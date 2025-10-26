UAV Ukraine chạy đua vượt mặt hệ thống phòng thủ Nga

Ukraine đã tấn công các cơ sở năng lượng của Nga hơn 60 lần kể từ tháng 8. Các cuộc tấn công này đã gây thiệt hại đáng kể và làm gián đoạn dòng chảy dầu thông qua hệ thống đường ống khổng lồ của Nga.

Một số chiến dịch trong đó được phát động từ đây, một địa điểm không được tiết lộ.

Một chỉ huy cấp cao của Trung đoàn Tấn công sâu số 14 Ukraine nói với Reuters rằng các máy bay không người lái (UAV) đã di chuyển quãng đường hơn 1.900 km.

Nhưng ông cho biết Nga đang đánh chặn hiệu quả hơn. "Chúng tôi đang đối phó với một đối thủ khá điêu luyện. Họ có trình độ huấn luyện cao và họ thích nghi rất nhanh với các phương pháp, với chiến thuật mà chúng tôi sử dụng. Đối phương đang chờ đợi chúng tôi ở những nơi nhất định, thực hiện các biện pháp đối phó để giảm bớt thành công của chúng tôi trong các cuộc tấn công tầm xa", vị chỉ huy này cho biết.