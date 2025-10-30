Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga phản ứng sao khi ông Trump lệnh quân đội Mỹ thử vũ khí hạt nhân?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/10/2025 19:10 GMT+7

Điện Kremlin đã phản ứng một cách thận trọng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho quân đội nước này khôi phục các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Ngày 30.10, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ lập tức khôi phục các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm. Ông Trump đưa ra lệnh này chỉ vài phút trước khi gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Tổng thống Trump nói rằng do "các quốc gia khác đang thử nghiệm chương trình", nên Mỹ sẽ bắt đầu thử nghiệm "trên cơ sở bình đẳng".

- Ảnh 1.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại một sự kiện ở Moscow vào ngày 16.10

Ảnh: Reuters

"Tổng thống Trump đã đề cập trong tuyên bố của mình rằng các quốc gia khác đang tham gia thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, chúng tôi không biết có quốc gia nào đang thử nghiệm hay không", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm nay, theo Reuters.

Ông Peskov còn nói rằng Nga chưa nhận được thông báo trước từ Mỹ liên quan việc Washington thay đổi lập trường về thử vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có cảm thấy một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới đã được châm ngòi từ phát ngôn trên của Tổng thống Trump hay không, ông Peskov trả lời: "Không hẳn như thế".

Ông Peskov khẳng định cuộc thử tên lửa hành trình Burevestnik của Nga vào ngày 21.10 và cuộc thử siêu ngư lôi Poseidon vào ngày 28.10 chắc chắn không phải là thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Cả Burevestnik lẫn Poseidon hoạt động bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng nếu bất kỳ quốc gia nào thử vũ khí hạt nhân thì Nga cũng sẽ làm như thế. "Tôi muốn nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Putin, vốn đã được nhắc lại nhiều lần: nếu ai đó vi phạm lệnh tạm hoãn, Nga sẽ hành động tương ứng", ông Peskov nhấn mạnh.

Nước Nga hậu Xô Viết chưa thử vũ khí hạt nhân lần nào. Liên Xô thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần cuối vào năm 1990, Mỹ thử nghiệm lần cuối vào năm 1992 và Trung Quốc vào năm 1996, theo Reuters.

Nga và Mỹ nắm giữ 90% kho vũ khí hạt nhân của thế giới, tương đương khoảng 11.000 đầu đạn, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI, Thụy Điển).

Tin liên quan

Nga lên tiếng sau khi bộ trưởng Bỉ nói NATO có thể 'xóa Moscow khỏi bản đồ'

Nga lên tiếng sau khi bộ trưởng Bỉ nói NATO có thể 'xóa Moscow khỏi bản đồ'

Phía Nga đã có phản ứng mạnh sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nói rằng NATO có thể 'xóa Moscow khỏi bản đồ'.

Ông Trump ra lệnh khôi phục thử vũ khí hạt nhân

Ông Putin cảnh báo nếu Mỹ gửi Tomahawk cho Ukraine, nêu trường hợp Nga thử hạt nhân

Khám phá thêm chủ đề

vũ khí hạt nhân Trump nga tên lửa Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận