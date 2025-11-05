Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Nga tuyên bố bao vây Pokrovsk và Kupiansk, kêu gọi lính Ukraine đầu hàng

Vi Trân
Vi Trân
05/11/2025 16:42 GMT+7

Quân đội Nga tuyên bố đã bao vây lực lượng Ukraine tại hai thành phố Pokrovsk và Kupiansk, kêu gọi binh sĩ Ukraine đầu hàng để bảo toàn tính mạng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.11 tuyên bố lực lượng Ukraine đã bị bao vây tại hai thành phố Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và nên đầu hàng để bảo toàn tính mạng, theo Reuters. Bộ này cho rằng binh sĩ Nga đang tiến về phía bắc và ngăn chặn nhiều nỗ lực phá vòng vây của Ukraine.

Nga cho rằng các đơn vị Ukraine đã bị mắc kẹt trong những "vạc dầu" và vị trí của họ đang suy yếu nhanh chóng trong khi quân Nga tiến lên. "Không có cơ hội nào cho quân nhân Ukraine tự cứu mình ngoài việc tự nguyện đầu hàng", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Ukraine tung video đặc nhiệm tham chiến, Pokrovsk vẫn nguy ngập

Thông tin này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố hôm 3.11 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người cho biết lực lượng Kyiv đang tìm cách dọn sạch 60 binh sĩ còn lại của Nga tại Kupiansk.

Pokrovsky được ví như cửa ngõ dẫn đến Donetsk. Nga đã cố gắng giành được thành phố này từ năm 2024 nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, gồm Donetsk và Luhansk. Ukraine được cho là còn kiểm soát khoảng 10% Donbass.

Nga tuyên bố bao vây Pokrovsk và Kupiansk, kêu gọi Ukraine đầu hàng - Ảnh 1.

Lực lượng Nga tại Ukraine phóng rốc két 122 mm Grad về phía lực lượng Ukraine trong ảnh được công bố hôm 31.10

ẢNH: AP

Khác với các đợt tấn công ở những thành phố khác, Nga đã áp dụng chiến thuật gọng kìm để bao vây lực lượng Ukraine tại Pokrovsk và Kupiansk trong khi cho các đơn vị cơ động cao và máy bay không người lái phá hủy hệ thống hậu cần và gây hỗn loạn đằng sau phòng tuyến.

Giới chuyên gia quân sự cho rằng chiến thuật này tuy không giúp bên nào kiểm soát hoàn toàn nhưng khiến cho Ukraine cực kỳ khó khăn trong việc phòng thủ.

Các bản đồ chiến trường cho thấy Nga chỉ còn vài km nữa là bao vây hoàn toàn Pokrovsk trong khi đã kiểm soát phần đáng kể Kupiansk và đang tiến quân trên tuyến đường chính dẫn đến thành phố.

Nga tuyên bố bao vây Pokrovsk và Kupiansk, kêu gọi Ukraine đầu hàng - Ảnh 2.

Cảnh sát Ukraine tuần tra Pokrovsk hồi tháng 5

ẢNH: REUTERS

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 5.11 thông báo đã ghi nhận tổng cộng 154 cuộc đụng độ trong vòng 24 giờ trước đó. Trong đó, lực lượng Ukraine đẩy lùi 52 cuộc tấn công của Nga gần 15 khu định cư tại mặt trận Pokrovsk, theo trang Ukrainska Pravda.

Tại mặt trận Kupiansk, 5 cuộc tấn công xảy ra. Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công gần 3 khu định cư Pishchane, Borivska Andriivka và Petropavlivka.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.11 thông báo đã ra tiền tuyến, gặp gỡ các binh sĩ tại Dobropillia, cách Pokrovsk khoảng 20 km.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.350: Nga siết vòng vây ở Pokrovsk, Tổng thống Zelensky ra tiền tuyến

Chiến sự Ukraine ngày 1.350: Nga siết vòng vây ở Pokrovsk, Tổng thống Zelensky ra tiền tuyến

Nga cho biết lực lượng nước này đang siết vòng vây quanh thành phố Pokrovsk ở Donetsk, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vừa đến một khu vực gần thành phố này.

Chiến sự Ukraine ngày 1.349: Nga áp sát trung tâm Pokrovsk, Kyiv lại tập kích Saratov

Chiến sự Ukraine ngày 1.347: Giằng co tại Pokrovsk, Nga nói hạ đặc nhiệm Ukraine

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE Chiến sự Ukraine nga Pokrovsk Kupiansk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận