Ông Trump nói sắp tới sẽ chống ma túy trên bộ, Venezuela cảnh báo

Trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 23.10, Tổng thống Trump cho biết chính quyền dự tính báo cáo quốc hội về chiến dịch chống ma túy đang diễn ra gần Venezuela, theo Reuters. Quân đội Mỹ đã triển khai hàng ngàn binh sĩ cùng tàu ngầm, tàu chiến và máy bay tàng hình F-35 đến Caribbean trong vài tuần qua.

"Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ cần yêu cầu tuyên bố chiến tranh. Tôi cho là chúng ta chỉ việc tiêu diệt những kẻ đang đưa ma túy vào nước ta. Được chứ? Chúng ta sẽ tiêu diệt chúng", ông Trump nói.

Các binh sĩ và máy bay ném bom B-52H tham gia diễn tập tấn công gần Venezuela hôm 15.10 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhắm vào các tàu thuyền bị nghi chở ma túy tại Caribbean và Thái Bình Dương từ đầu tháng 9, làm gần 40 người thiệt mạng. Một vài vụ trong số đó xảy ra gần Venezuela.

"Giờ đây, [những nhóm buôn ma túy] đang tiến đến bằng đường bộ. Đất liền sẽ là mục tiêu kế tiếp. Chúng tôi có thể đến thượng viện, có thể đến quốc hội và nói với họ về chuyện đó nhưng tôi không thể hình dung ra họ có thể gây khó khăn gì với việc đó", ông Trump nói.

Một số nhà phân tích suy đoán rằng chiến dịch chống ma túy của chính quyền Mỹ thực tế là cái cớ cho việc gây sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trước đó, ông Trump nói đã cho phép Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành chiến dịch ngầm tại Venezuela. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino nói rằng Caracas biết sự hiện diện của CIA và tuyên bố mọi hành động của cơ quan này sẽ chịu thất bại, theo AFP.

B-52 quần thảo, CIA hoạt động ngầm, ông Trump gây sức ép lên Venezuela

Tại một sự kiện cùng ngày ở thủ đô Caracas, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cảnh báo nếu Mỹ can thiệp tình hình Venezuela, "tầng lớp lao động sẽ đứng dậy và một cuộc tổng đình công nổi dậy sẽ được tuyên bố trên đường phố cho đến khi giành lại quyền lực". Nhà lãnh đạo nói rằng "hàng triệu nam nữ mang súng trường sẽ tuần hành khắp cả nước". Ông Maduro cũng kêu gọi hòa bình và không được tiến hành "cuộc chiến tranh điên rồ".

Cũng trong ngày 23.10, trang web theo dõi dữ liệu chuyến bay Flightradar24 cho thấy ít nhất một máy bay ném bom B-1B của Mỹ đã bay tại biển Caribbean ngoài khơi Venezuela trước khi quay đầu và biến mất.

Ông Trump bác bỏ thông tin này nhưng nói rằng Mỹ không hài lòng với Venezuela vì rất nhiều lý do. Hôm 15.10, Không quân Mỹ thông báo các oanh tạc cơ B-52H đã tiến hành cuộc diễn tập tấn công tại khu vực.