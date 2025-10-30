Nga phản ứng sao khi ông Trump lệnh quân đội Mỹ thử vũ khí hạt nhân?

Ngày 30.10, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ lập tức khôi phục các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm. Ông Trump đưa ra lệnh này chỉ vài phút trước khi gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.



Tổng thống Trump nói rằng do "các quốc gia khác đang thử nghiệm chương trình", nên Mỹ sẽ bắt đầu thử nghiệm "trên cơ sở bình đẳng".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại một sự kiện ở Moscow vào ngày 16.10 Ảnh: Reuters

"Tổng thống Trump đã đề cập trong tuyên bố của mình rằng các quốc gia khác đang tham gia thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, chúng tôi không biết có quốc gia nào đang thử nghiệm hay không", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm nay, theo Reuters.

Ông Peskov còn nói rằng Nga chưa nhận được thông báo trước từ Mỹ liên quan việc Washington thay đổi lập trường về thử vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có cảm thấy một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới đã được châm ngòi từ phát ngôn trên của Tổng thống Trump hay không, ông Peskov trả lời: "Không hẳn như thế".

Ông Peskov khẳng định cuộc thử tên lửa hành trình Burevestnik của Nga vào ngày 21.10 và cuộc thử siêu ngư lôi Poseidon vào ngày 28.10 chắc chắn không phải là thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Cả Burevestnik lẫn Poseidon hoạt động bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng nếu bất kỳ quốc gia nào thử vũ khí hạt nhân thì Nga cũng sẽ làm như thế. "Tôi muốn nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Putin, vốn đã được nhắc lại nhiều lần: nếu ai đó vi phạm lệnh tạm hoãn, Nga sẽ hành động tương ứng", ông Peskov nhấn mạnh.

Nước Nga hậu Xô Viết chưa thử vũ khí hạt nhân lần nào. Liên Xô thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần cuối vào năm 1990, Mỹ thử nghiệm lần cuối vào năm 1992 và Trung Quốc vào năm 1996, theo Reuters.