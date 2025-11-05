Ukraine tung video đặc nhiệm tham chiến, Pokrovsk vẫn nguy ngập

Pokrovsk là trung tâm hậu cần chiến lược ở Donetsk nơi giao tranh đang xảy ra cực kỳ ác liệt, khi quân đội Nga đang nỗ lực bao vây đội hình phòng thủ của Ukraine ở đây.

Đoạn phim do cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) công bố cho thấy hoạt động của đơn vị đặc nhiệm Timur tại Pokrovsk. Có thể thấy một chiếc trực thăng Black Hawk UH-60 bay qua các cánh đồng đưa lính lính đặc nhiệm Ukraine đổ bộ xuống Pokrovsk.

Đoạn phim cũng cho thấy các cuộc không kích và hoạt động của máy bay không người lái (UAV) trong thành phố. Hiện chưa rõ các cuộc đột kích diễn ra khi nào.

HUR mô tả hoạt động của đổ bộ trực thăng là “thành công” và cho biết thêm đơn vị Timur đã tham gia cùng các đơn vị quân đội đột phá qua một hành lang trên bộ.

Một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine tại thành phố Pokrovsk (Donetsk), tháng 10.2025 ẢNH: CƠ QUAN TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG UKRAINE

SBU, cơ quan an ninh nội địa của Ukraine, hôm 4.11 cũng cho biết đơn vị đặc nhiệm Alpha của mình đã được tăng cường gần Pokrovsk.

Nga đã tiến hành chiến dịch kiểm soát Pokrovsk từ hơn một năm qua. Đây là trung tâm hậu cần quan trọng về mặt chiến lược mà lực lượng Moscow có thể sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tiến công sâu hơn vào vùng Donetsk.

Hãng tin Reuters ngày 4.11 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đang siết chặt vòng vây quanh Pokrovsk, và đã đánh bật quân Ukraine khỏi 35 tòa nhà trong thành phố.

Phía Nga trước đó cũng tuyên bố đã đánh bại nỗ lực đột kích bằng trực thăng của đặc nhiệm Ukraine và tiêu diệt toán đổ bộ này.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 1.11 cho biết Pokrovsk là khu vực khó khăn nhất trên tiền tuyến, nhưng bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Nga đã bao vây và phong tỏa thành phố. Ông cho biết đang có một chiến dịch “toàn diện” nhằm đẩy lùi bước tiến của Nga tại Pokrovsk.

Trong ngày 4.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông đã thăm các binh sĩ Ukraine gần thị trấn Dobropillia, nằm cách Pokrovsk khoảng 20 km.

Tuy nhiên, DeepState - trang theo dõi tình báo mã nguồn mở của Ukraine, trong đánh giá mới nhất hôm 4.11 thừa nhận Pokrovsk đang bị “nuốt chửng” dần dần vì hoạt động tích cực của quân đội Nga, kéo theo đô thị vệ tinh Myrnohrad cũng bị bao vây.