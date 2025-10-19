Chiến sự Ukraine ngày 1.333: Ukraine tấn công 12 vùng của Nga trong đêm

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.10 tuyên bố các lực lượng phòng không đã bắn hạ 41 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 12 vùng của Nga và biển Đen trong đêm 17.10 và rạng sáng 18.10, theo Hãng tin TASS.



Trong số UAV nói trên có 12 chiếc bị bắn hạ trên không phận tỉnh Bryansk, 5 chiếc ở tỉnh Kaluga, 5 chiếc ở Cộng hòa Bashkortostan, 3 chiếc ở tỉnh Moscow, 2 chiếc ở tỉnh Belgorod, 2 chiếc ở tỉnh Oryol, 1 chiếc ở tỉnh Volgograd, 1 chiếc ở tỉnh Kursk, 1 chiếc ở tỉnh Ryazan, 1 chiếc ở tỉnh Tambov, 1 chiếc ở tỉnh Tula và 1 chiếc ở tỉnh Samara.

Ngoài ra, các kênh truyền thông Telegram tiếng Nga ngày 18.10 loan tin một trạm biến áp điện ở tỉnh Ulyanovsk của Nga đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy UAV đã tấn công trạm biến áp Veshkaima trong tỉnh Ulyanovsk vào ban đêm, dẫn đến hỏa hoạn tại địa điểm xảy ra vụ tấn công. Trạm biến áp Veshkaima nằm cách biên giới Nga - Ukraine hơn 900 km.

Đến tối 18.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng như thông tin trạm biến áp Veshkaima bị tấn công.

Ukraine cũng hứng đợt tấn công lớn

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 136 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong đêm 17.10 và rạng sáng 18.10, theo trang tin The Kyiv Independent.

Quân nhân Ukraine bắn về phía một máy bay không người lái chiến đấu của Nga tại thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine ngày 19.9 Ảnh: Reuters

Giới chức ở Ukraine còn cáo buộc các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã khiến 1 dân thường thiệt mạng và ít nhất 11 người bị thương trong 24 giờ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.10 tuyên bố quân đội Nga đã loại bỏ khoảng 1.565 quân nhân Ukraine trong 24 giờ qua, theo Hãng tin TASS.



Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố các lực lượng Nga đã tấn công một trung tâm huấn luyện điều khiển UAV của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, một trạm radar phòng không, cũng như các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Pleshcheyevka ở Donetsk.

Đến tối 18.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố hay cáo buộc của bên kia. Hai bên lâu nay khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc tấn công.

EU sẽ cân nhắc biện pháp mới ủng hộ Ukraine

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 18.10 cho hay ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Costa nhấn mạnh mục tiêu chung của họ vẫn là một "nền hòa bình công bằng và lâu dài" cho Ukraine, theo Hãng tin Anadolu. Ông Costa lưu ý hỗ trợ quân sự, tài chính và ngoại giao, cùng với các đảm bảo an ninh, là chìa khóa để đạt được hòa bình, nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác hướng tới mục tiêu đó.

"Tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào tuần tới, chúng tôi sẽ thảo luận các bước cụ thể để củng cố sự ủng hộ và gia tăng áp lực lên Nga trong nỗ lực theo đuổi hòa bình", ông Costa viết trên mạng xã hội X.

Cũng trong ngày 18.10, Áo thông báo sẽ đồng ý về gói cấm vận mới nhất của EU đối với Nga, trái ngược hoàn toàn với lập trường trước đó và dỡ bỏ một rào cản quan trọng trước cuộc bỏ phiếu vào đầu tuần tới, theo Reuters.

Các ngoại trưởng thuộc các nước thành viên EU dự kiến sẽ họp vào ngày 20.10 tại Luxembourg với hy vọng hoàn tất gói cấm vận thứ 19 của khối này đối với Moscow vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hôm 17.10, Tổng thống Trump đã có cuộc họp hơn 2 giờ đồng hồ với Tổng thống Zelensky. Sau đó, ông Zelensky bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của ông Trump rằng Moscow và Kyiv nên "dừng lại ở vị trí hiện tại" và bắt đầu đàm phán để chấm dứt xung đột.