Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ nói Trung Quốc đã thông qua thỏa thuận chuyển giao TikTok

Khánh An
Khánh An
31/10/2025 06:58 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận thoái vốn khỏi ứng dụng TikTok tại Mỹ, sau khi phía Trung Quốc tuyên bố sẽ phối hợp để giải quyết thỏa đáng.

Mỹ nói Trung Quốc đã thông qua thỏa thuận chuyển giao TikTok- Ảnh 1.

Hoạt động của ứng dụng TikTok tại Mỹ dự kiến được chuyển giao trong vài tháng tới

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 31.10 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận chuyển giao ứng dụng TikTok tại Mỹ, đồng thời nói rằng ông kỳ vọng tiến trình này sẽ được xúc tiến trong thời gian tới.

"Tại Kuala Lumpur (Malaysia), chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận TikTok về mặt phê duyệt từ phía Trung Quốc, và tôi cho rằng tiến trình này sẽ được triển khai trong vài tuần và tháng tới, để cuối cùng chúng ta có thể thấy giải pháp cho vấn đề đó", ông Bessent phát biểu sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong thông cáo đưa ra trước đó vào ngày 30.10, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ xử lý các vấn đề liên quan TikTok với Mỹ. "Phía Trung Quốc sẽ phối hợp với phía Mỹ để xử lý thích đáng các vấn đề liên quan TikTok", theo Đài CNBC dẫn lời một phát ngôn viên của bộ.

TikTok, ứng dụng thuộc sở hữu của Công ty ByteDance (Trung Quốc), chưa lập tức đưa ra bình luận.

Số phận của ứng dụng có 170 triệu người dùng tại Mỹ vẫn chưa rõ ràng suốt hơn 18 tháng qua, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật năm 2024 yêu cầu chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok phải thoái vốn khỏi ứng dụng này tại Mỹ trước tháng 1.2025.

Ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 25.9, tuyên bố rằng kế hoạch bán hoạt động của TikTok tại Mỹ cho một liên danh các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia, đồng thời cho họ 120 ngày để hoàn tất giao dịch. Ông cũng hoãn việc thực thi đạo luật trên đến ngày 20.1.2026.

Sắc lệnh của ông Trump nêu rõ thuật toán của TikTok sẽ được huấn luyện lại và giám sát bởi các đối tác an ninh của công ty Mỹ, đồng thời việc vận hành sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của liên doanh mới.

Thỏa thuận liên quan hoạt động của TikTok tại Mỹ bao gồm việc ByteDance bổ nhiệm một trong 7 thành viên hội đồng quản trị của pháp nhân mới, trong khi 6 ghế còn lại do người Mỹ nắm giữ.

ByteDance sẽ chỉ sở hữu dưới 20% cổ phần trong TikTok Mỹ để tuân thủ các yêu cầu được nêu trong đạo luật nêu trên.

Tin liên quan

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, rao bán TikTok với giá 14 tỉ USD

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, rao bán TikTok với giá 14 tỉ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25.9 đã ký một sắc lệnh hành pháp, khẳng định kế hoạch bán TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ giải quyết các yêu cầu về an ninh quốc gia theo luật năm 2024.

Trung Quốc đạt thỏa thuận về TikTok?

Nhà Trắng chính thức mở tài khoản TikTok

Khám phá thêm chủ đề

TikTok Donald Trump Scott Bessent Công ty ByteDance trung quốc Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận