Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thuế quan và đất hiếm, chờ lãnh đạo phê chuẩn

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 26.10 thông báo phái đoàn Mỹ - Trung đã đạt thỏa thuận khung về thuế quan và đất hiếm để lãnh đạo hai nước cân nhắc ký kết khi gặp nhau sắp tới, theo Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trả lời báo chí sau cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc tại Kuala Lumpur ngày 26.10 ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Bessent cho biết theo thỏa thuận, Mỹ sẽ không đánh thuế bổ sung 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1.11 như đe dọa trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng Trung Quốc sẽ hoãn thi hành biện pháp mở rộng kiểm soát xuất khẩu khoáng sản và nam châm đất hiếm thêm 1 năm để tái cân nhắc chính sách này.

Mặt khác, ông Bessent muốn thỏa thuận ngừng đánh thuế trước đó của hai bên sẽ được kéo dài sau hạn chót 10.11 và Trung Quốc sẽ mua đậu nành của Mỹ nhiều hơn. Vào tháng 9, Trung Quốc không mua đậu nành Mỹ mà ưu tiên hàng từ Brazil và Argentina, theo Reuters.

Thỏa thuận đạt được bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 26.10. Đại diện phía Mỹ là ông Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer trong khi phía Trung Quốc là Phó thủ tướng Hà Lập Phong và đại diện đàm phán thương mại quốc tế Lý Thành Cương. Đây là vòng đàm phán trực tiếp thứ 5 giữa hai nước từ tháng 5.

Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (thứ hai từ trái sang) rời khỏi cuộc đàm phán với Mỹ ngày 26.10 ẢNH: REUTERS

Ông Greer nói với Fox News rằng hai bên đồng ý tạm hoãn một số hành động trừng phạt, đã tìm được cách để Mỹ có thể tiếp cận thêm nguồn đất hiếm từ Trung Quốc và cân bằng thâm hụt thương mại bằng cách bán sản phẩm của Mỹ.

Các quan chức Trung Quốc thận trọng hơn về cuộc đàm phán và không công bố chi tiết về kết quả cuộc gặp. Ông Lý miêu tả lập trường của Mỹ là cứng rắn trong khi cuộc đàm phán diễn ra rất căng thẳng nhưng xây dựng. Ông cho hay hai bên đạt đồng thuận sơ bộ và tiếp theo sẽ bắt đầu quá trình phê chuẩn nội bộ.

Tổng thống Trump dự kiến gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30.10 bên lề hội nghị APEC ở Hàn Quốc. Trung Quốc đến nay chưa xác nhận cuộc gặp.