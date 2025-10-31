Chính trường Mỹ chia rẽ về lệnh thử vũ khí hạt nhân của Tổng thống Trump

Một cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III của Mỹ ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Tờ The Hill ngày 31.10 đưa tin quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc khôi phục thử nghiệm vũ khí hạt nhân được các đồng minh đảng Cộng hòa trong Quốc hội hoan nghênh, trong khi phe Dân chủ tức giận, cho rằng đây là hành động đáp trả nguy hiểm và sai lầm.

Trong khi phe Cộng hòa ca ngợi ông Trump vì đã đáp trả hành động mà họ cho là "khoe vũ khí hạt nhân" của Nga, phe Dân chủ lại đặt nghi vấn về tính hữu ích, độ an toàn, nguồn tài chính và tiền lệ của động thái này.

"Sẽ là một sai lầm nếu chúng ta làm vậy, vì chúng ta chẳng được lợi gì, hoặc rất ít lợi ích", theo Thượng nghị sĩ Mark Kelly (đảng Dân chủ), thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện phụ trách giám sát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Ông cho rằng việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân có thể khiến Trung Quốc quyết định tương tự và cải thiện đáng kể năng lực chiến lược. "Chúng ta chẳng được gì cả. Đây sẽ là món quà cho Trung Quốc", ông cảnh báo.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (đảng Dân chủ), một thành viên khác của ủy ban, đặt câu hỏi vì sao phe Cộng hòa không lo ngại về số tiền cần để thực hiện chỉ thị của tổng thống nếu họ thực sự tập trung vào việc cắt giảm chi tiêu liên bang.

"Bộ Quốc phòng có tiền sử lâu dài trong việc đánh giá thấp chi phí và tuyên bố thời gian thực hiện ngắn hơn cho những chương trình hạt nhân khổng lồ này. Họ vẽ ra cho Quốc hội một bức tranh màu hồng về cách mọi thứ sẽ vận hành", bà nói.

Về phía đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ James Risch, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho rằng đây không phải là hành động leo thang, mà Nga đang cố thử giới hạn của Tổng thống Trump.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho rằng quyết định của ông Trump gửi một "thông điệp mạnh mẽ" đến các đối phương của Mỹ.

"Tổng tư lệnh muốn chúng ta được chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta là siêu cường vĩ đại cuối cùng trên trái đất. Trung Quốc muốn trở thành đối thủ ngang hàng với chúng ta. Nhưng để duy trì hòa bình trên toàn thế giới, bạn phải thể hiện sức mạnh, và đó là điều tổng thống tin tưởng. Ông ấy đã thể hiện điều đó hết lần này đến lần khác", ông Johnson phát biểu.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, ông Farhan Haq, cho rằng động thái của ông Trump làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng "đã ở mức đáng báo động".

"Bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến tính toán sai lầm hoặc leo thang với hậu quả thảm khốc đều phải tránh. Theo quan điểm của chúng tôi, cũng như của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, việc thử nghiệm hạt nhân không bao giờ được phép tiến hành trong bất kỳ hoàn cảnh nào", ông Haq phát biểu.