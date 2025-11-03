Ukraine nhận tên lửa Patriot, trước mắt sẽ không có Tomahawk

Các hệ thống phòng không Patriot của Đức ẢNH: REUTERS

Trang The Kyiv Independent ngày 3.11 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay nước này đã nhận các hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ Đức theo các thỏa thuận từ trước.

"Chúng tôi đã tăng cường thành phần Patriot trong hệ thống phòng không của Ukraine. Tôi cảm ơn nước Đức và đích thân Thủ tướng Friedrich Merz về bước đi chung này nhằm bảo vệ sinh mạng con người... Trong một thời gian, chúng tôi đã chuẩn bị cho việc tăng cường hệ thống phòng không, và giờ đây các thỏa thuận đạt được đã được thực thi", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Thông báo được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine hai hệ thống Patriot trước cuối năm 2025.

Các cuộc không kích của Nga nhằm vào Ukraine đã gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ kể từ mùa xuân năm 2025. Chiến dịch hiện nay của Điện Kremlin nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trước mùa đông đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, gây ra nhiều đợt mất điện diện rộng.

Theo Tổng thống Zelensky, các cuộc không kích là quân bài chủ chốt của Nga, nên mỗi lần hệ thống phòng không của Ukraine được tăng cường đều thực sự đưa cuộc chiến gần hơn đến hồi kết.

Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất bao gồm các đơn vị radar để phát hiện và theo dõi mục tiêu, trung tâm điều khiển hỏa lực, bệ phóng tên lửa cùng các thiết bị hỗ trợ như nguồn điện và hệ thống thông tin liên lạc.

Tùy theo cấu hình, một tổ hợp Patriot thông thường gồm từ bốn đến tám bệ phóng, có khả năng khai hỏa nhiều loại tên lửa được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cũng như máy bay.

Các hệ thống phòng không tiên tiến như Patriot hiện vẫn đang khan hiếm trên toàn cầu, với một số linh kiện phải mất nhiều năm mới có thể sản xuất được.

Trước đó, Đức đã cung cấp cho Ukraine ba hệ thống Patriot. Các tổ hợp bổ sung được bàn giao theo thỏa thuận với nhà sản xuất Mỹ về việc nhanh chóng bổ sung kho dự trữ của Đức.

Trong diễn biến liên quan viện trợ vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2.11 cho biết hiện ông không cân nhắc thỏa thuận cho phép Ukraine có được tên lửa tầm xa Tomahawk để đối phó Nga.

"Không, không hẳn vậy," ông Trump nói với các phóng viên khi bay từ bang Florida đến Washington D.C, khi được hỏi liệu ông có đang xem xét một thỏa thuận bán tên lửa hay không. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông có thể thay đổi ý định.

Ông Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thảo luận về ý tưởng liên quan tên lửa Tomahawk khi họ gặp nhau tại Nhà Trắng hôm 22.10. Hôm 31.10, ông Rutte cho biết vấn đề này đang được xem xét và việc quyết định thuộc về Mỹ.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, đủ xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow.

Tổng thống Zelensky đã đề nghị được cung cấp loại tên lửa này, nhưng Điện Kremlin đã cảnh báo phản đối bất kỳ việc chuyển giao Tomahawk nào cho Ukraine.