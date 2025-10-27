Chiến sự Ukraine ngày 1.341: Lực lượng Nga bao vây 10.000 lính Ukraine?

Hơn 10.000 lính Ukraine bị bao vây?

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26.10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 26.10 đã đến thăm sở chỉ huy của quân đội Nga. Ông Putin đã gặp các quan chức quân đội, bao gồm Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov để cập nhật tình hình chiến sự, Đài RT đưa tin.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã nhận báo cáo rằng có đến 5.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây ở hướng tiến công Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và 5.500 binh sĩ khác bị bao vây ở hướng Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trao đổi với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tại một sở chỉ huy ngày 26.10 ẢNH: REUTERS

Theo báo cáo quân sự, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một điểm vượt sông Oskol, cắt đứt tuyến di chuyển của lực lượng Ukraine. Nga đang trên đà kiểm soát hoàn toàn thị trấn Yampol, trong khi kiểm soát 70% Volchansk.

Ông Peskov cho biết, trong cuộc họp với các tướng lĩnh, Tổng thống Putin chỉ thị phải đảm bảo việc các binh sĩ Ukraine bị bao vây phải đầu hàng và giảm thiểu thương vong, đồng thời nhấn mạnh “quân đội Nga luôn thể hiện lòng nhân đạo đối với đối phương và điều đó cần được duy trì”.

Hiện Ukraine chưa phản hồi về thông tin hơn 10.000 lính bị bao vây.

Ukraine nói một tuần bị 1.200 UAV Nga tấn công

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26.10 tuyên bố trong 1 tuần qua, lực lượng Moscow đã phóng hơn 1.200 máy bay không người lái (UAV), hơn 1.300 bom dẫn đường tập kích nhiều khu vực của Ukraine. Viết trên mạng xã hội X, ông Zelensky cáo buộc các đợt tấn công đã gây những thiệt hại dân sự và ảnh hưởng đến cuộc sống dân thường.

Trong khi đó, Thị trưởng thủ đô Kyiv của Ukraine Vitali Klitschko cho biết thành phố đã bị tấn công trong tối ngày 25, rạng sáng 26.10, khiến ít nhất 3 người chết và 32 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ Ukraine dùng trực thăng dập lửa ở thành phố Kyiv ngày 25.10 ẢNH: REUTERS

Trước đó một ngày, thành phố Kyiv cũng bị tấn công vào sáng 25.10. Truyền thông Đức đưa tin Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Katherina Reiche, người đang có chuyến thăm Kyiv, đã phải trốn xuống hầm trú ẩn. Bà nói rằng đó là một “trải nghiệm đau đớn”, và cam kết Berlin sẽ sát cánh cùng người dân Ukraine, đồng thời sẽ hỗ trợ Kyiv khôi phục hạ tầng năng lượng.

Không quân Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 90 trong số 101 UAV của Nga ngày 26.10. Ukrainska Pravda đưa tin cuộc không kích của Nga vào Kyiv trong ngày 25 và 26.10 đã làm hư hại một công ty dược phẩm, với ước tính thiệt hại hơn 100 triệu USD. Ngoài ra, một xưởng sản xuất cà phê ở Kyiv cũng bị bắn trúng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.10 tuyên bố đánh chặn 116 UAV Ukraine. Moscow cho biết đã gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng và một chuyến tàu được sử dụng để vận chuyển nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự Ukraine đến tiền tuyến.

Nga và Ukraine không bình luận tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

UAV Ukraine chạy đua vượt mặt hệ thống phòng thủ Nga

Nga thử tên lửa có tầm bắn “không giới hạn”

Cũng trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ngày 26.10, ông Gerasimov cho biết lực lượng vừa thử nghiệm tên lửa tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân, mang tên Burevestnik, theo RT.

Ông Gerasimov cho biết tên lửa này có thể né được những hệ thống phòng không, tấn công mục tiêu giá trị cao. Ông nói thêm tên lửa đã bay quãng đường 14.000 km trong khoảng 15 tiếng liên tục, thể hiện khả năng hoạt động vượt trội so với các loại tên lửa hành trình hiện nay.

Nga công bố hình ảnh về vụ thử tên lửa Burevestnik ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

“Các đặc tính kỹ thuật của tên lửa Burevestnik giúp nó có khả năng tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt ở mọi khoảng cách”, ông Gerasimov báo cáo.

Tổng thống Putin lần đầu công bố việc phát triển tên lửa này vào năm 2018. Ông cho biết phạm vi hoạt động không giới hạn của loại vũ khí cho phép nó có thể cơ động liên tục.

Trao đổi với các tướng lĩnh quân đội Nga ngày 26.10, ông Putin nhấn mạnh Burevestnik “là sản phẩm độc nhất và trên thế giới chưa có”. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng cần phải trải qua thêm nhiều giai đoạn trước khi có thể đưa vũ khí này vào thực chiến.

Slovakia khiến EU, Ukraine gặp khó

Slovakia, một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) sẽ không tham gia các chương trình mà EU triển khai để viện trợ quân sự cho Ukraine đối phó Nga, Reuters đưa tin ngày 26.10

Phát biểu trên truyền hình ngày 26.10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói: “Tôi từ chối cho phép Slovakia tham gia vào bất kỳ chương trình tài chính nào nhằm giúp Ukraine chi tiêu quân sự”.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố Uzhhorod ở Ukraine ngày 5.9 ẢNH: REUTERS

Kể từ khi lãnh đạo chính phủ Slovakia năm 2023, Thủ tướng Fico đã dừng viện trợ quân sự của quốc gia cho Ukraine, dù vẫn cho phép các hợp đồng mua sắm vũ khí thương mại. Ông Fico cũng phản đối các lệnh cấm vận mà EU nhằm vào Nga, cho rằng chúng khiến EU thiệt hại nhiều hơn.

Trong ngày 23.10, các lãnh đạo EU đồng ý đáp ứng “nhu cầu tài chính cấp thiết” của Ukraine trong 2 năm tới, song vẫn chưa ủng hộ đề xuất sử dụng tài sản Nga đóng băng để cho Kyiv vay tiền.

Lập trường của Thủ tướng Slovakia có thể gây khó khăn để EU thông qua các lệnh hỗ trợ quân sự Kyiv, khi mọi quyết định cần phải có tất cả thành viên của khối đồng thuận.