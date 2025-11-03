Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bộ trưởng Mỹ làm rõ ý Tổng thống Trump về thử vũ khí hạt nhân

Vi Trân
Vi Trân
03/11/2025 07:50 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã xác nhận mệnh lệnh gần đây của Tổng thống Donald Trump về thử hạt nhân không liên quan việc thực hiện vụ nổ hạt nhân.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 30.10, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Mỹ khôi phục thử hạt nhân như các nước khác, làm dấy lên lo ngại về sự trở lại của thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Trên thực tế, việc thử hạt nhân do Bộ Năng lượng Mỹ phụ trách.

Bộ trưởng Mỹ làm rõ mệnh lệnh thử hạt nhân của Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright

ẢNH: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 2.11, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đã làm rõ rằng ý của Tổng thống Trump không phải là thực hiện vụ thử nghiệm nổ hạt nhân.

"Tôi cho là các vụ thử mà chúng ta đang nói tới là các thử nghiệm hệ thống. Đó không phải là các vụ nổ hạt nhân. Đó là điều mà chúng tôi gọi là các vụ nổ không tới hạn", ông Wright nói.

Theo vị bộ trưởng, những cuộc thử nghiệm này liên quan toàn bộ các phần khác của một vũ khí hạt nhân, nhằm đảm bảo chúng tạo ra hình dạng thích hợp và thiết lập điều kiện cho vụ nổ hạt nhân.

Thí nghiệm hạt nhân không tới hạn là các thí nghiệm trong đó các nước nghiên cứu hành vi của vật liệu hạt nhân dưới áp suất, nhiệt độ hoặc va chạm cực lớn nhưng không để xảy ra vụ nổ hạt nhân thực sự.

Lần cuối cùng Mỹ thử hạt nhân là vào ngày 23.9.1992 tại Khu an ninh quốc gia Nevada (NNSS), địa điểm thử nghiệm tại bang Nevada.

Ngày nay, trên quy mô nhỏ hơn, các thử nghiệm không tới hạn sử dụng chất nổ hóa học để tạo ra lượng nhiệt và áp suất cực lớn lên các vật liệu hạt nhân, đủ để cung cấp dữ liệu cần thiết về khả năng hoạt động của vũ khí hạt nhân mà không cần tạo ra chuỗi phản ứng hạt nhân tự duy trì như một vụ nổ hạt nhân thực thụ.

Bộ trưởng Wright nói rằng cư dân tại Nevada không nên lo lắng vì sẽ không có một đám mây hình nấm nào xuất hiện như trong các vụ thử hạt nhân như trước.

"Đó sẽ là những vụ nổ phi hạt nhân. Đó chỉ là những hệ thống tinh vi đang được phát triển để vũ khí hạt nhân thay thế của chúng ta còn tốt hơn những vũ khí trước đây", ông Wright nói.

Theo Bộ trưởng Wright, Mỹ đã thực hiện các vụ thử nổ hạt nhân vào trong thế kỷ 20 và đã thu được nhiều thông tin chi tiết và phép đo về vụ nổ. "Với khoa học và sức mạnh máy tính của chúng ta, chúng ta có thể mô phỏng cực kỳ chính xác những gì sẽ xảy ra trong một vụ nổ hạt nhân. Giờ đây, chúng ta mô phỏng điều kiện để tạo ra điều đó và khi chúng ta thay đổi thiết kế bom, chúng sẽ tạo ra điều gì", ông Wright giải thích.

Chưa có nước nào thử nổ hạt nhân trong thế kỷ 21 ngoài CHDCND Triều Tiên. Dù vậy, Mỹ đang nỗ lực thay thế các đầu đạn hạt nhân bằng phiên bản mới, theo tờ The New York Times. Tổng chi phí cho chương trình này trải dài hơn 3 thập niên được ước tính là 1.700 tỉ USD.

Tin liên quan

Mệnh lệnh hạt nhân gây lo ngại của Tổng thống Trump

Mệnh lệnh hạt nhân gây lo ngại của Tổng thống Trump

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh khôi phục thử vũ khí hạt nhân đang gây nhiều hoang mang và tranh cãi.

Chính trường Mỹ chia rẽ về lệnh thử vũ khí hạt nhân của Tổng thống Trump

Ông Trump ra lệnh khôi phục thử vũ khí hạt nhân

Khám phá thêm chủ đề

thử hạt nhân Mỹ Trump vũ khí hạt nhân Bộ Năng lượng Mỹ nổ hạt nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận