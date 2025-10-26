Chiến sự Ukraine ngày 1.340: Ukraine bị tố tấn công đập nước, Nga sơ tán dân

Các quan chức Ukraine ngày 25.10 cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga vào Ukraine trong vòng 24 giờ đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 67 người bị thương.

Nhà kho chứa thực phẩm tại Kyiv (Ukraine) bị tấn công vào rạng sáng 25.10 ẢNH: REUTERS

Trang The Kyiv Independent dẫn thông báo của Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 9 quả tên lửa đạn đạo Iskander-M từ Rostov và Kursk, cùng 62 UAV dạng Shahed và UAV mồi nhử. Hệ thống phòng không Ukraine ngăn chặn 4 tên lửa và 50 UAV. Những chiếc còn lại rơi trúng mục tiêu tại 4 địa điểm.

Tại thủ đô Kyiv, 2 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào rạng sáng 25.10.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, 2 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương, nhiều tòa nhà chung cư và nhà riêng bị hư hại trong các cuộc tấn công.

Trực thăng mang nước dập lửa vụ cháy nhà kho tại Kyiv sáng 25.10 ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công các cơ sở quân sự-công nghiệp và năng lượng của Ukraine trong vòng 24 giờ, đáp trả các cuộc tấn công của Kyiv vào lãnh thổ Nga. Theo đó, quân đội Nga đã tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên bộ và UAV. Toàn bộ mục tiêu bị đánh trúng.

Sau đợt tấn công mới, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết của các hệ thống phòng không. "Chính vì những cuộc tấn công như vậy mà chúng tôi đặc biệt chú trọng đến hệ thống Patriot để có thể bảo vệ các thành phố của chúng tôi khỏi thảm họa này. Điều quan trọng là các đối tác có năng lực liên quan phải thực hiện những gì chúng tôi đã thảo luận trong những ngày gần đây. Mỹ, châu Âu và các nước G7 có thể giúp đảm bảo rằng những cuộc tấn công như vậy không còn đe dọa mạng người nữa", ông Zelensky viết trên X.

UAV Ukraine chạy đua vượt mặt hệ thống phòng thủ Nga

Nga tố cáo Ukraine tấn công đập nước

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod (Nga) ngày 25.10 thông báo Ukraine đã tấn công làm hư hại con đập ở hồ chứa nước tại địa phương, theo TASS.

Ông nói rằng các đợt tấn công lặp lại nhắm vào đập nước có nguy cơ gây lũ lụt, đồng thời khuyến cáo cư dân hai địa phương sát biên giới là Shebekino và Bezlyudovka tạm thời rời khỏi nhà.

Tỉnh Belgorod giáp với tỉnh Kharkiv (Ukraine) và đã bị tấn công nhiều lần từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022.

Ảnh vệ tinh chụp đập nước gần Grafovka, tỉnh Belgorod (Nga) hồi năm 2024. Nga nói con đập đã bị hư hại sau đợt tấn công vào rạng sáng 25.10 ẢNH: REUTERS

Ukraine chưa bình luận về thông tin nói trên.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 121 UAV Ukraine trên lãnh thổ Nga trong đêm 24.10, rạng sáng 25.10, trong đó có 7 chiếc bay về hướng thủ đô Moscow.

Mỹ chuẩn bị bổ sung cấm vận Nga

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung nhắm vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục trì hoãn việc chấm dứt chiến sự tại Ukraine, Reuters ngày 25.10 dẫn nguồn tin cho biết.

Các quan chức Mỹ cũng nói với các đối tác châu Âu rằng họ ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để mua vũ khí Mỹ cho Ukraine. Washington đã có những cuộc thảo luận nội bộ sơ bộ về việc tận dụng tài sản của Nga đang bị đóng băng tại Mỹ để hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Đặc sứ của ông Putin đến Mỹ, nói tiến gần 'giải pháp ngoại giao' cho xung đột Ukraine

Hôm 22.10, Tổng thống Trump lần đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, nhắm vào 2 hãng dầu khí Lukoil và Rosneft.

Động thái này đã khiến giá dầu tăng thêm 2 USD/thùng và buộc các khách hàng lớn mua dầu thô của Nga là Trung Quốc và Ấn Độ phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế.

Biện pháp trừng phạt bổ sung mà Mỹ đang chuẩn bị nhắm vào lĩnh vực ngân hàng của Nga và cơ sở hạ tầng được sử dụng để đưa dầu ra thị trường, theo nguồn tin của Reuters.

Tuần trước, các quan chức Ukraine được cho là đã đề xuất với Mỹ về các hoạt động trừng phạt mới. Trong số các ý tưởng cụ thể được đưa ra có các biện pháp cắt đứt tất cả các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán bằng USD với các đối tác Mỹ.

Thượng viện Mỹ cũng đang có những động thái khi một số nhà lập pháp đang tiếp tục thúc đẩy để thông qua dự luật trừng phạt đã bị trì hoãn từ lâu.

Tổng thống Trump được cho là sẵn sàng phê chuẩn gói biện pháp này. Tuy nhiên, nguồn tin cảnh báo rằng khả năng phê chuẩn trong tháng này là rất thấp.