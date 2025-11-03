Ukraine cố gắng phản công khi Nga kiểm soát 60% Pokrovsk?

Đài truyền hình Hromadske của Ukraine mới đây dẫn lời một số nguồn tin quan chức và binh sĩ nước này cho hay tình hình ở thành phố Pokrovsk đang rất nghiêm trọng, và quân Nga có thể đã kiểm soát đến 60% diện tích.

Pokrovsk (thuộc vùng Donetsk), hiện là một trong những khu vực giao tranh nóng nhất trong cuộc xung đột. Kênh Telegram quân sự DeepState có quan hệ với tình báo Ukraine cho biết Nga tiếp tục xâm nhập Pokrovsk, từng bước tăng cường hiện diện bộ binh và mở rộng hoạt động trinh sát, đột kích trong thành phố. Kênh này ước tính lực lượng Nga bố trí ở hướng này có thể lên đến 170.000 người.

Trong tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Pokrovsk đang “bị bao vây” và còn ra lệnh cho phép các nhà báo quốc tế vào khu vực chiến sự.

Tuy nhiên, cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lẫn tổng tư lệnh của nước này đều nhấn mạnh rằng tình hình ở Pokrovsk dù rất khó khăn nhưng binh lính Ukraine không bị bao vây.

Một số quan chức và binh sĩ trên thực địa tỏ ra bi quan hơn. Theo kênh tin tức Agenzia Nova, một sĩ quan chức của Ukraine giấu tên phát biểu với đài Hromadske rằng lực lượng Nga kiểm soát khoảng 60% thành phố Pokrovsk. Sĩ quan này nói quân Nga xuất hiện ở cả các đô thị kế cận là Rodynske và Myrnohrad, và “tình hình rất nghiêm trọng”.

Một số nguồn tin quân sự khác được đài truyền hình Hromadske trích dẫn nói tình hình ở Pokrovsk đang “tuyệt vọng”. Quân đội Nga dường như đã bí mật vượt qua các vị trí tiền phương của Ukraine để tấn công thẳng vào các đơn vị sâu trong thành phố Pokrovsk.

Một người dân đi bộ trên phố gần các tòa nhà bị hư hại do các cuộc không kích của quân đội Nga tại thị trấn tiền tuyến Pokrovsk (vùng Donetsk, Ukraine), ngày 21.5.2025 ẢNH: REUTERS

Truyền thông Ukraine cho hay bộ binh Nga lần đầu tiên xâm nhập vào Pokrovsk vào tháng 7.2025 Theo báo Ukrainska Pravda của Ukraine, ít nhất 250 lính Nga đã tiến vào thành phố, nhưng các nguồn tin từ Hromadske cho biết những ước tính này còn khiêm tốn và số lượng quân Nga vẫn tiếp tục tăng lên.

Một người điều khiển máy bay không người lái Ukraine nói chuyện với kênh Hromadske cho biết: “Nga kiểm soát một phần diện tích lớn hơn tại Pokrovsk. Họ quyết định tốc độ, áp đặt thế chủ động và tiến trình hoạt động. Ở một số khu vực của Pokrovsk, họ đã cố thủ và duy trì phòng thủ, trong khi ở những nơi khác, họ đang di chuyển càng xa về phía bắc càng tốt, nhằm mục đích xâm nhập sâu vào các khu vực hậu phương [của Ukraine]”.

Mối đe dọa lớn nhất đối với Pokrovsk là việc Nga cắt đứt các tuyến đường tiếp tế, đặc biệt khi lực lượng Moscow đang có ưu thế rõ rệt về hoạt động UAV tại đây.

Kyiv trong khi đó khẳng định các hoạt động phản công đang được tiến hành để giữ vững tuyến tiếp tế hậu cần. Theo Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi, chiến dịch này có sự tham gia của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm các đơn vị điều khiển máy bay không người lái và lực lượng tấn công, cũng như các nhóm liên hợp từ Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Cơ quan An ninh (SBU) và Cơ quan Tình báo Quốc phòng (HUR).

Giành kiểm soát Pokrovsk, nơi được mệnh danh là “cửa ngõ vào Donetsk”, sẽ đánh dấu bước tiến về lãnh thổ đáng kể nhất của Nga kể từ đầu năm 2024. Bộ Quốc phòng Nga hôm 1.11 tuyên bố đã chặn đứng mưu toan của Kyiv dùng trực thăng đưa lực lượng đặc nhiệm vào Pokrovsk, tiêu diệt toàn bộ 11 binh sĩ Ukraine.

Theo Agenzia Nova, tuyên bố của Tổng thống Zelensky rằng Ukraine vẫn “kiểm soát tình hình ở Pokrovsk” đang bị đặt dấu hỏi. Một sĩ quan cấp cao tại thực địa nói với đài Hromadske rằng nếu không có lệnh rút lui, “khoảng 1.150 đến 1.500 binh sĩ Ukraine có thể bị kẹt trong vòng vây” của Nga.