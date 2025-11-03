Nga kêu gọi tạo đà ngoại giao cho Ukraine

Hãng thông tấn TASS hôm qua (2.11) dẫn lời ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nhận định rằng hiện Nga cảm thấy chưa cần phải sắp xếp cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Cần tập trung cho giải pháp về Ukraine

"Theo giả thuyết (một cuộc gặp khẩn cấp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ) là điều có thể thực hiện, nhưng vào thời điểm này thì chưa cần đến", TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin. Thay vào đó, ông Peskov nêu lên ưu tiên hiện nay, đó là nên triển khai trình tự làm việc kỹ lưỡng và các điều khoản hết sức chi tiết cho thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Pháo binh Ukraine ở tiền tuyến Donetsk ảnh: Reuters

Trước đó, bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, cảnh báo việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine sẽ không giúp chấm dứt xung đột. Theo RT, bà Zakharova đã đưa ra bình luận trên sau khi Đài CNN đưa tin Nhà Trắng bật đèn xanh cho Lầu Năm Góc cung cấp dòng tên lửa này cho chính quyền Kyiv.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cũng cho rằng quyết định của Mỹ đi ngược lại với lời hứa của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng Washington sẽ đảm nhận vai trò trung gian để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Ukraine. Hồi tháng trước, Tổng thống Putin cảnh báo Moscow xem việc Washington chuyển giao Tomahawk là sự leo thang tiếp theo và hứa hẹn sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Hai bên gia tăng các đợt tấn công

Trong lúc viễn cảnh hòa đàm chưa có chuyển biến tích cực, Ukraine vừa trải qua tháng 10 "bão táp", khi làn sóng tên lửa Nga dội vào lãnh thổ nước này cao nhất trong bất kỳ tháng nào kể từ đầu năm 2023 đến nay. Cụ thể, quân đội Nga được ghi nhận khai hỏa 270 tên lửa vào Ukraine trong tháng 10, cao gấp 46% so với tháng trước đó, theo AFP dẫn phân tích dữ liệu do Không quân Ukraine cung cấp.

Về phần mình, quân đội Ukraine đáp trả bằng cách tấn công các kho chứa dầu và những nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga. Hoạt động này nhằm cắt đứt các tuyến huyết mạch xuất khẩu năng lượng quan trọng của đối phương và gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên khắp nước Nga.

Một trong những vụ tấn công gần đây nhất của Ukraine là thành phố Tuapse trên bờ biển Đen của Nga. Trên Telegram, giới chức địa phương cho hay có 2 tàu nước ngoài bị hư hại vì UAV Ukraine sau vụ tấn công, và cơ sở hạ tầng cảng biển cũng bị cháy, theo Reuters.

Chỉ huy Robert Brovdi của Lực lượng máy bay không người lái của Ukraine tuyên bố quân đội chính quyền Kyiv đang chuẩn bị tiến hành các đợt tấn công mới bằng UAV và tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Cũng trong hôm qua, hàng chục ngàn người ở Zaporizhzhia lâm vào cảnh mất điện do trúng đòn tấn công của Nga trong đêm 1.11, theo AP. Do lưới điện bị hư hại, nhiều khu vực trên khắp Ukraine phải áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên trong ngày 2.11.