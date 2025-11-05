Nga tuyên bố bao vây Pokrovsk và Kupiansk, kêu gọi lính Ukraine đầu hàng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.11 tuyên bố lực lượng Ukraine đã bị bao vây tại hai thành phố Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và nên đầu hàng để bảo toàn tính mạng, theo Reuters. Bộ này cho rằng binh sĩ Nga đang tiến về phía bắc và ngăn chặn nhiều nỗ lực phá vòng vây của Ukraine.

Nga cho rằng các đơn vị Ukraine đã bị mắc kẹt trong những "vạc dầu" và vị trí của họ đang suy yếu nhanh chóng trong khi quân Nga tiến lên. "Không có cơ hội nào cho quân nhân Ukraine tự cứu mình ngoài việc tự nguyện đầu hàng", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Thông tin này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố hôm 3.11 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người cho biết lực lượng Kyiv đang tìm cách dọn sạch 60 binh sĩ còn lại của Nga tại Kupiansk.

Pokrovsky được ví như cửa ngõ dẫn đến Donetsk. Nga đã cố gắng giành được thành phố này từ năm 2024 nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, gồm Donetsk và Luhansk. Ukraine được cho là còn kiểm soát khoảng 10% Donbass.

Lực lượng Nga tại Ukraine phóng rốc két 122 mm Grad về phía lực lượng Ukraine trong ảnh được công bố hôm 31.10 ẢNH: AP

Khác với các đợt tấn công ở những thành phố khác, Nga đã áp dụng chiến thuật gọng kìm để bao vây lực lượng Ukraine tại Pokrovsk và Kupiansk trong khi cho các đơn vị cơ động cao và máy bay không người lái phá hủy hệ thống hậu cần và gây hỗn loạn đằng sau phòng tuyến.

Giới chuyên gia quân sự cho rằng chiến thuật này tuy không giúp bên nào kiểm soát hoàn toàn nhưng khiến cho Ukraine cực kỳ khó khăn trong việc phòng thủ.

Các bản đồ chiến trường cho thấy Nga chỉ còn vài km nữa là bao vây hoàn toàn Pokrovsk trong khi đã kiểm soát phần đáng kể Kupiansk và đang tiến quân trên tuyến đường chính dẫn đến thành phố.

Cảnh sát Ukraine tuần tra Pokrovsk hồi tháng 5 ẢNH: REUTERS

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 5.11 thông báo đã ghi nhận tổng cộng 154 cuộc đụng độ trong vòng 24 giờ trước đó. Trong đó, lực lượng Ukraine đẩy lùi 52 cuộc tấn công của Nga gần 15 khu định cư tại mặt trận Pokrovsk, theo trang Ukrainska Pravda.

Tại mặt trận Kupiansk, 5 cuộc tấn công xảy ra. Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công gần 3 khu định cư Pishchane, Borivska Andriivka và Petropavlivka.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.11 thông báo đã ra tiền tuyến, gặp gỡ các binh sĩ tại Dobropillia, cách Pokrovsk khoảng 20 km.

