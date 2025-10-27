Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Báo Ukraine nói tình hình Pokrovsk nguy ngập, 250 lính Nga trong thành phố
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
27/10/2025 09:54 GMT+7

Theo trang tin Ukrainska Pravda của Ukraine, tình hình tại thành phố Pokrovsk trọng yếu ở Donetsk đang vô cùng nguy cấp, và nơi đây cùng thị trấn vệ tinh Myrhohrad đang có nguy cơ bị bao vây.

Trang tin này dẫn lời một sĩ quan thuộc lữ đoàn Ukraine hoạt động tại khu vực cho biết đang có ít nhất 250 binh sĩ Nga chiến đấu ở bên trong thành phố Pokrovsk. Lực lượng Nga vẫn duy trì ưu thế trên không bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát, khiến việc hậu cần cho các đơn vị Ukraine gần như bất khả thi.

Theo bài báo, binh sĩ Nga đã thâm nhập vào Pokrovsk từ khoảng giữa tháng 8 và cho đến nay đã củng cố vị trí tại một số khu vực.

Bài báo dẫn lời hai sĩ quan từ một lữ đoàn phòng thủ Pokrovsk xác nhận lực lượng Nga đã tiêu diệt nhiều nhóm điều khiển UAV Ukraine, cũng như đọ súng với các đơn vị pháo binh và chống tăng bên trong thành phố. Một sĩ quan nói giao tranh diễn ra trên hầu hết mọi con đường và ngày nào cũng có thương vong.

Sĩ quan chỉ huy này nói với Ukrainska Pravda rằng lực lượng phòng thủ Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt bộ binh nghiêm trọng, đồng thời nhiều nhóm bộ binh gần như bị cắt đứt khỏi chỉ huy.

Ông cho biết tiếp tế hậu cần là khó khăn lớn nhất. Vì toàn bộ tuyến đường đã bị UAV Nga theo dõi, binh sĩ Ukraine không thể đi xe mà phải đi bộ 10-15 km để đến vị trí, và phải chịu rất nhiều tổn thất.

Báo Ukraine nói tình hình Pokrovsk nguy ngập, 250 lính Nga trong thành phố - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine báo cáo tình hình ở mặt trận Pokrovsk

ẢNH: GETTY IMAGES

Tình hình ngày càng nghiêm trọng ở Pokrovsk cũng ảnh hưởng đến thị trấn vệ tinh Myrnohrad, vì tuyến đường tiếp tế cho Myrnohrad phải đi qua Pokrovsk. Hơn nữa, lực lượng Nga cũng đã tiến đến ngoại ô phía bắc Myrnohrad.

Ukrainska Pravda dẫn lời một sĩ quan Ukraine khác ở Myrnohrad thừa nhận nhận đang diễn ra “tình huống tồi tệ nhất”. Ông nói: “Pokrovsk đang sụp đổ quá nhanh; chúng tôi không ngờ tới điều này… Nếu Pokrovsk thất thủ, các đơn vị ở Myrnohrad sẽ không còn đường thoát. Việc luân chuyển các đơn vị gần như là bất khả thi. Quân Nga đang gây sức ép từ Rodynske; Chervonyi Lyman đã nằm trong tầm kiểm soát của họ”.

Pokrovsk đã trở thành một trong những điểm nóng giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột. Đây là một trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng, có tầm quan trọng rất lớn về hậu cần của quân đội Ukraine. Việc mất Pokrovsk sẽ cắt đứt hoặc làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến tiếp tế, gây thách thức lớn cho việc đảm bảo lực lượng ở các thành phố khác như Kramatorsk và Slovyansk.

Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các video thực địa gần nhất cho thấy các nhóm bộ binh nhỏ của Nga hoạt động ở trung tâm và phía tây Pokrovsk. ISW đánh giá rằng lực lượng Nga có thể đang giữ “các vị trí rời rạc nhưng kiên cố” ở phía nam tuyến đường sắt.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, trong cuộc họp mới đây với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov báo cáo khoảng 5.500 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở hướng Pokrovsk.

