"Họ vẫn có khả năng giành chiến thắng. Tôi không cho là họ sẽ thắng nhưng họ vẫn có thể chiến thắng. Tôi chưa bao giờ nói rằng họ sẽ thắng, tôi nói họ có thể thắng", Tổng thống Trump trả lời câu hỏi của phóng viên tại Nhà Trắng ngày 20.10 trong cuộc tiếp đón Thủ tướng Úc Anthony Albanese, theo C-SPAN.

Nhà lãnh đạo bổ sung rằng "bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vì chiến tranh là điều kỳ lạ", tiếp đó nhắc đến việc Mỹ đã tấn công cơ sở hạt nhân Iran trong một chiến dịch "hoàn hảo" để giải quyết tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Ông Trump 'nước đôi' về khả năng chiến thắng của Ukraine

Phát ngôn mới nhất đánh dấu một lần thay đổi quan điểm nữa của ông Trump. Trước đó, ông liên tục thay đổi dự đoán về khả năng chiến thắng của Ukraine cũng như mức độ sẵn sàng của Nhà Trắng để hỗ trợ Kyiv.

Ngay tháng trước, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng Ukraine đang trong vị thế chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ ban đầu, đồng thời tỏ ra thất vọng về Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17.10 đến Nhà Trắng để thuyết phục Tổng thống Trump cung cấp tên lửa Tomahawk và các hỗ trợ khác. Tuy nhiên, ông Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước đó và đồng ý gặp nhau tại Hungary trong những tuần tới.

Sau cuộc gọi với ông Putin, ông Trump đổi thái độ và kêu gọi Nga lẫn Ukraine đạt thỏa thuận, ngừng bắn theo tiền tuyến như hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Nhà Trắng ngày 20.10 ẢNH: REUTERS

Mặc dù tay trắng rời Nhà Trắng, ông Zelensky vẫn đánh giá thông điệp của ông Trump tại cuộc gặp là "tích cực". Tổng thống Zelensky còn cho biết Ukraine đang chuẩn bị hợp đồng mua 25 tổ hợp tên lửa phòng không Patriot từ Mỹ, theo Reuters.

Ông Zelensky giải thích việc Nhà Trắng từ chối cung cấp Tomahawk là vì ông Trump không muốn ông Putin tức giận trước cuộc gặp. Ông Trump nói rằng việc cung cấp tên lửa này (tầm bắn 2.500 km) nghe thì dễ nhưng "thực tế phức tạp hơn một chút".

Về hội nghị tại Hungary, ông Zelensky cho rằng đó không phải là nơi phù hợp nhất vì quan điểm thân thiện của Thủ tướng Viktor Orban đối với Nga. "Quan niệm cho rằng Nga đang thắng thế trên chiến trường tồn tại trong một số nhóm nhất định tại Mỹ. Tôi có cảm giác thủ tướng đương nhiệm của Hungary là một trong những người liên tục thúc đẩy ý tưởng gọi là lợi thế vô điều kiện của Nga", Bloomberg dẫn lời ông Zelensky.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine nói vẫn sẽ đến nếu được mời. "Nếu đó là lời mời dự cuộc họp dù theo hình thức 3 bên hoặc là ngoại giao con thoi, khi Tổng thống Trump gặp ông Putin và Tổng thống Trump gặp tôi, thì chúng tôi cũng sẽ đồng ý", lãnh đạo Ukraine nói.