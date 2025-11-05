Chiến sự Ukraine ngày 1.350: Nga siết vòng vây ở Pokrovsk, Tổng thống Zelensky ra tiền tuyến

Tổng thống Zelensky (thứ 4 từ trái) chụp ảnh cùng các quân nhân Ukraine trong chuyến thăm thị trấn Dobropillia vào ngày 4.11 Ảnh: Reuters

Hãng Reuters ngày 4.11 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đang siết chặt vòng vây quanh các binh sĩ Ukraine ở thành phố Pokrovsk, một trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng mà họ đã tìm cách kiểm soát hơn một năm qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bối cảnh giao tranh dữ dội trên các đường phố của thành phố Pokrovsk, binh sĩ Nga đã quét sạch lực lượng Ukraine khỏi 35 tòa nhà. Cơ quan này cũng nói rằng quân Nga đang siết chặt vòng vây quanh các đơn vị Ukraine gần thị trấn Kupiansk (tỉnh Kharkiv).

Ukraine phủ nhận việc quân của họ bị bao vây ở cả hai khu vực.

DeepState, một dự án của Ukraine chuyên lập bản đồ tiền tuyến dựa trên các hình ảnh nguồn mở đã được xác minh, ngày 4.11 cho biết lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào thành phố Pokrovsk và khu vực xung quanh. Tuy nhiên, phần lớn khu vực này vẫn được đánh dấu màu xám, thể hiện rằng chưa bên nào kiểm soát hoàn toàn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3.11 thừa nhận rằng Pokrovsk đang chịu sức ép nặng nề, song quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga chưa kiểm soát hoàn toàn bất kỳ quận nào trong thành phố.

Ukraine cố gắng phản công khi Nga kiểm soát 60% Pokrovsk?

Ông Zelensky thăm tiền tuyến

Trong ngày 4.11, Tổng thống Zelensky cho hay ông đã thăm các binh sĩ Ukraine gần thị trấn Dobropillia (Donetsk), nơi lực lượng nước này đang tiến hành phản công.

"Chúng tôi tập trung nhiều vào vấn đề vũ khí, mở rộng sản xuất máy bay không người lái (UAV), nhu cầu của các lữ đoàn và kinh nghiệm của Quân đoàn số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine là Azov cùng các đơn vị khác", ông viết trên X.

Dobropillia nằm cách Pokrovsk khoảng 20 km.

Ông Zelensky kêu gọi phương Tây cấm vận thêm đối với Nga, bao gồm lĩnh vực khí đốt và hạt nhân. Bên cạnh đó, ông kêu gọi Mỹ cởi mở với việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Cho biết mình phát biểu từ khu vực Pokrovsk, nhà lãnh đạo còn nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu.

Cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR) ngày 4.11 công bố đoạn video được cho là ghi lại một chiến dịch đặc biệt đang diễn ra tại thành phố Pokrovsk giao tranh ác liệt, theo trang tin The Kyiv Independent.

Đoạn video cho thấy hình ảnh từ UAV và mặt đất về các cuộc tấn công bằng UAV, xe tăng, bộ binh, trực thăng và pháo binh, qua đó hé lộ quy mô trận chiến nhằm bảo vệ thành phố trước đà tiến của lực lượng Nga.

HUR cho biết đoạn video ghi lại hoạt động của đơn vị đặc nhiệm Timur và nói thêm rằng "các trận chiến ác liệt đang diễn ra với lực lượng Nga".

Ukraine nhận tên lửa Patriot, ông Trump không hứa cung cấp Tomahawk

Hai bên tấn công hạ tầng

Theo The Kyiv Independent ngày 4.11, các vụ nổ đã làm rung chuyển một kho đạn của Nga ở vùng Luhansk phía đông Ukraine, cùng một nhà máy hóa dầu và nhiều cơ sở dầu mỏ khác trên khắp nước Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn rơi 85 UAV trong đêm, tại các vùng Voronezh, Nizhny Novgorod, Belgorod, Kursk, Lipetsk, Volgograd, Sverdlovsk và Cộng hòa Bashkortostan.

Tại Ukraine, Tập đoàn đường sắt Ukraine cho biết tuyến đường sắt quan trọng, vốn được xem là nơi gặp gỡ và tiễn đưa giữa các binh sĩ Ukraine và người thân, đã bị cắt giảm "vô thời hạn" do lo ngại an toàn, trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng.

Các chuyến tàu từng chạy từ Kyiv và Lviv đến Kramatorsk, thành phố thuộc tỉnh Donetsk nằm cách tiền tuyến khoảng 20 km về phía tây, nay sẽ kết thúc hành trình tại thành phố Husarivka (tỉnh Kharkiv).

Ga tàu Kramatorsk, điểm dừng cuối trước tiền tuyến ở miền đông Ukraine, từng được biết đến là nơi tiễn đưa binh sĩ ra trận và đón họ trở về.

Theo Tập đoàn Đường sắt Ukraine, chính quyền quân sự vùng Donetsk đã bố trí xe buýt trung chuyển hành khách từ Husarivka đến các thành phố tiền tuyến Sloviansk và Kramatorsk. "Chúng tôi tiếp tục hoạt động ở mọi nơi có thể về mặt an toàn và trân trọng sự thông cảm của các bạn", tập đoàn này cho biết.