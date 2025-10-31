Chiến sự Ukraine ngày 1.345: Nga tấn công Ukraine ồ ạt, một nước NATO tuyên bố bất ngờ?

Không quân Ukraine tuyên bố các đơn vị phòng không đã bắn hạ 592 UAV và 31 tên lửa trong số đó, theo Reuters.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo D-30 về phía binh sĩ Nga, gần thị trấn tiền tuyến Dobropillia ở tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 29.10 Ảnh: Reuters

Các quan chức Ukraine khẳng định các cuộc tấn công mới bằng UAV và tên lửa của Nga đã nhắm vào các cơ sở năng lượng ở khu vực miền trung, tây và đông nam, làm 3 người chết.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cáo buộc Moscow nhắm vào người dân và nguồn cung cấp điện của Ukraine khi những tháng mùa đông lạnh giá đang đến gần.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công vào các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine trong đêm 29.10 và sáng 30.10. Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và khẳng định các cuộc không kích của họ là để đáp trả những cuộc tấn công do Ukraine tiến hành nhắm vào cơ sở hạ tầng ở Nga.

Các nhóm xâm nhập Nga ‘xuất hiện bất ngờ’ và gieo rắc hỗn loạn cho Ukraine

Tranh cãi tình hình ở Pokrovsk

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 30.10 cho hay quân đội đang tăng cường nỗ lực bảo vệ Pokrovsk, nhằm bảo đảm các tuyến đường tiếp tế và sơ tán quan trọng, đồng thời ngăn chặn bộ binh Nga vào thành phố này, theo Reuters.

Tướng Syrskyi cho hay ông đã đến thăm khu vực này để gặp gỡ binh sĩ trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công. Ông bác bỏ khẳng định của Moscow rằng lực lượng Nga đã bao vây quân Ukraine bên trong Pokrovsk.

Hôm 26.10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay ít nhất 200 quân nhân Nga đã tiến vào Pokrovsk (thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine) theo các nhóm riêng biệt trong bối cảnh các cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra ác liệt tại thành phố này.

Ukraine đang thực hiện các bước để "tăng cường sự ổn định của hệ thống phòng thủ" trong thành phố và hướng tới củng cố hậu cần bằng cách cải thiện khả năng phòng thủ các tuyến đường tiếp tế và sơ tán, theo ông Syrskyi.

Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine hoạt động trong khu vực thông báo trên Facebook rằng Nga chủ yếu sử dụng bộ binh để tấn công Pokrovsk, nhưng cũng triển khai xe bọc thép để tiến về Myrnohrad, cách đó khoảng 6 km về phía đông bắc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không trực chiến trong đêm 29.10 và sáng 30.10 đã tiêu diệt 170 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 13 tỉnh của Nga và bán đảo Crimea, theo Hãng tin TASS. Trong số UAV đó có 6 chiếc bay về phía thủ đô Moscow.

Đến tối 30.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của bên kia.

Phái viên của ông Putin nói xung đột Ukraine sẽ kết thúc trong vòng một năm

Slovakia tuyên bố sẽ không chi một xu cho quân đội Ukraine

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 29.10 tuyên bố Slovakia sẽ không đóng góp bất kỳ khoản tiền nào vào quỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, theo Đài RT ngày 30.10. Slovakia vừa là quốc gia thành viên NATO vừa là thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

"Tôi sẽ không ký bất kỳ bảo lãnh nào cho việc tài trợ chi tiêu quân sự của Ukraine trong năm 2026 và 2027. Slovakia sẽ không đóng góp một xu nào cho việc tài trợ chi tiêu quân sự của Ukraine", ông Fico phát biểu trong một cuộc họp nội các. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Ông Fico đưa ra tuyên bố trên sau khi Bỉ ngăn chặn kế hoạch của EU huy động khoảng 140 tỉ euro (160 tỉ USD) cho Ukraine bằng cách sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng tại tập đoàn dịch vụ tài chính quốc tế Euroclear có trụ sở tại Bỉ làm tài sản thế chấp.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever là một trong những người chỉ trích rõ ràng nhất kế hoạch trên, cảnh báo rằng hành động "tịch thu" tài sản bị đóng băng của Nga chưa từng có này sẽ khiến Bỉ phải gánh trách nhiệm lớn.

Sau khi Bỉ chặn kế hoạch trên, Hội đồng châu Âu vào tuần trước cam kết sẽ tìm kiếm các lựa chọn khác để đáp ứng nhu cầu của Ukraine trong hai năm tới.

Chính phủ Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài để duy trì các hoạt động quân sự trong cuộc xung đột với Nga, khi lực lượng của họ tiếp tục phải chịu đựng tình trạng thiếu hụt nhân lực và đào ngũ hàng loạt, theo RT. Những bên ủng hộ Ukraine được cho là đang cân nhắc các khoản đóng góp trực tiếp từ các quốc gia thành viên để bổ sung ngân quỹ cho cuộc chiến của Ukraine.

Moscow đã nhiều lần cáo buộc các quan chức châu Âu kéo dài cuộc xung đột Nga - Ukraine "đến người Ukraine cuối cùng", lập luận rằng chính sách này chỉ phục vụ cho các nhà sản xuất vũ khí và che chở các nhà lãnh đạo phương Tây khỏi trách nhiệm về cách tiếp cận thất bại của họ đối với cuộc xung đột, theo RT.

Ukraine có động thái mới

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 29.10 thông báo Kyiv đã đóng cửa Đại sứ quán Ukraine tại thủ đô Havana và đang "hạ cấp" quan hệ ngoại giao với cáo buộc có số lượng lớn công dân Cuba được tuyển mộ để tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

Đến tối 30.10 chưa có thông tin về phản ứng của phía Cuba đối với động thái trên của Ukraine.



Trước đó vào ngày 11.10, Bộ Ngoại giao Cuba bác bỏ và chỉ trích rằng Mỹ cáo buộc binh sĩ Cuba đang chiến đấu tại Ukraine là vô căn cứ, theo Reuters. "Cuba không phải là một phần của cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine, cũng không tham gia quân sự ở đó, hay bất kỳ quốc gia nào khác", Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh trong một tuyên bố.

