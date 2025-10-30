Ông Trump ra lệnh khôi phục thử vũ khí hạt nhân

"Do các quốc gia khác đang thử nghiệm các chương trình, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng Mỹ) bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức", ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social, trước cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Busan, miền nam Hàn Quốc ngày 30.10.

Máy bay ném bom B-52H phóng tên lửa hành trình AGM-86B không mang đầu đạn trong một cuộc thử nghiệm tại bang Utah hồi tháng 9.2014. Tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân ẢNH: REUTERS

"Mỹ có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ nước nào khác. Đây là một thành tích, gồm một cuộc nâng cấp toàn diện và cải tiến vũ khí hạt nhân hiện có trong nhiệm kỳ thứ nhất của tôi. Do sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của nó, tôi ghét phải làm điều đó nhưng không có lựa chọn nào khác. Nga đứng thứ hai, và Trung Quốc đứng thứ ba với khoảng cách xa, nhưng sẽ cân bằng trong vòng 5 năm tới", ông Trump lưu ý.

Trước đó một ngày, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã thử nghiệm thành công siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon, loại vũ khí mà các nhà phân tích quân sự cho rằng có khả năng tàn phá các vùng ven biển bằng cách tạo ra những đợt sóng biển phóng xạ khổng lồ, theo Reuters.

Nga vừa thử nghiệm siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon

Ông Putin đã công khai phô trương sức mạnh hạt nhân của Nga với vụ thử tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik mới vào ngày 21.10 và các cuộc diễn tập phóng vũ khí hạt nhân vào ngày 22.10. Động thái diễn ra khi ông Trump tỏ ra cứng rắn hơn với Nga gần đây.

Lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân gần nhất của Mỹ là vào năm 1992.

Đám mây hình nấm bốc lên từ vụ thử hạt nhân Crossroads của Mỹ trên đảo Bikini, Quần đảo Marshall vào năm 1946 ẢNH: REUTERS

Mỹ là nước thử vũ khí hạt nhân đầu tiên vào tháng 7.1945 với vụ thử bom nguyên tử 20 kiloton, đương lượng nổ 20.000 tấn TNT, tại Alamogordo, bang New Mexico. Sau đó, Mỹ cũng trở thành nước duy nhất từng sử dụng vũ khí hạt nhân trong thực tế. Nước này thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào tháng 8.1945, trong Thế chiến 2. Theo tổ chức ICAN vận động hủy bỏ vũ khí hạt nhân, hậu quả của hai quả bom Mỹ là tính đến cuối năm 1945, ước tính đã có 140.000 người chết ở Hiroshima, và 74.000 người chết ở Nagasaki. Ước tính trong số đó có khoảng 38.000 trẻ em. Trong các năm sau đó, nhiều người sống sót đã mắc các loại bệnh máu trắng, ưng thư cũng như các tác dụng phụ đáng sợ khác từ phóng xạ.