nga hoặc đồng minh thân cận Belarus.

Ông cũng nhấn mạnh Ukraine cần sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu để tiếp tục chống đỡ lực lượng Nga trong 2 đến ba3năm tới, trong bối cảnh kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Kyiv của Liên minh châu Âu (EU) đang bị đình trệ.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump, người chuẩn bị có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này, gây sức ép buộc Bắc Kinh hạn chế hỗ trợ cho Nga. Theo ông, "sự can dự hoặc im lặng" của Trung Quốc đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chiến trường.

Ở chiều ngược lại, Sky News dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga không thể đánh giá tiến độ đàm phán hòa bình vì phía Ukraine đã đình chỉ đối thoại và không trả lời các câu hỏi do Moscow đưa ra.

Ông Peskov cho hay quân đội Nga "liên tục nghe thấy tiếng nước ngoài" từ các tay súng chiến đấu cho Ukraine trên tiền tuyến. "Vậy nên, những người nước ngoài đó đang ở đó, chúng tôi sẽ tiêu diệt họ. Quân đội của chúng tôi sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của họ", theo ông Peskov.

Tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin được đưa ra sau khi Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga (SVR) cáo buộc Pháp đang chuẩn bị triển khai khoảng 2.000 binh sĩ và sĩ quan tới Ukraine.

Trước đó, Nga cáo buộc quân nhân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có mặt ở Ukraine và các cơ quan tình báo của Moscow đã bắt được tiếng Anh và tiếng Pháp được nói nhiều lần ở tiền tuyến, theo Reuters.

Ông Orban cảnh báo EU "châm ngòi xung đột" nếu sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 28.10 cảnh báo rằng kế hoạch của EU nhằm sử dụng tài sản Nga bị đóng băng ở phương Tây có thể dẫn tới xung đột trực tiếp với Moscow, và là "khúc dạo đầu cho một cuộc chiến toàn diện". Ông Orban từ lâu đã phản đối đề xuất này, cho rằng việc tịch thu tài sản của Nga có thể khiến Moscow đáp trả mạnh mẽ và đẩy căng thẳng leo thang, theo TASS.

Theo Politico, sau khi Bỉ từ chối ủng hộ kế hoạch cho Ukraine vay 140 tỉ euro (tương đương 160 tỉ USD) được bảo đảm bằng tài sản Nga bị phong tỏa, các lãnh đạo EU đã bắt đầu thảo luận một "phương án B" nhằm huy động hàng chục tỉ USD thông qua vay nợ chung để duy trì viện trợ cho Ukraine. Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố chi tiết kế hoạch này trong báo cáo sắp tới.

Về phía Nga, giới chức nước này lên án mạnh mẽ ý định tịch thu tài sản, gọi đây là "hành vi trộm cắp", đồng thời cảnh báo điều đó sẽ làm xói mòn lòng tin của các quốc gia khác đối với hệ thống tài chính phương Tây.