Chiến sự Ukraine ngày 1.344: Nga nói chiến sự Ukraine sẽ kết thúc trong vòng một năm

Đặc phái viên Kirill Dmitriev của Tổng thống Nga ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 29.10 dẫn lời Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, phát biểu tại một hội nghị đầu tư ở Ả Rập Xê Út rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ chấm dứt trong vòng một năm tới.

Ông Dmitriev phát biểu sau các cuộc gặp với những quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Mỹ vào cuối tuần trước. Chuyến thăm của ông diễn ra sau khi có thông báo rằng hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin đã bị hoãn.

"Tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng con đường hướng tới hòa bình, và với tư cách là những người kiến tạo hòa bình, chúng ta cần biến điều đó thành hiện thực", theo ông Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga.

Khi được hỏi liệu hòa bình ở Ukraine có thể đạt được trong vòng một năm hay không, ông Dmitriev nói rằng "tôi tin là có". Trước đó, trong thời gian ở Mỹ, ông Dmitriev cho biết Nga và Mỹ đang tiến gần tới một "giải pháp ngoại giao" cho cuộc chiến.

Ông Dmitriev ca ngợi sự hợp tác giữa Mỹ, Ả Rập Xê Út và Nga, ba quốc gia nắm giữ nhiều tài nguyên thiên nhiên nhất thế giới, và cho rằng sự hợp tác này sẽ giúp thế giới trở nên an toàn hơn.

"Hiện nay, mọi người đang tập trung vào cuộc xung đột khu vực diễn ra quanh Nga, nhưng chúng tôi không muốn nó leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn. Và để làm được điều đó, chúng ta phải hành động tốt hơn những gì đã làm, chứ không phải tệ hơn", ông Dmitriev nói.

Mặt trận Pokrovsk, Kupiansk

Lực lượng Ukraine đang chật vật chống đỡ trước các đợt tấn công ngày càng dữ dội của Nga quanh thành phố Pokrovsk ở miền đông, theo quân đội Ukraine và giới quan sát nhận định hôm 29.10.

Quân đoàn 7 của Ukraine ra thông cáo cho biết lực lượng Nga đã triển khai khoảng 11.000 binh sĩ nhằm bao vây khu vực Pokrovsk. Các nhóm quân Nga đã xâm nhập vào thành phố đang tìm cách đẩy sâu hơn về phía bắc và tây bắc, theo thông cáo.

Hãng Interfax ngày 29.10 dẫn lời Tổng thống Putin cho biết lực lượng Nga nói chung đang tiến lên ở Ukraine và đối phương bị ngăn chặn, bao vây ở Kupiansk và Pokrovsk.

Ông Putin kêu gọi giới lãnh đạo chính trị Ukraine "phải quyết định về số phận của những công dân bị bao vây".

Tuy nhiên, quân đội Ukraine sau đó nói rằng phát biểu của ông Putin liên quan Kupiansk là "hoang tưởng".

Binh sĩ Ukraine nã pháo về phía lực lượng Nga tại hướng Kupiansk ẢNH: REUTERS

Lực lượng tác chiến liên hợp của Ukraine cho biết quân Nga đã vào được khu vực phía bắc của Kupiansk, song khẳng định các tuyên bố về việc bị bao vây là không đúng sự thật.

Dự án bản đồ chiến trường nguồn mở của Ukraine mang tên DeepState cũng không cho thấy dấu hiệu nào về một vòng vây tại Kupiansk.

Về tình hình chiến sự tại tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.10 cho hay lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát làng Vyshneve.

Cùng ngày, giới chức Nga cho biết Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào hạ tầng năng lượng Nga, gây gián đoạn hàng không trên cả nước và điều UAV về phía Moscow trong đêm thứ ba liên tiếp.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Mariysky ở vùng Mari El, một cơ sở khác tại làng Novospasskoye thuộc vùng Ulyanovsk, và một nhà máy khí đốt ở thị trấn Budyonnovsk thuộc vùng Stavropol phía nam.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên Telegram rằng các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy tổng cộng 100 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó có 6 chiếc bị bắn rơi trên vùng Moscow, số còn lại bị bắn hạ tại 11 vùng khác và bán đảo Crimea ở biển Đen.

'Tường chắn' máy bay không người lái là gì và tại sao EU lại nói về nó?

Mỹ rút bớt quân ở sườn đông NATO

Bộ Quốc phòng Romania ngày 29.10 cho biết Mỹ có kế hoạch cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú ở sườn phía đông châu Âu, bao gồm cả lực lượng dự kiến được triển khai tại Căn cứ Không quân Mihail Kogălniceanu của Romania, theo Reuters.

Bộ này cho biết quyết định trên là điều đã được dự đoán trước, xét đến sự thay đổi trong các ưu tiên của Washington, và khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục đồn trú tại Romania. Chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ Mỹ sẽ rút đi.

Một quan chức NATO cho biết liên minh đang duy trì liên lạc chặt chẽ về việc triển khai lực lượng, đồng thời nói thêm rằng việc điều chỉnh lực lượng Mỹ không phải là điều bất thường.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto nói rằng quá trình Mỹ chuyển trọng tâm đã bắt đầu từ thời cựu Tổng thống Barack Obama. "Mỹ lo ngại về cạnh tranh với Trung Quốc, và châu Âu phải tự đảm bảo khả năng phòng thủ của mình", theo ông Crosetto.

Bất chấp lo ngại ở sườn phía đông NATO về khả năng Mỹ giảm hiện diện trong khu vực vào thời điểm Nga vẫn đang tiến hành chiến dịch ở Ukraine, ông Trump hồi tháng 9 cho biết Washington có thể tăng quân số tại Ba Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói trong một cuộc họp báo rằng Warsaw chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về khả năng cắt giảm lực lượng Mỹ trên lãnh thổ nước này.