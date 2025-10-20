Chiến sự Ukraine ngày 1.334: Ukraine tấn công nhà máy khí đốt 'lớn nhất thế giới'

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 19.10 thông báo quân đội đã tấn công nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk tại tỉnh Samara và nhà máy xử lý khí đốt tại tỉnh Orenburg đều thuộc Nga bằng máy bay không người lái (UAV). Hai vụ tấn công vào rạng sáng 19.10 đã gây cháy nổ tại hai cơ sở.

Nhà máy Orenburg được cho là cơ sở xử lý khí đốt lớn nhất thế giới, theo Reuters. Vụ tấn công buộc nhà máy phải tạm dừng nhận khí đốt từ Kazakhstan, theo thông báo của Bộ Năng lượng Kazakhstan trong ngày.

Nhà máy xử lý khí đốt Orenburg của Gazprom tại tỉnh Orenburg (Nga) ẢNH: REUTERS

Tỉnh trưởng Orenburg Yevgeny Solntsev trước đó cho hay nhà máy bị thiệt hại một phần và vụ tấn công bằng UAV đã gây cháy tại một nhà xưởng trong khuôn viên nhà máy.

Đám cháy được dập tắt sau đó. Không có ai bị thương trong vụ tấn công.

Đây là lần đầu tiên nhà máy tại Orenburg bị tấn công. Cơ sở này do tập đoàn Gazprom vận hành, có công suất xử lý 45 tỉ m3 khí tự nhiên mỗi năm và xử lý 6,2 triệu tấn khí đốt ngưng tụ hoặc dầu mỏ mỗi năm từ các mỏ dầu khí tại Orenburg cũng như từ mỏ Karachaganak của Kazakhstan.

Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết Gazprom đã thông báo về tình huống khẩn cấp nhưng chưa cung cấp chi tiết về mức độ thiệt hại hay thời điểm khôi phục hoạt động hoàn toàn.

Nhà máy Novokuibyshevsk tại Samara sản xuất hơn 20 loại sản phẩm thương mại với công suất xử lý hằng năm là 4,9 triệu tấn.

Tỉnh trưởng Samara Vyacheslav Fedorishchev thông báo trên mạng xã hội rằng các hệ thống phòng không đã hành động trong rạng sáng để chống lại các UAV Ukraine. Sân bay tại địa phương và dịch vụ internet di động đã bị tạm thời gián đoạn.

Ngoài ra, một kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn tại thị trấn Berdiansk hiện do Nga kiểm soát thuộc tỉnh Zaporizhzhia ở Ukraine cũng bị tấn công trong ngày. Tờ Ukrainska Pravda đưa tin rằng có báo cáo về những vụ cháy nổ tại kho chứa.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không đã bắn rơi 45 UAV Ukraine trong rạng sáng, gồm 12 chiếc tại Samara, 11 chiếc tại Saratov, 1 chiếc tại Orenburg và phần còn lại tại những vùng khác.

Từ tháng 8, Ukraine đã tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của Nga nhằm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và ảnh hưởng nguồn thu để phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow.

Theo tờ Kyiv Post, tính đến đầu tháng 10, các cuộc tấn công của Ukraine đã giảm 38% công suất lọc dầu của Nga và gây cuộc khủng hoảng dầu tại nước này, với việc ban hành các lệnh hạn chế bán xăng và dầu diesel tại nhiều vùng.

Việc thiếu xăng được báo cáo tại 57 vùng và buộc chính quyền phải dừng xuất khẩu, tăng cường nhập khẩu từ Belarus và một vài nơi khác. Nga chưa bình luận về các thông tin này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.10 thông báo các binh sĩ đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi 2 ngôi làng tại các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia. Trong vòng 24 giờ, Nga đã loại trừ 1.565 binh sĩ Ukraine, phá hủy một giàn phóng rốc két đa nòng HIMARS tại tỉnh Chernihiv (Ukraine) bằng tên lửa Iskander-M.

Bên cạnh đó, Nga còn tấn công một trung tâm huấn luyện binh sĩ điều khiển UAV của tình báo Ukraine, một trạm radar phòng không, các xí nghiệp công nghiệp quân sự và những điểm triển khai quân tạm thời của quân đội Ukraine tại 156 khu vực, theo TASS.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin này.

Ukraine kêu gọi châu Âu cắt năng lượng Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.10 kêu gọi các đối tác không nhượng bộ Nga mà nên gia tăng sức ép. Ông kêu gọi châu Âu, Mỹ, G20 và G7 có những bước đi quyết định trong bối cảnh Nga tấn công liên tục vào các mục tiêu tại Ukraine.

Trong các bài đăng trên X, ông Zelensky kêu gọi châu Âu ngừng nhập năng lượng từ Nga. "Tín hiệu từ Mỹ là rõ ràng. Họ sẵn sàng cung cấp lượng khí đốt và dầu mỏ cần thiết để thay thế nguồn cung của Nga. Khu vực của chúng tôi có cơ sở hạ tầng và tiềm năng cần thiết để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự độc lập năng lượng của châu Âu", ông Zelensky viết và cho biết đã đề xuất với Mỹ về các dự án hạ tầng khí đốt, năng lượng hạt nhân và các dự án khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nhiều lần chỉ trích châu Âu vì vẫn nhập khẩu năng lượng từ Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng không ít lần bày tỏ thất vọng về Moscow vì chiến sự vẫn tiếp diễn nhưng tại cuộc tiếp đón ông Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17.10, ông không cam kết cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, thay vào đó ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đánh giá chuyến đi có kết quả không như mong đợi của ông Zelensky và tuyên bố Đức sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine về mặt tài chính, chính trị và quân sự, nhấn mạnh sự viện trợ của châu Âu vào lúc này trở nên càng quan trọng hơn.