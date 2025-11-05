Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Putin điểm tên loạt vũ khí 'vô đối' của Nga

Vi Trân
05/11/2025 08:03 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi những vũ khí mới nhất của Nga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sau khi lãnh đạo Mỹ gần đây yêu cầu khôi phục thử hạt nhân.

Ngày 4.11, Tổng thống Putin chủ trì buổi lễ tôn vinh các chuyên gia đã thiết kế và chế tạo những vũ khí mới của Nga như tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi Poseidon, hai loại vũ khí có động cơ hạt nhân và có thể mang đầu đạn hạt nhân, theo Reuters.

Tổng thống Putin điểm tên loạt vũ khí 'vô đối' của Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi lễ nhân Ngày Thống nhất Nga ngày 4.11

ẢNH: REUTERS

"Kết quả mà các bạn đã đạt được có tầm quan trọng lịch sử, không hề phóng đại, cho nhân dân ta để đảm bảo an ninh và sự cân bằng chiến lược trong nhiều thập niên tới, và chúng ta có thể tự tin nói, là cho cả thế kỷ 21", Tổng thống Putin khen ngợi.

Tuần trước, Tổng thống Putin thông báo Nga đã phóng thử thành công tên lửa Burevestnik, cho rằng vũ khí này có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho hay tên lửa đã bay 14.000 km sau khi phóng.

Hôm 4.11, ông Putin nói rằng tên lửa có thể đạt vận tốc gấp 3 lần vận tốc âm thanh và với động cơ là lò phản ứng hạt nhân nhỏ, tên lửa có thể hành động chỉ trong vài giây, nhanh hơn nhiều so với các lò phản ứng tiêu chuẩn.

Ông Putin nói rằng một tàu chiến NATO đã hiện diện gần khu vực khi Nga phóng tên lửa.

Cũng trong tuần trước, nhà lãnh đạo thông báo Nga đã phóng thử ngư lôi Poseidon. Ông cho biết tốc độ của ngư lôi này vượt xa tốc độ của bất cứ tàu chiến nào.

Theo Tổng thống Nga, công nghệ hạt nhân cỡ nhỏ của hai loại vũ khí này đặc biệt hữu dụng cho hoạt động tại Bắc cực và cho các chuyến du hành không gian, sau đó là xây trạm không gian trên mặt trăng, tạo ra nguồn năng lượng cho khai thác kim loại hiếm.

Tổng thống Putin điểm tên loạt vũ khí 'vô đối' của Nga- Ảnh 2.

Ảnh minh họa ngư lôi Poseidon của Nga

ẢNH: REUTERS

Cũng tại sự kiện trên, Tổng thống Putin thông báo Nga đang tiến hành sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, đã được sử dụng lần đầu để tấn công Ukraine vào tháng 11.2024.

Những phát ngôn mới nhất của ông Putin về vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây ra lệnh khôi phục thử vũ khí hạt nhân như các nước khác. Đến nay, Nhà Trắng chưa làm rõ ý định của ông Trump là một vụ nổ hạt nhân hay thử các phương tiện có thể mang đầu đạn như Nga mới thực hiện gần đây.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã giải thích rằng việc thử vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Trump yêu cầu không liên quan vụ nổ hạt nhân.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Điện Kremlin ngày 4.11 nói rằng Nga vẫn đang chờ lời giải thích rõ ràng hơn từ Mỹ "vì Nga và Trung Quốc không khôi phục thử hạt nhân", theo Reuters.

Tổng thống Putin nói Nga thử nghiệm thành công siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết siêu ngư lôi Poseidon có sức mạnh vượt trội so với tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, còn được biết đến với tên SS-X-29 hoặc Satan II.

Tổng thống Putin tuyên bố không khuất phục trước áp lực từ Mỹ

Tình báo Ukraine nói Nga sắp thử tên lửa 'bất khả chiến bại' Burevestnik

