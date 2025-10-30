Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình

Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Busan (miền nam Hàn Quốc) vào sáng 30.10 để trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và các vấn đề quan tâm chung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan (Hàn Quốc) ngày 30.10 ẢNH: REUTERS

Theo tường thuật của Reuters, hai nhà lãnh đạo bắt tay và Tổng thống Trump nói "rất vui vì được gặp lại ngài", đồng thời bày tỏ rằng hai bên sẽ có cuộc gặp thành công. Ngoài ra, ông Trump còn gợi ý rằng hai bên có thể ký thỏa thuận thương mại trong hôm nay.

Hình ảnh được công bố cho thấy hai nhà lãnh đạo cười tươi khi bắt tay.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đăng bài viết ngắn lên mạng xã hội Truth Social nói rằng "hội nghị G2", ý chỉ cuộc gặp với Chủ tịch Tập, sẽ sớm diễn ra.

Đài CNN đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại căn cứ không quân Gimhae ở thành phố ven biển Busan,trước thềm hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào ngày 31.10 tại thành phố Gyeongju cách đó khoảng 70 km về phía bắc.

CNN nhận định cuộc gặp này có thể định hình lại mối quan hệ đầy biến động giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và hai siêu cường đối địch.

Tại cuộc gặp, ông Trump nói rằng ông Tập là một nhà đàm phán rất cứng rắn, nhưng ông cho rằng hai bên sẽ có mối quan hệ tuyệt vời lâu dài.

Đáp lại, ông Tập cho biết Mỹ và Trung Quốc "không phải lúc nào cũng có chung quan điểm", nhưng nên là đối tác và bạn bè.



Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Tập nói sự phát triển của Trung Quốc không đi ngược với tầm nhìn "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA)" của Mỹ. Theo ông, hai nhà lãnh đạo nên là những người dẫn đường cho mối quan hệ hai nước, đồng thời bày tỏ cam kết sẵn sàng tiếp tục làm việc với ông Trump để đặt nền tảng vũng chắc cho mối quan hệ Trung - Mỹ và tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của hai nước.



Cũng theo ông Tập, các nhà đàm phán thương mại của hai nước đã đạt đồng thuận cơ bản về một thỏa thuận.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, và sẽ khép lại chuyến thăm châu Á kéo dài năm ngày, qua ba quốc gia của tổng thống Mỹ.

Nền kinh tế toàn cầu trong nhiều tháng qua đã chao đảo vì cuộc chiến thương mại leo thang khi hai bên áp dụng các biện pháp thuế quan, kiểm soát xuất khẩu và các trừng phạt khác ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, từ hàng hóa công nghệ cao đến vận tải biển.

Theo CNN, trên bàn đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo là một loạt các vấn đề gai góc bao gồm thuế quan và sự mất cân bằng thương mại, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đối với đất hiếm, các hạn chế của Mỹ đối với việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ cao của Mỹ.

Một cuộc gặp giữa các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc vào cuối tuần qua cho thấy lãnh đạo hai bên có thể đồng ý về một khuôn khổ để điều chỉnh mối quan hệ của họ trong tương lai.

