Ukraine xác nhận phá đập nước để cô lập quân Nga ở Kharkiv

Trước đó, ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga, ngày 25.10 cho biết đập nước của hồ chứa Belgorod đã bị hư hại do cuộc không kích từ phía Ukraine. Ông cảnh báo hậu quả là nước rỉ ra từ đập có nguy cơ gây ngập lụt cho một số khu vực với khoảng 1.000 cư dân.

Phía Nga cáo buộc Ukraine bắn pháo phản lực HIMARS vào đập. Tuy nhiên, phía Ukraine nói cuộc tấn công này do máy bay không người lái thực hiện.

Đến sáng 26.10, mực nước đã giảm hơn 1 mét; đập bị hư hại nghiêm trọng và bắt đầu xả ra một dòng nước mạnh.

Theo thông báo của quân đoàn 16 vào cùng ngày, quân đội Nga đã đạt được một số thành công cục bộ trong nỗ lực kiểm soát khu vực Vovchansk thuộc tỉnh Kharkiv.

Đập hồ chứa Belgorod rò rỉ nước sau cuộc không kích từ Ukraine ẢNH: X.COM

Thông báo này giải thích: “Nga đã tận dụng cơ hội. Sau một thời kỳ khô hạn và một mùa hè cực kỳ nóng nực, sông Siverskyi Donets và sông Vovcha đã cạn kiệt, khiến việc tiếp tế của đối phương trở nên đơn giản hơn. Đồng thời, các hồ chứa tích nước, và cây cối vẫn còn nhiều lá”. Nhờ đó, lực lượng Nga gia tăng mạnh mẽ hoạt động theo hướng Vovchansk.

Trong ngày 26.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được chỉ huy quân đội thông báo rằng lực lượng Nga đã kiểm soát đến 70% Vovchansk.

Tuy nhiên, theo thông báo của phía Ukraine, tình hình đã không còn thuận lợi cho Moscow. Quân đoàn 16 cho biết: “Sau cuộc tấn công vào đập Belgorod, đập đã bắt đầu rò rỉ... Nước đã bắt đầu tràn vào sông Donets Siverskyi. Một số hầm trú ẩn của quân Nga được cho là đã bị ngập lụt”.

Theo Quân đoàn 16, điều quan trọng nhất là hậu cần của Nga đã trở nên phức tạp hơn đáng kể. “Vì vậy, các đơn vị vượt qua được sông Donets Siverskyi đã bị cắt đứt khỏi lực lượng chủ lực”.

Phía Nga chưa có bình luận sau tuyên bố của quân đội Ukraine.

Thị trấn Vovchansk chỉ cách biên giới giữa Ukraine và Nga vài km. Nơi đây đã trở thành một mục tiêu chính cho chiến dịch tấn công của Nga vào Kharkiv kể từ tháng 5.2024. Truyền thông Ukraine nhận định rằng cuộc chiến giành giật tại đây đóng vai trò then chốt trong việc chặn bước tiến của Nga vào khu vực.