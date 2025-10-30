Ukraine thừa nhận khó ngăn chặn chiến thuật xâm nhập nhóm nhỏ của Nga

Nhiều nhóm xâm nhập nhỏ của Nga, với sự dẫn đường của máy bay không người lái (UAV), đã tìm cách ẩn mình, len lỏi qua tiền tuyến và gây rối cho lực lượng Ukraine vốn đã kiệt quệ và căng thẳng.

Các binh sĩ Ukraine nói với trang Business Insider rằng chiến thuật này đã gây ra hỗn loạn khiến hoạt động phòng thủ ngày càng trở nên khó khăn. Theo bài báo, các nhóm thường chỉ gồm một vài binh sĩ, và được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Một số cố gắng chiếm giữ các vị trí quan trọng và giữ cho đến khi quân tiếp viện đến, trong khi nhóm khác tập trung vào việc phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine bằng cách phát hiện hoạt động của các nhóm điều khiển UAV Ukraine hoặc đặt mìn gần vị trí của họ.

Theo ông Artem, một sĩ quan thuộc quân đoàn 3 của Ukraine, chiến thuật xâm nhập này không phải là mới, nhưng lại đang diễn ra ngày càng thường xuyên hơn so với trước.

Trên thực tế, các binh sĩ Ukraine nói với Business Insider rằng cách đánh này đang trở nên phổ biến. Ông Dimko Zhluktenko, một chuyên gia vận hành UAV Ukraine, cho biết các cuộc xâm nhập như vậy đã “trở thành chiến thuật tác chiến chủ lực” tại khu vực Donetsk (miền đông Ukraine), một khu vực giao tranh ác liệt.

Các thành viên của đơn vị White Angel đi tuần tra tại thị trấn tiền tuyến Pokrovsk ở vùng Donetsk (miền đông Ukraine), ngày 21.5.2025 ẢNH: REUTERS

Ông gọi đây là một chiến thuật “gây rắc rối” vì có độ hiệu quả cao và cho phép Nga tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.

Tiền tuyến trải dài gần 1.300 km qua miền đông và miền nam Ukraine, khiến việc theo dõi liên tục mọi hướng trở nên khó khăn, ngay cả khi được giám sát liên tục bằng máy bay không người lái.

Theo Business Insider, tình trạng thiếu hụt nhân lực của Ukraine tạo cơ hội để Nga tiến hành tấn công bất ngờ.

Ông Artem, nguyên chỉ huy phó lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine, cho hay có những trường hợp Nga chỉ điều một vài binh sĩ. Họ đi bộ, di chuyển theo chỉ đạo của các chỉ huy đang theo dõi đường đi qua UAV trên cao và truyền đạt thông tin quan trọng qua radio.

Một khi vượt qua tiền tuyến, các nhóm xâm nhập tiếp tục di chuyển theo chỉ thị của chỉ huy, có thể tập trung lại với nhau nếu không bị phát hiện. Ukraine khi đó phải điều động lực lượng từ các khu vực khác trên tiền tuyến để đối phó với cuộc tấn công thoắt ẩn thoắt hiện.

Ông Artem đưa ra ví dụ khi chỉ trên khoảng 10 km tiền tuyến, lực lượng Ukraine phải vất vả chống trả các cuộc tấn công của Nga vào 14 điểm khác nhau trong cùng một lúc.

Một sĩ quan Ukraine khác mang biệt danh Tykhyi cho biết không chỉ đi bộ mà Nga còn sử dụng xe máy cho các cuộc đột kích.

Những người điều khiển UAV của Ukraine có thể đáp trả những cuộc đột kích này, nhưng khi làm vậy, họ sẽ tiết lộ vị trí của mình. Nga sau đó có thể xác định các căn cứ và khu vực phóng.

Phía Nga chưa có bình luận về bài báo của Business Insider.