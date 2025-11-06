Chiến thuật mới của Nga và nỗ lực đáp trả từ Ukraine

Chiến thuật tạo vùng xám mơ hồ?

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (5.11) tuyên bố quân đội Ukraine bị bao vây tại hai thành phố Pokrovsk và Kupiansk nên đầu hàng, vì nếu không, họ sẽ không có cơ hội tự cứu mình, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố tình hình binh sĩ Ukraine tại cả hai địa điểm này đang xấu đi nhanh chóng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) trao tặng phần thưởng cho quân nhân khi thăm tiền tuyến ở tỉnh Donetsk ngày 4.11 ẢNH: AFP

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đang tiến về phía bắc và đã chặn đứng nhiều nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm thoát khỏi vòng vây tại Pokrovsk. Ngày 4.11, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng của họ đang siết chặt vòng vây quanh các binh sĩ Ukraine tại Pokrovsk và Kupiansk. Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk còn Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv, đều nằm ở miền đông Ukraine.

Đến chiều qua chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với tuyên bố mới từ Bộ Quốc phòng Nga. Trước đó, Kyiv đã phủ nhận vụ binh sĩ Ukraine bị bao vây tại Pokrovsk và Kupiansk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4.11 thông báo trên mạng xã hội X rằng ông đã đến thăm một lữ đoàn đang tham gia chiến dịch bảo vệ khu vực Pokrovsk và một quân đoàn đang tiến hành chiến dịch phòng thủ ở thị trấn Dobropillia, cách TP.Pokrovsk khoảng 20 km, theo trang tin The Kyiv Independent.

Vì sao Ukraine - Nga giành giật Pokrovsk?

Reuters dẫn lời một số blogger quân sự Nga cho rằng chiến thuật của Nga ở Pokrovsk và Kupiansk đã tạo ra những vùng xám mơ hồ, nơi không bên nào kiểm soát hoàn toàn, nhưng lại cực kỳ khó khăn cho Ukraine trong việc phòng thủ. Bản đồ chiến trường cho thấy lực lượng Nga chỉ còn cách vài kilomet nữa là bao vây toàn bộ Pokrovsk, và kiểm soát một phần đáng kể Kupiansk. Quân đội Nga tuyên bố họ đang kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine, tương đương khoảng 116.000 km2.

Nỗ lực đáp trả của Ukraine

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng phòng không đã chặn và phá hủy 40 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên không phận thuộc 6 tỉnh của Nga và bán đảo Crimea trong đêm 4.11 và sáng 5.11, theo Hãng tin TASS. Ngoài ra, Tỉnh trưởng Mikhail Evrayev của tỉnh Yaroslavl thuộc Nga hôm qua cáo buộc rằng cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây ra thiệt hại nhỏ cho một số trạm bơm dầu trong tỉnh.

Trước đó, quân đội Ukraine ngày 4.11 tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil ở thị trấn Kstovo thuộc tỉnh Nizhny Novgorod của Nga, theo Reuters. Nga chưa chính thức thừa nhận vụ tấn công, nhưng Tỉnh trưởng Gleb Nikitin của tỉnh Nizhny Novgorod thông báo các đơn vị phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của 20 UAV gần Kstovo.

Quân đội Ukraine cũng xác nhận UAV nước này đã gây ra "thiệt hại đáng kể" tại nhà máy hóa dầu Sterlitamak ở Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga trong đêm 3.11 và sáng 4.11. Giới chức Bashkortostan, cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km, khẳng định UAV Ukraine đã làm hư hại nhà máy hóa dầu Sterlitamak.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, khiến giá xăng tăng vọt và buộc một số khu vực ở Nga phải áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu, theo AFP. Trước tình hình này, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4.11 đã ký ban hành một đạo luật cho phép sử dụng quân dự bị để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có các nhà máy lọc dầu.

Tổng thống Putin cũng đã ký ban hành một đạo luật cho phép tiến hành các thủ tục gọi nhập ngũ quanh năm. Việc này trước đây chỉ có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn vào mùa thu và mùa xuân, theo AFP.