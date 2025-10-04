Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Trung Quốc đã triển khai hệ thống phòng thủ như Vòm Vàng tương lai của Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
04/10/2025 18:04 GMT+7

Trung Quốc đã triển khai một nguyên mẫu hoạt động của hệ thống phòng thủ toàn cầu tương tự như hệ thống Vòm Vàng tương lai của Mỹ, theo South China Morning Post.

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc tuyên bố đã phát triển một nguyên mẫu hoạt động của một hệ thống xử lý dữ liệu, cho phép nước này phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa trên không ở mọi nơi trên thế giới, theo Newsweek ngày 3.10.

Dù vẫn đang trong giai đoạn đầu, hệ thống xử lý dữ liệu nói trên của Trung Quốc được cho là tận dụng những đột phá trong dữ liệu lớn để tích hợp thông tin cảm biến đa miền. Nếu thành công, đây sẽ là hệ thống phòng không đầu tiên được biết đến có phạm vi hoạt động toàn cầu, theo Newsweek.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 20.5, khi ông công bố kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng

Ảnh: AFP

Dự án phát triển hệ thống xử lý dữ liệu mới do Viện Nghiên cứu Công nghệ Điện tử Nam Kinh, trung tâm nghiên cứu và phát triển hàng đầu của Trung Quốc về điện tử quốc phòng, dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu đã mô tả công trình của mình trong một bài báo được công bố trên tạp chí Modern Radar, theo tờ South China Morning Post (SCMP) hôm 30.9.

Hệ thống mới, được gọi là "nền tảng dữ liệu lớn phát hiện cảnh báo sớm", đã được quân đội Trung Quốc (PLA) phát triển, thử nghiệm và triển khai, theo nhóm nghiên cứu. Trưởng nhóm nghiên cứu kiêm kỹ sư phần mềm Li Xudong cho hay hệ thống này kết hợp dữ liệu từ các cảm biến đặt trên không, vũ trụ, mặt đất và trên biển, cho phép theo dõi cùng lúc tới 1.000 tên lửa đang bay tới nhắm vào Trung Quốc.

Trong khi PLA được cho là đã triển khai hệ thống dữ liệu lớn của Trung Quốc thì Tổng thống Trump hồi tháng 5 mới công bố dự án hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng trị giá 175 tỉ USD nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Ấn Độ công bố kế hoạch phòng thủ “Vòm Vàng” của riêng mình

"Chúng tôi đã chính thức lựa chọn một kiến trúc cho hệ thống tiên tiến này, hệ thống sẽ triển khai các công nghệ thế hệ tiếp theo trên bộ, trên biển và trong không gian, bao gồm các cảm biến và tên lửa đánh chặn trong không gian", ông Trump phát biểu khi công bố dự án Vòm Vàng vào ngày 20.5.

Tổng thống Trump đã cam kết Vòm Vàng sẽ "hoạt động hoàn toàn" vào thời điểm ông rời nhiệm sở vào tháng 1.2029.

