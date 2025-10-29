Tổng thống Putin nói Nga thử nghiệm thành công siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon

Phác họa trên máy tính hình ảnh ngư lôi Poseidon của Nga ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Hãng Reuters ngày 29.10 dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã thử nghiệm siêu ngư lôi hoạt động bằng năng lượng hạt nhân Poseidon và cuộc thử đã thành công rực rỡ.

Có rất ít thông tin công khai về ngư lôi Poseidon, nhưng về cơ bản đây là một ngư lôi tự hành có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể tạo ra những đợt sóng phóng xạ khiến các thành phố ven biển trở nên không thể sinh sống.

Tổng thống Putin, khi đang uống trà cùng các binh sĩ Nga bị thương trong chiến sự Ukraine tại một bệnh viện ở Moscow, cho biết cuộc thử diễn ra vào ngày 28.10.

"Lần đầu tiên, chúng ta không chỉ phóng được bằng động cơ phóng từ tàu ngầm mà còn kích hoạt được bộ nguồn năng lượng hạt nhân, nhờ đó thiết bị này hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Không có gì tương tự như thế này cả", ông phát biểu.

"Đây là một thành công to lớn", nhà lãnh đạo nói thêm, đồng thời khẳng định sức mạnh của Poseidon vượt trội so với tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, còn được biết đến với tên SS-X-29 hoặc Satan II.

"Sức mạnh của Poseidon vượt xa đáng kể so với cả tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat đầy triển vọng nhất của chúng ta", ông Putin cho biết.

Tuần trước, Tổng thống Putin đã chỉ đạo một cuộc diễn tập phóng vũ khí hạt nhân. Đến ngày 26.10, ông thông báo Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik hoạt động bằng năng lượng hạt nhân, vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà Moscow tuyên bố có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ.

Kể từ khi lần đầu công bố Poseidon và Burevestnik vào năm 2018, ông Putin nói rằng đây là phản ứng của Nga trước các động thái của Mỹ nhằm xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa, sau khi Washington vào năm 2001 rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo năm 1972, cũng như việc mở rộng liên minh quân sự NATO.