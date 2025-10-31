Mỹ nói Trung Quốc đã thông qua thỏa thuận chuyển giao TikTok

Hoạt động của ứng dụng TikTok tại Mỹ dự kiến được chuyển giao trong vài tháng tới ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 31.10 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận chuyển giao ứng dụng TikTok tại Mỹ, đồng thời nói rằng ông kỳ vọng tiến trình này sẽ được xúc tiến trong thời gian tới.

"Tại Kuala Lumpur (Malaysia), chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận TikTok về mặt phê duyệt từ phía Trung Quốc, và tôi cho rằng tiến trình này sẽ được triển khai trong vài tuần và tháng tới, để cuối cùng chúng ta có thể thấy giải pháp cho vấn đề đó", ông Bessent phát biểu sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong thông cáo đưa ra trước đó vào ngày 30.10, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ xử lý các vấn đề liên quan TikTok với Mỹ. "Phía Trung Quốc sẽ phối hợp với phía Mỹ để xử lý thích đáng các vấn đề liên quan TikTok", theo Đài CNBC dẫn lời một phát ngôn viên của bộ.

TikTok, ứng dụng thuộc sở hữu của Công ty ByteDance (Trung Quốc), chưa lập tức đưa ra bình luận.

Số phận của ứng dụng có 170 triệu người dùng tại Mỹ vẫn chưa rõ ràng suốt hơn 18 tháng qua, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật năm 2024 yêu cầu chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok phải thoái vốn khỏi ứng dụng này tại Mỹ trước tháng 1.2025.

Ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 25.9, tuyên bố rằng kế hoạch bán hoạt động của TikTok tại Mỹ cho một liên danh các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia, đồng thời cho họ 120 ngày để hoàn tất giao dịch. Ông cũng hoãn việc thực thi đạo luật trên đến ngày 20.1.2026.

Sắc lệnh của ông Trump nêu rõ thuật toán của TikTok sẽ được huấn luyện lại và giám sát bởi các đối tác an ninh của công ty Mỹ, đồng thời việc vận hành sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của liên doanh mới.

Thỏa thuận liên quan hoạt động của TikTok tại Mỹ bao gồm việc ByteDance bổ nhiệm một trong 7 thành viên hội đồng quản trị của pháp nhân mới, trong khi 6 ghế còn lại do người Mỹ nắm giữ.

ByteDance sẽ chỉ sở hữu dưới 20% cổ phần trong TikTok Mỹ để tuân thủ các yêu cầu được nêu trong đạo luật nêu trên.