Thế giới

Venezuela chặn 3 máy bay, phá hang ổ ma túy giữa sức ép từ Mỹ

Vi Trân
30/10/2025 09:16 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo lực lượng chức năng đã chặn 3 máy bay nghi buôn ma túy và phá hủy các hang ổ của lực lượng ma túy giữa căng thẳng với Mỹ.

"Hôm kia, một máy bay buôn ma túy bay vào không phận qua Caribbean. Máy bay của chúng ta đã phát hiện ngay trong chớp mắt. Hôm nay, hai máy bay buôn ma túy bay vào từ phía bắc và theo luật, chúng ta có luật ngăn chặn", Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một sự kiện chính thức ngày 29.10, theo AFP.

Venezuela chặn 3 máy bay chở ma túy giữa sức ép từ Mỹ - Ảnh 1.

Quân đội Venezuela phá căn cứ bị cho là trại hậu cần của một tổ chức người Colombia tại bang Amazonas (Venezuela)

ẢNH: AFP

Nhà lãnh đạo kết thúc câu với 3 tiếng "bùm, bùm, bùm", ngụ ý các máy bay đã bị bắn hạ. Ông Maduro nói rằng chiến dịch được thực hiện để "buộc chúng phải tôn trọng Venezuela", gọi đó là hành động "thực thi chủ quyền".

Cũng trong ngày 29.10, quân đội Venezuela thông báo đã phá hủy 2 căn cứ của lực lượng "khủng bố buôn ma túy" người Colombia trên lãnh thổ Venezuela, tịch thu vũ khí, xe địa hình, áo chống đạn và nhiên liệu.

Tướng Domingo Hernandez Larez, tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược quân đội Venezuela, nói rằng những tờ truyền đơn của nhóm đối lập Quân Giải phóng dân tộc (ELN) người Colombia đã được tìm thấy tại các khu trại.

Các chiến dịch nói trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự hùng hậu tại Caribbean và đông Thái Bình Dương để chống ma túy. Venezuela cho rằng đây chỉ là cái cớ để Mỹ gây sức ép nhằm buộc Tổng thống Maduro ra đi.

Venezuela đã tìm cách chứng minh nỗ lực chống ma túy của nước này để bác bỏ cáo buộc từ Mỹ cho rằng Caracas có liên quan hoạt động sản xuất ma túy.

Sáng 30.10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo trên mạng xã hội X rằng quân đội vừa thực hiện một đợt tấn công nữa nhắm vào tàu bị cáo buộc chở ma túy tại đông Thái Bình Dương. Đòn tấn công làm 4 người thiệt mạng, nâng tổng số lên thành ít nhất 62 người từ khi Mỹ bắt đầu không kích chống ma túy tại khu vực vào tháng 9.

Lầu Năm Góc không công bố bằng chứng về các mục tiêu bị tấn công bất chấp sức ép từ các nhà lập pháp tại Điện Capitol. Theo Reuters, ông Hegseth được cho là đã yêu cầu các quan chức quân đội tham gia chiến dịch tại Caribbean ký cam kết không tiết lộ thông tin, dù đã có quy định cấm các quan chức quân đội tiết lộ bí mật an ninh quốc gia.

