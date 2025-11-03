Bộ trưởng Mỹ làm rõ ý Tổng thống Trump về thử vũ khí hạt nhân

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 30.10, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Mỹ khôi phục thử hạt nhân như các nước khác, làm dấy lên lo ngại về sự trở lại của thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Trên thực tế, việc thử hạt nhân do Bộ Năng lượng Mỹ phụ trách.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ẢNH: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 2.11, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đã làm rõ rằng ý của Tổng thống Trump không phải là thực hiện vụ thử nghiệm nổ hạt nhân.

"Tôi cho là các vụ thử mà chúng ta đang nói tới là các thử nghiệm hệ thống. Đó không phải là các vụ nổ hạt nhân. Đó là điều mà chúng tôi gọi là các vụ nổ không tới hạn", ông Wright nói.

Theo vị bộ trưởng, những cuộc thử nghiệm này liên quan toàn bộ các phần khác của một vũ khí hạt nhân, nhằm đảm bảo chúng tạo ra hình dạng thích hợp và thiết lập điều kiện cho vụ nổ hạt nhân.

Thí nghiệm hạt nhân không tới hạn là các thí nghiệm trong đó các nước nghiên cứu hành vi của vật liệu hạt nhân dưới áp suất, nhiệt độ hoặc va chạm cực lớn nhưng không để xảy ra vụ nổ hạt nhân thực sự.

Lần cuối cùng Mỹ thử hạt nhân là vào ngày 23.9.1992 tại Khu an ninh quốc gia Nevada (NNSS), địa điểm thử nghiệm tại bang Nevada.

Ngày nay, trên quy mô nhỏ hơn, các thử nghiệm không tới hạn sử dụng chất nổ hóa học để tạo ra lượng nhiệt và áp suất cực lớn lên các vật liệu hạt nhân, đủ để cung cấp dữ liệu cần thiết về khả năng hoạt động của vũ khí hạt nhân mà không cần tạo ra chuỗi phản ứng hạt nhân tự duy trì như một vụ nổ hạt nhân thực thụ.

Bộ trưởng Wright nói rằng cư dân tại Nevada không nên lo lắng vì sẽ không có một đám mây hình nấm nào xuất hiện như trong các vụ thử hạt nhân như trước.

"Đó sẽ là những vụ nổ phi hạt nhân. Đó chỉ là những hệ thống tinh vi đang được phát triển để vũ khí hạt nhân thay thế của chúng ta còn tốt hơn những vũ khí trước đây", ông Wright nói.

Theo Bộ trưởng Wright, Mỹ đã thực hiện các vụ thử nổ hạt nhân vào trong thế kỷ 20 và đã thu được nhiều thông tin chi tiết và phép đo về vụ nổ. "Với khoa học và sức mạnh máy tính của chúng ta, chúng ta có thể mô phỏng cực kỳ chính xác những gì sẽ xảy ra trong một vụ nổ hạt nhân. Giờ đây, chúng ta mô phỏng điều kiện để tạo ra điều đó và khi chúng ta thay đổi thiết kế bom, chúng sẽ tạo ra điều gì", ông Wright giải thích.

Chưa có nước nào thử nổ hạt nhân trong thế kỷ 21 ngoài CHDCND Triều Tiên. Dù vậy, Mỹ đang nỗ lực thay thế các đầu đạn hạt nhân bằng phiên bản mới, theo tờ The New York Times. Tổng chi phí cho chương trình này trải dài hơn 3 thập niên được ước tính là 1.700 tỉ USD.