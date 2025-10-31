Mỹ - Trung hòa hoãn

Sáng qua, tại căn cứ không quân Gimhae ở TP.Busan (Hàn Quốc), cuộc gặp được chờ đợi giữa lãnh đạo hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã diễn ra sau những va chạm thương mại làm chao đảo toàn cầu vài tháng qua. Trước khi tiến vào phòng họp, cả hai nhà lãnh đạo tươi cười bắt tay nhau và chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên gặp lại sau 6 năm.

Đạt nhiều thỏa thuận

Theo Reuters, cuộc họp giữa hai phái đoàn kéo dài trong khoảng 1 giờ 40 phút. Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Tập nói sự phát triển của Trung Quốc không đi ngược với tầm nhìn "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của Tổng thống Trump.

"Trung Quốc không bao giờ mong muốn thách thức hay thay thế bất kỳ nước nào mà chỉ tập trung làm tốt công việc của mình", ông Tập bày tỏ. Nhấn mạnh sự hợp tác kinh tế - thương mại nên là động lực chính cho mối quan hệ, không nên là chướng ngại hay nguồn xung đột, ông Tập kêu gọi hai bên tập trung vào những lợi ích lâu dài nhờ việc hợp tác, thay vì rơi vào vòng luẩn quẩn ăn miếng, trả miếng.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sau cuộc gặp tại Busan ngày 30.10 ẢNH: REUTERS

Trả lời báo chí sau đó, Tổng thống Trump đánh giá đã có cuộc gặp trên cả thành công với Chủ tịch Tập. Ông cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận "về hầu hết mọi thứ", từ thương mại cho đến thuế quan, theo CNN. Nhà lãnh đạo nói Mỹ đã nhận thấy những hành động mạnh mẽ từ Trung Quốc trong việc ngăn chặn chất gây nghiện fentanyl. Vì vậy, Mỹ sẽ giảm thuế suất liên quan vấn đề này từ 20% xuống còn 10%, đưa tổng thuế suất của Mỹ đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc xuống còn 47% từ mức 57%. Bên cạnh đó, ông Trump tuyên bố Trung Quốc đồng ý mua đậu nành và nông sản Mỹ ngay lập tức.

Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng ý giảm thuế, đạt thỏa thuận đất hiếm

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay vấn đề đất hiếm đã được giải quyết. Theo đó, Bắc Kinh không áp dụng lệnh hạn chế xuất khẩu trong 1 năm và thỏa thuận có thể được gia hạn. Ông cũng nhấn mạnh hai bên sẽ bàn bạc thêm về vấn đề bán dẫn và thỏa thuận bán năng lượng tiềm tàng.

Tổng thống Trump thông báo sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4.2026, sau đó được Bắc Kinh xác nhận. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng xác nhận sẽ hoãn thi hành các lệnh kiểm soát đất hiếm được công bố trong tháng 10. Ngoài ra, hai bên đồng ý hoãn thu phí cảng đối với tàu của nhau trong 1 năm.

"Đình chiến" chiến thuật

Bất chấp những đánh giá lạc quan của Tổng thống Trump, giới đầu tư vẫn phản ứng dè dặt về kết quả cuộc gặp khi các mã cổ phiếu chính tại châu Á lẫn Mỹ giảm nhẹ, còn giá vàng tăng. Bà Anna Wu, chiến lược gia tại Hãng quản lý đầu tư VanEck (Mỹ) nhận xét với Bloomberg: "Thị trường xem kết quả này như đợt đình chiến chiến thuật hơn là thỏa thuận lâu dài, đồng nghĩa triển vọng trung hạn có thể vẫn biến động".

Dù hai bên có những lời lẽ thân thiện, Washington và Bắc Kinh được cho là vẫn đang trên hành trình đối đầu tiềm tàng khi cả hai cùng cạnh tranh để thống trị trong các công nghệ mới nổi và định hình các vấn đề thế giới, theo AP.

Ông Craig Singleton, Giám đốc chương trình Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ dân chủ (tổ chức tư vấn chính sách tại Mỹ), đánh giá thỏa thuận cho thấy hai bên đang quản lý biến động, điều chỉnh hợp tác vừa đủ để tránh khủng hoảng trong khi cuộc cạnh tranh vẫn tiếp diễn.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump hôm qua rời Hàn Quốc về nước, kết thúc chuyến công du 5 ngày qua 3 nước châu Á, trong khi Chủ tịch Tập tiếp tục chuyến thăm Hàn Quốc lần đầu sau 11 năm.

