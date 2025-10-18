Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump đổ lỗi cho Trung Quốc, thừa nhận đánh thuế 100% là 'không bền vững'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/10/2025 08:27 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói mức thuế 100% mà ông đề xuất áp lên hàng hóa Trung Quốc không phải giải pháp bền vững, song đổ lỗi cho Bắc Kinh về tình trạng bế tắc trong đàm phán thương mại hiện nay.

"[Trung Quốc] buộc tôi phải làm như vậy", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network phát sóng ngày 17.10.

Ông Trump nhấn mạnh: "Trung Quốc muốn đàm phán, và chúng tôi thích đàm phán với họ". Nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau 2 tuần nữa tại Hàn Quốc, đồng thời khẳng định mong muốn đạt được một "thỏa thuận công bằng".

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải có một thỏa thuận công bằng. Nó phải công bằng", Trump phát biểu.

Ông Trump đổ lỗi cho Trung Quốc, thừa nhận thuế 100% 'không bền vững' - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17.10.2025

ẢNH: AP

Tuần trước, ông chủ Nhà Trắng công bố kế hoạch áp thuế bổ sung 100% với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, cùng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với "mọi phần mềm quan trọng" trước ngày 1.11 - 9 ngày trước khi lệnh giảm thuế hiện hành hết hạn.

Động thái này được xem là phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc mở rộng mạnh mẽ kiểm soát xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm - nguyên liệu chiến lược cho ngành công nghệ cao mà Trung Quốc hiện chiếm ưu thế toàn cầu.

Giọng điệu ôn hòa hơn và cam kết gặp ông Tập của ông Trump đã giúp ổn định thị trường chứng khoán Mỹ, vốn biến động mạnh trong tuần qua vì lo ngại về chính sách thuế và tín dụng ngân hàng khu vực.

Trung Quốc tố Mỹ xuyên tạc việc kiểm soát đất hiếm, gây hoảng sợ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông sẽ nói chuyện với người đồng cấp He Lifeng, vào cuối ngày 17.10 để thảo luận về các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa 2 nước.

"Tôi nghĩ mọi thứ đã hạ nhiệt. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ thể hiện sự tôn trọng mà chúng tôi đã dành cho họ, và tôi tin tưởng rằng Tổng thống Trump, nhờ mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, sẽ có thể đưa mọi thứ trở lại đúng hướng".

Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala cảnh báo căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể khiến sản lượng kinh tế toàn cầu giảm tới 7% trong dài hạn. Bà kêu gọi Mỹ và Trung Quốc kiềm chế, tăng cường đối thoại để tránh chia rẽ hệ thống thương mại quốc tế.

Về phần mình, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 17.10 đã cáo buộc Mỹ làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào năm 2025, đồng thời cam kết tăng cường sử dụng các hành động giải quyết tranh chấp tại WTO.

Ông Trump giảm thuế cho ngành ô tô nội địa

Tổng thống Trump ngày 17.10 đã ký sắc lệnh cắt giảm đáng kể thuế đối với ngành sản xuất ô tô và động cơ trong nước, đồng thời áp thuế mới 25% đối với xe tải hạng trung, hạng nặng và phụ tùng nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 1.11. Ông chủ Nhà Trắng cũng đang áp dụng mức thuế 10% đối với xe buýt nhập khẩu.

Sắc lệnh của ông Trump cho phép các nhà sản xuất ô tô được hưởng khoản tín dụng khoảng 3,75% giá bán lẻ đề xuất cho các loại xe lắp ráp nội địa đến năm 2030, nhằm bù đắp chi phí thuế nhập khẩu phụ tùng.

Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang mở rộng chương trình tín dụng điều chỉnh nhập khẩu cho các doanh nghiệp sản xuất động cơ và xe tải hạng trung, hạng nặng trong nước.

Tin liên quan

'Đòn thế' của Bắc Kinh và Washington trong thương chiến

'Đòn thế' của Bắc Kinh và Washington trong thương chiến

Trong khi Trung Quốc sẵn sàng dùng "gậy ông đập lưng ông", thì Mỹ đang tranh thủ các đồng minh để "vây" đối phương trong cuộc thương chiến giữa hai bên.

Mỹ - Trung leo thang đấu khẩu chuyện đất hiếm

Khám phá thêm chủ đề

Trump trung quốc Thuế quan WTO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận