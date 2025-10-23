Chiến sự Ukraine ngày 1.337: Nga, Ukraine đấu hỏa lực quyết liệt

Giới chức Ukraine cáo buộc Nga đã tấn công thành phố Kharkiv bằng máy bay không người lái (UAV) rạng sáng 22.10, khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương, đồng thời phá hủy một trường mẫu giáo tư thục, theo The Kyiv Independent.

Lực lượng Ukraine làm việc tại hiện trường trường mẫu giáo bị UAV tấn công tại Kharkiv ngày 22.10.2025 ẢNH: REUTERS

Thống đốc khu vực Kharkiv, ông Oleh Syniehubov, cho biết vụ tấn công xảy ra tại quận Kholodnohirskyi ở phía tây thành phố. Nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông 40 tuổi.

Theo ông Amil Omarov, người đứng đầu Văn phòng công tố khu vực, cuộc tấn công nhiều khả năng được thực hiện bằng UAV Geran-2 Shahed - loại UAV cảm tử do Iran sản xuất và được Nga sử dụng rộng rãi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động "không chính đáng". "Những cuộc tấn công như vậy là cái tát vào mặt tất cả những ai vẫn tin rằng hòa bình có thể đạt được bằng lời nói", ông Zelensky viết trên nền tảng X.

Tình báo Ukraine nói bom lượn Nga tấn công mục tiêu xa đến 200 km

Phía Nga chưa bình luận về vụ việc trên, nhưng luôn bác bỏ các cáo buộc nước này tấn công mục tiêu dân sự.

Cũng trong ngày 22.10, các quan chức Ukraine cáo buộc Nga thực hiện loạt các cuộc tấn công khác bằng tên lửa và UAV vào thủ đô Kyiv và nhiều thành phố lân cận, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 44 người bị thương, và gây mất điện diện rộng.

Tổng thống Zelensky cho biết Nga cũng đã tấn công các địa điểm ở Odesa, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Cherkasy và Sumy.

Cảnh sát đứng gác gần một tòa nhà chung cư bị hư hại sau khi bị UAV tấn công tại Zaporizhzhia, Ukraine ngày 22.10.2025 ẢNH: REUTERS

Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho hay tình trạng mất điện khẩn cấp đã xảy ra ở Kyiv và tỉnh Dnipropetrovsk, đồng thời ghi nhận thiệt hại đáng kể với cơ sở hạ tầng năng lượng ở Odesa.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 22.10 xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn đêm 21.10 nhằm vào các cơ sở năng lượng thuộc khu vực công nghiệp - quân sự của Ukraine, nhằm đáp trả sau các vụ tấn công của Kyiv vào cơ sở dân sự ở Moscow. Phía Nga cũng tuyên bố đã giải phóng 2 khu dân cư tại Dnipropetrovsk và Zaporozhye, theo TASS.

Trước đó, đêm 21.10, Ukraine được cho là đã phóng tên lửa Storm Shadow vào một nhà máy hóa chất tại tỉnh Bryansk (Nga) - nơi sản xuất thuốc súng và nhiên liệu tên lửa. Tỉnh trưởng Bryansk Alexander Bogomaz xác nhận vụ việc, song chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 57 UAV tại khu vực này trong cùng đêm.

Ukraine trình làng phiên bản USV hải quân mới

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 22.10 công bố phiên bản mới nhất của xuồng không người lái (USV) "Sea baby", với tầm hoạt động khoảng 1.500 km và khả năng mang tải trọng lên tới 2.000 kg - gấp đôi giới hạn trước đây, theo Reuters.

Binh sĩ Ukraine đứng gác gần phiên bản mới nhất của USV hải quân "Sea baby" tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 17.10.2025 ẢNH: REUTERS

Theo SBU, đây là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vũ khí không người lái, vốn đang trở thành trụ cột trong cuộc xung đột với Nga. Cải tiến mới cho phép vũ khí của Ukraine có thể tác chiến khắp trong khu vực Biển Đen.

Chuẩn tướng SBU Ivan Lukashevych cho biết: "Chúng tôi cần đội tàu thương mại của mình có thể ra khơi, hoạt động, và duy trì sức sống cho nền kinh tế và phía Nga không thể tác động vào nó".

Ông cho biết thêm ngoài các UAV "tự sát", phiên bản USV mới còn có thể mang hệ thống vũ khí điều khiển từ xa, bao gồm bệ phóng tên lửa và súng máy, phục vụ phòng thủ bờ biển hoặc ngăn chặn các cuộc đổ bộ.

Ukraine triển khai 'tàu mẹ' mang UAV cáp quang tấn công Nga?

Cả Nga và Ukraine đều cạnh tranh quyết liệt về năng lực không người lái trên bộ, trên không và trên biển. Trong chiến sự, Ukraine đã đạt được thành công đáng kể ở biển Đen nhờ các USV nhỏ, nhanh và có sức công phá cao. Các chiến dịch này đã làm suy yếu đáng kể Hạm đội biển Đen của Nga, phá hủy nhiều tàu chiến.

SBU cho biết nhiều phiên bản USV trên biển của họ đã tấn công 11 tàu của Nga kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu năm 2022. USV "Sea baby" cũng đã hỗ trợ các cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào một cây cầu chiến lược nối Crimea với lục địa Nga.

Nga tập trận hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22.10 đã trực tiếp giám sát cuộc diễn tập của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga trên bộ, trên biển và trên không, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và cơ cấu chỉ huy trong tình huống khẩn cấp.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk, tại khu vực Arkhangelsk (Nga) ngày 22.10.2025 ẢNH: REUTERS

Theo AP dẫn tuyên bố từ Điện Kremlin, cuộc tập trận quy mô lớn này có sự tham gia của toàn bộ các nhánh trong bộ 3 hạt nhân của Nga. Trong đó, tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được phóng từ bãi thử Plesetsk ở tây bắc nước Nga, trong khi tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva đã được phóng từ tàu ngầm ở biển Barents. Ngoài ra, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cũng thực hiện phóng thử tên lửa hành trình tầm xa.

Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố: "Cuộc tập trận đã kiểm tra mức độ sẵn sàng của bộ chỉ huy quân sự và năng lực thực tế của lực lượng tác chiến trong việc tổ chức kiểm soát các lực lượng cấp dưới. Tất cả các nội dung đều đã hoàn thành".

Theo Reuters, Nga thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân nhằm khẳng định năng lực răn đe cũng như gửi thông điệp đến đối thủ răng Moscow vẫn sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh NATO đang tiến hành tập trận hạt nhân thường niên Steadfast Noon, với sự tham gia máy bay chiến đấu F-35A và máy bay ném bom B-52 cùng khoảng 60 máy bay khác từ 14 quốc gia thành viên. Trước đó, Điện Kremlin ngày 21.10 cho biết quân đội Nga đang theo dõi sát cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên của NATO và sẽ phân tích cẩn thận tiến độ cũng như ý định của liên minh này.