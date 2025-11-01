Ông Trump nói gì về thông tin Mỹ có thể tấn công Venezuela?

Tờ New York Post ngày 1.11 đưa tin Mỹ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Venezuela khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép và tìm cách cắt đứt các hoạt động ma túy và tội phạm tại quốc gia này.

Theo giới thạo tin, chiến dịch nhằm phá vỡ bộ máy chỉ huy của băng nhóm Cartel de los Soles và nhắm vào các căn cứ quân sự bị cáo buộc bảo vệ hoạt động buôn bán ma túy, điều mà Venezuela bác bỏ.

Các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào tàu buôn lậu ma túy có hợp pháp

Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm 31.10 cho biết ông vẫn chưa quyết định về việc tấn công.

Các quan chức Mỹ cáo buộc băng nhóm Cartel de los Soles buôn lậu khoảng 500 tấn cocaine mỗi năm sang Mỹ và châu Âu, phối hợp với các băng nhóm như Tren de Aragua ở Venezuela, Sinaloa Cartel ở Mexico và nhiều tổ chức tội phạm khác.

Ông Trump lần đầu triển khai tàu chiến đến vùng biển quanh Venezuela hồi tháng 8, bắt đầu với 7 tàu chiến chở 4.500 binh sĩ. Con số này nay đã tăng lên khoảng 10.000 người, cùng với một tàu sân bay đang trên đường tới khu vực.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ hiện đang được điều đến vùng biển gần Venezuela ẢNH: REUTERS

"Tổng thống sẵn sàng sử dụng mọi công cụ sức mạnh của Mỹ để ngăn dòng ma túy tràn vào đất nước và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên khi đợt triển khai đầu tiên được công bố.

Tính đến ngày 31.10, lực lượng này đã tiêu diệt hơn 60 nghi phạm khủng bố ma túy trong loạt 14 cuộc tấn công nhằm vào ít nhất 14 tàu buôn ma túy.

Trong khi các cuộc tấn công trước đây trong khu vực nhắm vào chính các đối tượng buôn ma túy, các cuộc tấn công có thể xảy ra trên đất liền sẽ nhằm tiêu diệt hệ thống chỉ huy của băng nhóm.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 31.10 bác bỏ thông tin rằng ông Trump đã đưa ra quyết định tấn công tại Venezuela. "Những nguồn tin tự nhận nắm rõ tình hình đã lừa các bạn viết nên một câu chuyện bịa đặt", ông viết trên mạng X, nhắc đến tờ Miami Herald.

Sau khi có thông tin về khả năng Mỹ tấn công tại Venezuela, Điện Kremlin tuyên bố ủng hộ chính quyền Venezuela.

"Chúng tôi ủng hộ giới lãnh đạo Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, có tính đến diễn biến của tình hình quốc tế và khu vực. Chúng tôi sẵn sàng phản ứng phù hợp trước các đề nghị từ những đối tác của mình trong bối cảnh các mối đe dọa mới xuất hiện", theo Bộ Ngoại giao Nga viết trên X.