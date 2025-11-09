Chiến sự Ukraine ngày 1.354: Nga siết chặt vòng vây

Pháo binh Nga bắn hạ một UAV Ukraine ở địa điểm không xác định trên chiến trường Ukraine ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga tiếp tục tiến quân ở Pokrovsk, kiểm soát thêm làng nhỏ

Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram rằng các đơn vị của họ đã kiểm soát được Vovche, một ngôi làng nằm ở góc đông nam của Dnipropetrovsk. Dữ liệu điều tra dân số của Ukraine cho thấy ngôi làng này chỉ có 13 người năm 2001.

Tại mặt trận Donetsk, Nga cho biết tiếp tục mở rộng việc kiểm soát theo từng nhà ở Pokrovsk, cũng như ở Myrnohrad gần đó. Phía Moscow khẳng định cả hai nơi này đều nằm trong vòng vây của lực lượng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đạt được tiến triển ở Kupiansk thuộc Kharkiv, và cho hay quân Nga đã khép vòng vây ở nơi này.

Chính quyền Kyiv thừa nhận tình hình tại Pokrovsk đang trong tình thế ngặt nghèo, nhưng khẳng định quân đội nước này vẫn kiên cường bám trụ ở cả Pokrovsk, Kupiansk và Myrnohrad.

Trong khi đó, bản đồ nguồn mở DeepState về tình hình tiền tuyến cho thấy Nga tiến quân xung quanh Pokrovsk và Kupiansk, nhưng chưa hoàn toàn khép được vòng vây cũng như đẩy các cánh quân Ukraine tại đây vào ngõ cụt.

Lính cứu hỏa dập lửa theo sau một vụ tấn công của Nga ở Dnipro hôm 8.11 ảnh: Cơ quan ứng phó các vấn đề khẩn cấp Ukraine

Nga và Ukraine tiếp tục tung UAV tấn công lẫn nhau

Trên X, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết các cuộc không kích của Nga đã làm hư hại "một số cơ sở năng lượng quan trọng" xung quanh Kharkiv và Kyiv, cũng như tại vùng miền trung Poltava.

"Chúng tôi đang tìm cách khắc phục hậu quả đến từ những cuộc tấn công trên toàn quốc, tập trung vào việc khôi phục nhanh chóng hệ thống sưởi, điện và nước", bà Svyrydenko nói thêm.

Còn trên Telegram, ông Oleh Syniehubov, lãnh đạo tỉnh Kharkiv, thông báo một công nhân điện lực đã thiệt mạng tại thành phố cùng tên.

Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng cho hay lực lượng nước này đã chặn đứng một cuộc tấn công "quy mô lớn" vào ban đêm nhằm vào các cơ sở năng lượng ở vùng Volgograd, miền nam nước Nga.

Chuyến đi của Angelina Jolie tới Ukraine suýt đổ vỡ vì nguyên nhân bất ngờ

Tỉnh trưởng Andrei Bocharov của Volgograd, nói rằng vụ việc xảy ra 2 ngày sau khi Ukraine tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu quan trọng của vùng này bằng máy bay không người lái (UAV tầm xa. Ông nói thêm cuộc tấn công khiến một số khu vực ở tây bắc Volgograd bị mất điện, nhưng không xảy ra thương vong. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 8.11 thông báo đã bắn hạ 82 UAV của Ukraine trong đêm 7.11, bao gồm 8 UAV ở vùng Volgograd. Hai người đã bị thương ở tỉnh Saratov kế bên sau khi một UAV Ukraine làm nổ tung các cửa sổ của một tòa nhà chung cư, theo Tỉnh trưởng Roman Busarin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã bổ nhiệm ông Yuri Cherevashenko làm tư lệnh lực lượng phòng thủ UAV, vốn được xem đóng vai trò quan trọng nhằm ứng phó mối đe dọa từ UAV Nga, theo Reuters.

Mỹ miễn trừ cấm vận dầu khí Nga cho Hungary

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng hôm 7.11 (giờ Washington) ảnh: reuters

Reuters hôm 8.11 dẫn lời một quan chức chính quyền Washington cho biết Mỹ đã miễn trừ cấm vận cho Hungary trong 1 năm để nước này tiếp tục sử dụng dầu khí từ Nga.

Quyết định trên đã được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng hôm 7.11. Theo đó, ông Orban đã trình bày lý do tại sao nước này cần tiếp tục sử dụng dầu và khí đốt của Nga trong bối cảnh ông Trump đang gây sức ép buộc các quốc gia châu Âu ngừng mua năng lượng từ Moscow.

Thủ tướng Orban nhấn mạnh đây là vấn đề quan trọng đối với Hungary, và việc thiếu dầu, khí đốt từ Nga sẽ gây ra "hệ quả nghiêm trọng đối với người dân và nền kinh tế Hungary".

Tổng thống Trump tỏ ra thông cảm với lập trường của ông Orban và đồng ý rằng việc buộc Hungary tìm nguồn dầu khí từ nơi khác là rất khó khăn.

Bên cạnh đó, Hungary còn cam kết mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ với giá trị hợp đồng khoảng 600 triệu USD.