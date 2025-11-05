Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ tính nhiều phương án nhắm vào Venezuela, Nga cân nhắc gửi tên lửa cho Venezuela

Vi Trân
Vi Trân
05/11/2025 10:05 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang chuẩn bị hàng loạt phương án quân sự nhằm gây sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trong khi Nga cân nhắc cung cấp tên lửa cho quốc gia Nam Mỹ.

Tờ The New York Times ngày 4.11 dẫn nguồn từ nhiều quan chức Mỹ tiết lộ chính quyền Tổng thống Trump đã chuẩn bị hàng loạt phương án cho một hành động quân sự tại Venezuela, gồm tấn công trực tiếp các đơn vị quân sự bảo vệ Tổng thống Maduro và kiểm soát các mỏ dầu.

Rộ tin Mỹ tính tấn công Venezuela, Nga cân nhắc gửi tên lửa cho Caracas - Ảnh 1.

Tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford trong lúc đi qua eo biển Gibraltar hôm 1.10. Con tàu đang trên đường đến biển Caribbean

ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Tổng thống Trump chưa ra quyết định nhưng các quan chức nhận định rằng nhà lãnh đạo không muốn phê chuẩn kế hoạch có thể đặt binh sĩ Mỹ vào nguy hiểm hoặc có nguy cơ thất bại. Nhiều cố vấn cấp cao của chủ nhân Nhà Trắng đang ủng hộ một trong những phương án quyết liệt nhất là buộc Tổng thống Maduro ra đi.

Các trợ lý của ông Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra thêm chỉ dẫn để có thể làm cơ sở pháp lý cho hành động quân sự bên ngoài khuôn khổ chiến dịch tấn công tàu thuyền nghi chở ma túy đang diễn ra tại biển Caribbean. Vụ mới nhất vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố vào sáng 5.11.

Một trong những phương án là Mỹ sẽ cáo buộc ông Maduro cùng các quan chức an ninh hàng đầu là thủ lĩnh của Cartel de los Soles, tổ chức bị Mỹ coi là khủng bố ma túy, nhằm có cớ ra tay mà không cần xin phép quốc hội để tuyên bố chiến tranh.

Nhà Trắng và chính quyền Venezuela đều chưa bình luận gì về những thông tin này.

Tổng thống Trump không công khai ý định tuyên bố chiến tranh với Venezuela hay lật đổ Tổng thống Maduro, nhưng gần đây nói rằng thời gian ông Maduro còn làm tổng thống "chỉ còn tính bằng ngày".

Ông Maduro cáo buộc chiến dịch chống ma túy của Mỹ hiện tại, với sự tham gia của nhiều tàu chiến và hàng ngàn binh sĩ, là hành động nhắm vào ông.

Tổng thống Trump bác thông tin Mỹ sẽ không kích vào Venezuela

Trong một diễn biến liên quan, Điện Kremlin ngày 4.11 cho biết vẫn đang liên lạc thường xuyên với Venezuela giữa căng thẳng tại Caribbean, theo Reuters. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga lên án việc Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự quá mức tại Caribbean và tái khẳng định sự ủng hộ dành cho các lãnh đạo Venezuela.

Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (hạ viện Nga) Alexei Zhuravlyov cảnh báo Nga có thể chuyển tên lửa cho Venezuela và "người Mỹ có thể sẽ có một chút bất ngờ".

"Tôi không thấy trở ngại nào về việc cung cấp những phát triển mới như tên lửa Oreshnik hay tên lửa đã chứng minh năng lực Kalibr cho một quốc gia thân thiện", ông Zhuravlyov nói với trang Gazeta.ru ngày 4.11. Nhà lập pháp cho rằng Nga là một trong những đối tác quân sự kỹ thuật chủ chốt của Venezuela và đã cung cấp cho quốc gia Nam Mỹ gần như đầy đủ các loại vũ khí.

Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung mới, được cho là có thể mang đầu đạn thường hoặc hạt nhân, có khả năng tấn công khắp châu Âu trong chưa đầy 1 giờ sau khi phóng từ Nga hoặc Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các đầu đạn của tên lửa bay đến mục tiêu với tốc độ cao gấp 10 lần vận tốc âm thanh nên không thể bị ngăn chặn. Theo ông, một cuộc tấn công bằng nhiều tên lửa như vậy dù với đầu đạn thường vẫn có thể gây hủy diệt tương đương một đợt tấn công hạt nhân.

