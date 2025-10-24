Chiến sự Ukraine ngày 1.338: Ukraine trước mùa đông 'khó khăn nhất', Nga cảnh báo phương Tây

Lực lượng cứu hỏa chữa cháy tại một nơi bị tấn công ở Kyiv, trong hình ảnh đưa ra ngày 23.10 ẢNH: REUTERS

Trang tin The Kyiv Independent ngày 23.10 dẫn lời Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cảnh báo rằng thủ đô Ukraine sắp bước vào mùa đông thách thức nhất kể từ đầu chiến sự, khi lực lượng Nga tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng một cách có hệ thống.

"Chúng ta đang phải đối mặt với mùa sưởi ấm khó khăn nhất kể từ khi chiến sự toàn diện nổ ra. Đối phương đang tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn, đồng loạt nhằm vào toàn bộ các cơ sở năng lượng và nhiệt điện trọng yếu, sử dụng máy bay không người lái (UAV), tên lửa và mọi phương tiện có thể để phá hủy hạ tầng thiết yếu", ông Klitschko nói.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Nga mở một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng và cảng của Ukraine trong đêm 21 và 22.10.

Các quan chức Ukraine cho biết đợt tấn công đã đánh trúng các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kyiv và vùng lân cận, cùng các tỉnh Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Kirovohrad, Poltava, Chernihiv, Sumy và Odessa.

Tình hình nghiêm trọng nhất diễn ra tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Odessa và Kharkiv, nơi các cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng năng lượng.

Nga tập trận hạt nhân, Ukraine muốn chiến đấu cơ Thụy Điển

Tình trạng cắt điện khẩn cấp được áp dụng trên phần lớn lãnh thổ Ukraine trong suốt cả ngày, trong khi các công nhân ngành điện nỗ lực khôi phục nguồn cung.

Trong ngày 23.10, hãng TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã đánh trúng hạ tầng năng lượng trong lĩnh vực quân sự - công nghiệp của Ukraine, những khu vực lưu trữ UAV tầm xa, những khu vực điều động đội hình vũ trang của Ukraine và các lực lượng lính đánh thuê nước ngoài.

Theo số liệu mới nhất về "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.580 binh sĩ trong các trận giao chiến với lực lượng Nga trên toàn tuyến trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho hay lực lượng nước này vừa kiểm soát thêm làng Pavlivka ở tỉnh Zaporizhzhia và làng Ivanivka ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, theo Reuters.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Cũng trong ngày 23.10, Ukraine xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hai mục tiêu chiến lược của Nga trong đêm, gồm nhà máy lọc dầu Ryazan và một kho đạn gần thị trấn Valuyki thuộc tỉnh Belgorod của Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vụ tấn công bằng UAV vào kho đạn gần Valuyki đã phá hủy mục tiêu, gây ra nhiều vụ nổ thứ cấp và kích nổ kho vũ khí của Nga. Khu vực này thường được lực lượng Nga sử dụng làm trung tâm hậu cần và kho vũ khí gần biên giới với Ukraine.

Tại thành phố Ryazan, người dân địa phương cho biết có nhiều tiếng nổ và đám cháy lớn gần nhà máy lọc dầu Ryazan. Sau đó trong ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã tấn công thành công cơ sở này.

Nhà máy lọc dầu này thuộc sở hữu của Tập đoàn Rosneft, có công suất xử lý hơn 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Ukraine cho rằng nhà máy này đóng vai trò trọng yếu trong việc cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị quân đội Nga cũng như duy trì hoạt động hậu cần.

Ukraine khoe xuồng không người lái đánh xa hơn, mạnh hơn

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 14 UAV của Ukraine trong đêm tại tỉnh Ryazan. Thống đốc khu vực Pavel Malkov nói mảnh vỡ của các UAV bị bắn rơi đã gây ra một đám cháy tại khu công nghiệp, nhưng không nêu rõ cơ sở nào bị ảnh hưởng.

Tại Moscow, Thị trưởng Sergei Sobyanin ngày 23.10 cho biết lực lượng phòng không bắn rơi một máy bay không người lái của Ukraine. Trước đó, 2 sân bay Domodedovo và Zhukovsky ở Moscow tạm dừng các chuyến bay vì lý do an ninh.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Căng thẳng Nga - EU

Reuters ngày 23.10 dẫn lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ thống nhất về nguyên tắc việc tài trợ cho Ukraine trong hai năm tới, bất chấp việc Bỉ đe dọa ngăn chặn kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Kyiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khách mời tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ), cho biết việc sớm thông qua kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 140 tỉ euro sẽ giúp cứu sống nhiều người.

Theo ông, tài sản Nga bị phong tỏa không nên chỉ sử dụng cho mục đích nhân đạo mà còn nhằm sản xuất vũ khí tại Ukraine. Ông cho biết Ukraine đã có thể sản xuất vũ khí tấn công tầm xa 3.000 km. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cho rằng tài sản Nga bị phong tỏa nên được sử dụng để mua vũ khí Mỹ và châu Âu, cung cấp cho Ukraine.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã nêu ra ba yêu cầu nhằm bảo đảm Bỉ không phải gánh chịu toàn bộ rủi ro. Bỉ đang nắm giữ số tài sản bị đóng băng sẽ được sử dụng trong kế hoạch này thông qua tổ chức lưu ký chứng khoán Euroclear.

"Nếu các yêu cầu được đáp ứng, chúng tôi có thể tiến bước. Nếu không, tôi sẽ làm mọi cách trong quyền hạn của mình ở cấp độ châu Âu, cũng như ở cấp quốc gia, cả về chính trị lẫn pháp lý, để ngăn chặn quyết định này", ông De Wever nói khi đến dự hội nghị thượng đỉnh.

Ông De Wever kêu gọi tất cả các nước thành viên EU cùng chia sẻ chi phí trong trường hợp Nga khởi kiện và cùng đóng góp tài chính nếu sau này phải hoàn trả số tiền đó. Ông cũng cho rằng các tài sản Nga bị đóng băng ở những quốc gia khác cần được đưa vào kế hoạch chung này.

"Phải có sự minh bạch về các rủi ro. Phải có sự minh bạch về cơ sở pháp lý cho quyết định này", ông nói.

Tuy nhiên, ông Costa muốn EU đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc về vấn đề này, còn các chi tiết kỹ thuật sẽ được quyết định sau.

Trước nguy cơ tài sản phong tỏa bị sử dụng, hãng TASS ngày 23.10 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng nước này sẽ phản ứng mạnh.

"Tôi chỉ có thể nói một điều: phản ứng sẽ rất mạnh mẽ và rất đau đớn. Chúng tôi đã cảnh báo từ lâu và giải thích rõ lập trường của mình. Nga không hề có thái độ tấn công hay gây hấn, mà luôn xuất phát từ ưu tiên hợp tác trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong tình huống hiện nay", theo bà Zakharova.

Nhà ngoại giao này cho biết phản ứng của phía Nga trước việc các công ty nước ngoài rời khỏi Nga năm 2022 thể hiện "sự ôn hòa vô tận" và tinh thần hợp tác.