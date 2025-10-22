Chiến sự Ukraine ngày 1.336: Nhiều diễn biến mới

Nga thông báo tiếp tục giành lợi thế trên chiến trường

Pháo binh Nga hoạt động tại vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ảnh: bộ quốc phòng nga

Bộ Quốc phòng Nga hôm 21.10 thống kê được trong vòng 24 giờ qua quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.460 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với phía Nga trên toàn bộ tiền tuyến, TASS đưa tin.

Trong cùng thời gian, quân đội Nga cũng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine, mà theo phía Nga vốn là những cơ sở hỗ trợ chiến dịch của quân đội Ukraine.

Bên cạnh đó, phía Nga cũng tấn công kho chứa máy bay không người lái (UAV) tầm xa, cũng như các khu vực đóng quân tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, tổng cộng tại 140 địa điểm.

Phòng không Nga trong cùng thời kỳ cũng bắn hạ 137 UAV Ukraine.

Tính từ đầu chiến dịch đến nay, các lực lượng vũ trang Nga tuyên bố đã phá hủy 667 máy bay chiến đấu Ukraine, 283 trực thăng, 91.466 UAV các loại, 633 hệ thống tên lửa phòng không, 25.602 xe tăng và thiết giáp, 1.605 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 30.683 pháo dã chiến và súng cối, 44.481 phương tiện quân sự chuyên dụng khác.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Cùng ngày, chính quyền các địa phương của Nga ghi nhận các UAV Ukraine đã tấn công vào các mục tiêu thuộc 2 tỉnh Bryansk và Rostov của Nga, khiến 2 người bị thương nhưng không gây nhiều thiệt hại.

Ông Trump lại nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine

Nga không thay đổi lập trường về Ukraine

Trong một diễn biến mới, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến diễn ra ngày 23.10 tại Budapest đã bị lùi lại, khiến quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga rơi vào thế khó.

Hai ông Lavrov và Rubio đã điện đàm ngày 20.10. Một ngày sau, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng vẫn còn quá sớm để nói về thời điểm có thể diễn ra một cuộc gặp trực tiếp Mỹ - Nga theo kế hoạch.

Hiện chưa bên nào lên tiếng bác bỏ kế hoạch hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Nga, và nỗ lực tổ chức cuộc gặp ở Hungary dường như vẫn đang được tiến hành.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đến thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 21.10 và đăng trên mạng xã hội: "Chúng tôi sắp tới chuẩn bị bước vào những ngày hết sức quan trọng".

Sau đó, Ngoại trưởng Lavrov nói với báo giới rằng ông bất ngờ trước một bài báo "thiếu trung thực" của CNN, khi hãng này đưa tin rằng cuộc gặp dự kiến giữa ông và Ngoại trưởng Rubio bị hoãn vô thời hạn, và một số quan chức Mỹ không nêu tên cho rằng Moscow tiếp tục giữ quan điểm phải "tối đa hóa yêu sách".

"Tôi muốn chính thức xác nhận rằng: Nga không hề thay đổi lập trường so với những gì đã trình bày tại hội nghị ở Alaska", ông Lavrov khẳng định, đồng thời cho biết đã nói rõ điều đó với người đồng cấp Rubio, theo AFP.

Lằn ranh đỏ của EU

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đề cập đến yêu cầu về hòa đàm ảnh: Reuters

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17.10, ông Trump cho rằng cuộc hòa đàm nên dựa trên đường chiến tuyến hiện tại giữa Ukraine với Nga. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin tiết lộ giới chức Mỹ đang bí mật gây áp lực buộc Kyiv nhượng bộ lãnh thổ.

Trong tuyên bố hôm 21.10, ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đã lên tiếng ủng hộ nỗ lực hòa bình của ông Trump, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh những yêu cầu của họ.

"Chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ lập trường của Tổng thống Trump rằng các cuộc giao tranh nên được chấm dứt ngay lập tức, và các chiến tuyến hiện tại nên là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán", AFP dẫn tuyên bố có chữ ký của ông Zelensky, các lãnh đạo Liên minh châu Âu Antonio Costa và bà Ursula von der Leyen, ông Macron, ông Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Các nhà lãnh đạo, còn bao gồm các vị đến từ Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Ba Lan, nhấn mạnh họ luôn cam kết với nguyên tắc rằng các đường biên giới quốc tế không thể bị thay đổi bằng vũ lực,

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Macron khẳng định các đồng minh phương Tây sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp hai bên đạt được lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo chỉ có Ukraine mới có quyền đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến vấn đề lãnh thổ.

EU hiện cân nhắc một khoản vay mới trị giá 140 tỉ euro (163 tỉ USD) cho Ukraine, lấy từ tài sản được giải ngân của ngân hàng trung ương Nga đang bị đóng băng trên lãnh thổ châu Âu. Đề xuất này sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ) ngày 23.10.

Ngoại trưởng Ba Lan cảnh báo chuyện máy bay Tổng thống Nga qua không phận

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga bị cảnh báo không nên bay qua không phận Ba Lan trên đường đến Hungary ảnh: reuters

Hôm 21.10, Ba Lan cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không nên bay qua không phận nước này trên đường đến Hungary họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lý do là nếu thấy máy bay chở ông Putin trong không phận, chính quyền Warsaw có thể buộc phải thực hiện lệnh bắt giữ do Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành.

Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt đối với ông Putin với cáo buộc nhà lãnh đạo đã đưa hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine. Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và bác bỏ các cáo buộc này.

"Tôi không thể đảm bảo rằng một tòa án độc lập của Ba Lan sẽ không ra phán quyết buộc chính phủ áp giải chiếc máy bay hạ cánh và bàn giao nghi phạm cho tòa án ở The Hague", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Đó là lý do phía Ba Lan khuyến cáo ông Putin nên sử dụng hành trình khác.

Ngược lại, Ngoại trưởng Bulgaria Georg Georgiev, cho hay Bulgaria sẵn sàng để ông Putin sử dụng không phận nếu hội nghị được tổ chức tại Hungary.

Để tránh bay qua không phận Ukraine, phái đoàn Nga cần phải bay qua ít nhất một không phận của thành viên EU. Toàn bộ EU đều là thành viên của ICC, nhưng Hungary đang trong quá trình rời khỏi.

Hãng thông tấn BTA của Bulgaria dẫn lời Ngoại trưởng Georgiev cho hay nước này sẵn sàng hỗ trợ để cuộc gặp Mỹ - Nga diễn ra nhằm phục vụ cho hòa bình ở Ukraine.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Bulgaria cho hay vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu sử dụng không phận nào từ phía Nga.