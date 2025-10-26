Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
UAV Ukraine chạy đua vượt mặt hệ thống phòng thủ Nga
Video Thế giới

La Vi
La Vi
26/10/2025 07:18 GMT+7

Một nhân vật then chốt trong chiến dịch kéo dài ba tháng qua của Ukraine nhằm vượt mặt đối thủ lớn hơn bằng cách sử dụng UAV để tấn công các cơ sở dầu sâu trong lãnh thổ Nga cho biết Moscow đang cải thiện khả năng đánh chặn chúng. Nhưng ông nói đơn vị của mình đang phát triển công nghệ để luôn dẫn trước một bước.

Ukraine đã tấn công các cơ sở năng lượng của Nga hơn 60 lần kể từ tháng 8. Các cuộc tấn công này đã gây thiệt hại đáng kể và làm gián đoạn dòng chảy dầu thông qua hệ thống đường ống khổng lồ của Nga.

Một số chiến dịch trong đó được phát động từ đây, một địa điểm không được tiết lộ.

Một chỉ huy cấp cao của Trung đoàn Tấn công sâu số 14 Ukraine nói với Reuters rằng các máy bay không người lái (UAV) đã di chuyển quãng đường hơn 1.900 km.

Nhưng ông cho biết Nga đang đánh chặn hiệu quả hơn. "Chúng tôi đang đối phó với một đối thủ khá điêu luyện. Họ có trình độ huấn luyện cao và họ thích nghi rất nhanh với các phương pháp, với chiến thuật mà chúng tôi sử dụng. Đối phương đang chờ đợi chúng tôi ở những nơi nhất định, thực hiện các biện pháp đối phó để giảm bớt thành công của chúng tôi trong các cuộc tấn công tầm xa", vị chỉ huy này cho biết.

UAV UAV Ukraine hệ thống phòng thủ Nga Nga Ukraine UKRAINE
