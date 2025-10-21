Chiến sự Ukraine ngày 1.335: Bom lượn Nga lập cột mốc mới, Ukraine trình làng UAV đánh chặn

Tỉnh Poltava lần đầu trúng bom dẫn đường KAB

Kyiv Post ngày 20.10 đưa tin lần đầu tiên trong hơn 3 năm chiến sự, quân đội Nga đã dùng bom lượn dẫn đường KAB tấn công tỉnh Poltava, miền trung Ukraine.

Theo Không quân Ukraine, một quả bom dùng động cơ rốc két được phát hiện hướng về Poltava vào sáng 20.10. Quả bom rơi cách thành phố Poltava khoảng 20 km. Kyiv cho hay bom KAB nói trên đã di chuyển hơn 100 km trước khi rơi xuống mục tiêu.

Một phiên bản bom lượn dẫn đường KAB-500 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KYIV POST

Diễn biến trên đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột Nga - Ukraine, khi các khu vực trước đây vốn an toàn như Poltava cũng đã bắt đầu chịu các đợt tấn công từ vũ khí Moscow.

KAB là loại bom lượn dẫn đường bằng laser, vệ tinh hoặc quán tính. Điều này khiến bom có độ chính xác hơn những loại bom thả rơi tự do. Các loại bom KAB cỡ lớn có thể mang đến 1,5 tấn thuốc nổ, phá hủy được nhiều công sự kiên cố. KAB thường được trang bị trên các chiến đấu cơ Su-34 và Su-35 của Nga.

Một số loại bom khác được Moscow sử dụng là FAB-500, bom đa dụng với 500 kg chất nổ và dẫn đường bằng GPS, có thể được phóng từ khoảng cách 50 km.

Ông Trump 'nước đôi' về khả năng chiến thắng của Ukraine

Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.10 tuyên bố quân đội đã kiểm soát khu định cư Molodetske ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Lực lượng Moscow cùng ngày cũng tuyên bố đánh chặn 129 máy bay không người lái (UAV) Ukraine.

Trong khi đó, Kyiv tuyên bố đánh chặn 38 trong số 60 UAV mà lực lượng Nga sử dụng trong tối 19, rạng sáng 20.10, nêu thêm Moscow đã phóng 3 tên lửa Iskander-M từ bán đảo Crimea. Bộ Tổng tham mưu Ukraine sáng 20.10 cũng thông tin đã có 168 cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine diễn ra trong 24 giờ, trong đó đụng độ căng thẳng nhất vẫn tập trung khu vực thành phố Pokrovsk ở Donetsk.

Cơ quan khẩn cấp Ukraine đến hiện trường vụ cháy ở tỉnh Kharkiv ngày 20.10 ẢNH: CƠ QUAN KHẨN CẤP UKRAINE

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Nga kỳ vọng có tiến triển ở thượng đỉnh Trump - Putin

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20.10 nói rằng Nga kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump diễn ra ở Hungary sắp tới có thể mang lại nhiều kết quả khả quan để chấm dứt xung đột tại Ukraine.

“Chúng tôi muốn có tiến triển trong việc giải quyết tình hình Ukraine. Cuộc thảo luận cũng sẽ trao đổi về quan hệ song phương (Nga - Mỹ)”, TASS dẫn lời ông Peskov nói. Ông cũng cáo buộc Ukraine làm phức tạp tiến trình đàm phán hòa bình.

Kyiv chưa phản hồi tuyên bố trên của ông Peskov.

Trong khi đó, Reuters ngày 20.10 dẫn lời Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas, cho rằng các cuộc thảo luận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sẽ không có kết quả nếu Ukraine và châu Âu không xuất hiện trong thành phần đàm phán.

Ukraine trình làng UAV đánh chặn đối phó Nga

Công ty công nghệ quân sự Ukraine General Chereshnia đã công bố việc chế tạo UAV đánh chặn mới, mang tên General Chereshnia Bullet. Theo Ukrainska Pravda ngày 20.10, mẫu UAV này có thể bay với vận tốc 309 km/giờ, đủ tốc độ để đánh chặn các UAV kiểu Shahed được Nga sử dụng.

Màn hình từ camera của UAV General Chereshnia Bullet được giới thiệu ngày 20.10 ẢNH GENERAL CHERESHNIA

“Hệ thống này đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và chúng tôi đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt”, đại diện của General Chereshnia cho biết.

rước đó, công ty này từng tung ra mẫuu UAV General Chereshnia AIR, được thiết kế để đối phó các UAV Gerbera của Nga. Đơn vị này cho biết các mẫu UAV đánh chặn được giới thiệu có giá thành phải chăng nhưng hiệu quả không thua kém gì các tên lửa đánh chặn đắt tiền.

Đợt tấn công bằng UAV Ukraine vào nhà máy xử lý khí đốt ở tỉnh Orenburg của Nga mới đây đã buộc Kazakhstan phải giảm sản lượng.

Vụ tấn công ngày 19.10 buộc nhà máy phải tạm dừng nhận khí đốt từ Kazakhstan, theo thông báo của Bộ Năng lượng Kazakhstan trong ngày.

Theo Reuters ngày 20.10 dẫn các nguồn thạo tin, Kazakhstan phải giảm 25% - 30% sản lượng mỏ dầu và khí ngưng tụ Karachaganak, do không thể cung cấp nguyên liệu đến nhà máy tại Nga. Các nguồn tin cho biết nhà máy ở Orenburg đã bắt đầu nhận năng lượng từ Kazakhstan, song chưa rõ khi nào nhà máy sẽ khôi phục sản lượng hoạt động như ban đầu.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom và Bộ năng lượng Kazakhstan chưa bình luận về thông tin mỏ dầu Karachaganak giảm sản lượng. Thời gian qua, Nga và Ukraine đã tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng của đối thủ.