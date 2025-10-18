Ông Trump đổ lỗi cho Trung Quốc, thừa nhận đánh thuế 100% là 'không bền vững'

"[Trung Quốc] buộc tôi phải làm như vậy", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network phát sóng ngày 17.10.

Ông Trump nhấn mạnh: "Trung Quốc muốn đàm phán, và chúng tôi thích đàm phán với họ". Nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau 2 tuần nữa tại Hàn Quốc, đồng thời khẳng định mong muốn đạt được một "thỏa thuận công bằng".

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải có một thỏa thuận công bằng. Nó phải công bằng", Trump phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17.10.2025 ẢNH: AP

Tuần trước, ông chủ Nhà Trắng công bố kế hoạch áp thuế bổ sung 100% với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, cùng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với "mọi phần mềm quan trọng" trước ngày 1.11 - 9 ngày trước khi lệnh giảm thuế hiện hành hết hạn.

Động thái này được xem là phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc mở rộng mạnh mẽ kiểm soát xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm - nguyên liệu chiến lược cho ngành công nghệ cao mà Trung Quốc hiện chiếm ưu thế toàn cầu.

Giọng điệu ôn hòa hơn và cam kết gặp ông Tập của ông Trump đã giúp ổn định thị trường chứng khoán Mỹ, vốn biến động mạnh trong tuần qua vì lo ngại về chính sách thuế và tín dụng ngân hàng khu vực.

Trung Quốc tố Mỹ xuyên tạc việc kiểm soát đất hiếm, gây hoảng sợ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông sẽ nói chuyện với người đồng cấp He Lifeng, vào cuối ngày 17.10 để thảo luận về các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa 2 nước.

"Tôi nghĩ mọi thứ đã hạ nhiệt. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ thể hiện sự tôn trọng mà chúng tôi đã dành cho họ, và tôi tin tưởng rằng Tổng thống Trump, nhờ mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, sẽ có thể đưa mọi thứ trở lại đúng hướng".

Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala cảnh báo căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể khiến sản lượng kinh tế toàn cầu giảm tới 7% trong dài hạn. Bà kêu gọi Mỹ và Trung Quốc kiềm chế, tăng cường đối thoại để tránh chia rẽ hệ thống thương mại quốc tế.

Về phần mình, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 17.10 đã cáo buộc Mỹ làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào năm 2025, đồng thời cam kết tăng cường sử dụng các hành động giải quyết tranh chấp tại WTO.