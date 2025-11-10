Chiến sự Ukraine ngày 1.355: Nga, Ukraine leo thang tấn công cơ sở hạ tầng

Trong một bài viết trên nền tảng Telegram, ông Alexander Gusev, Thống đốc tỉnh Voronezh, cho biết vụ tấn công không gây thương vong, nhưng một đám cháy nhỏ đã bùng phát tại cơ sở tiện ích địa phương sau khi hệ thống tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa một số UAV. Đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt.

Nhà máy điện TPP-1 ở Voronezh (Nga) sau khi bị UAV tấn công đêm 8.11.2025 ẢNH: LX/X



Theo ông Gusev, một số khu vực trong thành phố bị mất điện và giảm nhiệt độ sưởi ấm, nhưng nguồn cung đã được khôi phục bình thường vài giờ sau đó.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9.11 không nhắc đến Voronezh trong bản tin hằng ngày trên Telegram, mà chỉ cho biết lực lượng nước này đã phá hủy hoặc đánh chặn 44 UAV Ukraine trong đêm, gồm 43 chiếc ở vùng Bryansk và một chiếc ở vùng Rostov. Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Reuters, Ukraine gần đây gia tăng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và trung tâm hậu cần, với mục tiêu cắt đứt chuỗi cung ứng phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow. Nga gọi đây là "hành động khủng bố", trong khi Kyiv khẳng định đó là biện pháp tự vệ hợp pháp trong cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 2.2022, theo Reuters.

Lính cứu hỏa đứng làm việc sau cuộc tấn công bằng UAV tại Kyiv ngày 8.11.2025 ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến khác, nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo thông báo cắt điện luân phiên từ 8 giờ đến 16 giờ tại hầu hết các khu vực của Ukraine, sau khi các cuộc tấn công của Nga khiến công suất phát điện "giảm xuống bằng 0".

Các quan chức Ukraine cho hay trong 2 ngày 7 - 8.11, Nga đã phóng hàng trăm UAV vào các cơ sở năng lượng trên khắp cả nước, làm ít nhất 7 người thiệt mạng. Các chuyên gia cảnh báo chuỗi tấn công mới của Nga có thể khiến Ukraine đối mặt nguy cơ mất điện nghiêm trọng trước mùa đông.

Theo The Kyiv Indepent dẫn lời giới chức Ukraine, các cuộc không kích của Nga ngày 9.11 đã khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 18 người bị thương tại các tỉnh Donetsk và Kherson.

Nga chuẩn bị phản ứng tương xứng nếu Mỹ thử vũ khí hạt nhân

Ngoại trưởng Nga sẵn sàng gặp người đồng cấp Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 9.11 cho biết ông sẵn sàng gặp trực tiếp người đồng cấp Mỹ Marco Rubio để thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine, song vẫn khẳng định Moscow chỉ chấm dứt chiến sự khi lợi ích của Nga được tính đến.

"Chúng tôi, cùng với Ngoại trưởng Rubio, hiểu rõ nhu cầu duy trì liên lạc thường xuyên - điều rất quan trọng để thảo luận về vấn đề Ukraine và thúc đẩy chương trình nghị sự song phương. Do đó, chúng tôi vẫn trao đổi qua điện thoại và sẵn sàng tổ chức các cuộc gặp trực tiếp khi cần thiết", ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Moscow ngày 22.10.2025 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters dẫn nguồn thạo tin, Mỹ đã hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi phía Nga phát tín hiệu sẽ không nới lỏng các yêu cầu đối với Ukraine.

Ông Lavrov nói thêm rằng "sự hiểu biết" đạt được giữa ông Putin và ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage (Alaska) ngày 15.8 được xây dựng dựa trên yêu cầu của ông Putin từ tháng 6.2024 và đề xuất của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Khi được hỏi về kế hoạch của châu Âu nhằm sử dụng tài sản của Nga trị giá khoảng 210 tỉ euro đang bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định "không có cách hợp pháp nào để chiếm đoạt số tài sản này" và cảnh báo Moscow sẽ trả đũa nếu điều đó xảy ra.

Ông Lavrov cũng cho biết Mỹ đã thông báo qua kênh ngoại giao rằng Mỹ đang xem xét đề xuất của Tổng thống Putin về việc duy trì các hạn chế trong Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) sau khi hiệp ước hết hạn vào tháng 2.2026.

Mỹ điều hai máy bay ném bom B-52 bay sát Venezuela

Mỹ điều máy bay B-52 đến Tây Ban Nha tập trận

Máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ ngày 8.11 đã được triển khai đến Căn cứ không quân Morón (Tây Ban Nha) để tham gia hoạt động huấn luyện đa phương cùng Phần Lan, Litva, Thụy Điển và các đồng minh, trong khuôn khổ Lực lượng đặc nhiệm ném bom châu Âu 26-1.

Theo thông báo của Không quân Mỹ tại châu Âu, đợt triển khai nhằm giúp các phi hành đoàn nâng cao chiến thuật, tăng tính linh hoạt và củng cố phối hợp với đồng minh thông qua diễn tập song phương và đa quốc gia. Những hoạt động này góp phần gia tăng khả năng sẵn sàng tác chiến và duy trì sức răn đe dọc sườn phía Đông và Bắc Âu.

Trong suốt thời gian huấn luyện, các phi hành đoàn sẽ mô phỏng nhiệm vụ trong không phận phức tạp, thực hành quy trình tìm kiếm, xác định, theo dõi nhắm mục tiêu để rèn tốc độ và độ chính xác.