Chiến sự Ukraine ngày 1.361: Nga gây sức ép lớn lên huyết mạch đường sắt Ukraine

"Riêng 3 tháng gần đây, số vụ tấn công đã tăng gấp 3. Từ đầu năm, đã có 800 vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt, hơn 3.000 hạng mục bị phá hủy. Điều đáng lo ngại là đòn tấn công nhắm trực diện vào tàu hỏa, đặc biệt là tài xế", theo The Guardian ngày 15.11 dẫn lời ông Kuleba.

Một đoàn tàu bị phá hủy tại một nhà ga ở vùng Odesa (Ukraine) sau khi bị UAV tấn công hồi tháng 10 ẢNH: REUTERS

Đường sắt giữ vai trò sống còn với Ukraine, vận chuyển hơn 63% hàng hóa và 37% hành khách, đồng thời là tuyến tiếp nhận phần lớn viện trợ quân sự từ nước ngoài. Theo ông Oleksandr Pertsovskyi, lãnh đạo công ty đường sắt nhà nước Ukraine, các cuộc tấn công ngày càng chính xác do Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) Shahed để đánh trúng từng đầu máy.

Để đối phó, Ukraine đang lắp đặt hệ thống gây nhiễu điện tử trên tàu hỏa và thành lập các đội phòng không thuộc ngành đường sắt.

Bà Tetyana Tkachenko, Giám đốc nhà ga Lozova, cho biết khu vực này thường xuyên bị tấn công vì nằm trên nút giao chiến lược kết nối 4 điểm gồm Dnipro, Sloviansk, Poltava và Kharkiv. Các tuyến này phục vụ vận tải dân sự, hàng hóa, sơ tán thương binh và hậu cần cho tiền tuyến. "Mối đe dọa hiện nay rất lớn. Đối thủ tấn công nơi đông người, phá đường ray, đầu máy và cả hệ thống điện cao thế", theo bà Tkachenko.

"Nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ tính mạng người dân. Nếu có tàu trên đường, chúng tôi đưa về ga gần nhất để hành khách sơ tán", ông Oleksandr Podvarchansky, phụ trách tuyến đường khu vực Lozova, cho hay.

Ukraine tấn công cảng biển Đen, làm gián đoạn vận chuyển dầu mỏ Nga

Theo Phó thủ tướng Ukraine Kuleba, Nga đang theo đuổi 3 mục tiêu gồm phá vỡ mạng lưới hậu cần dẫn hàng hóa ra các cảng phía nam; làm gián đoạn giao thông đường sắt gần tiền tuyến ở Chernihiv và Sumy; và "phá hủy toàn diện" cơ sở hạ tầng tại Donbass.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Hãng tin AP, ông Serhii Beskrestnov, một chuyên gia quân sự, cảnh báo tàu hỏa là mục tiêu dễ bị UAV tấn công vì di chuyển chậm và đi theo các tuyến cố định. "Nếu Nga tiếp tục đánh vào đầu máy diesel và điện, sẽ đến lúc đường ray còn đó nhưng chúng ta không còn phương tiện nào để chạy trên đó nữa", ông nói.

Ukraine "tung đòn" vào cảng dầu chiến lược Novorossiysk

Ngày 14.11, UAV Ukraine đã tấn công thành phố cảng Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar (Nga), làm hư hại khu phức hợp dầu mỏ Sheskharis và gây ra hỏa hoạn lớn, theo The Kyiv Independent. Sheskharis là một trong những cảng xuất khẩu dầu chủ chốt của Nga do Tập đoàn Transneft điều hành.

Ngay sau sự cố, Nga tạm dừng xuất khẩu dầu trong ngày 14.11, tương đương 2,2 triệu thùng/ngày (khoảng 2% nguồn cung toàn cầu), theo Reuters.

Một tòa nhà chung cư tại Novorossiysk (Nga) bị hư hại sau khi bị UAV Ukraine tấn công ngày 14.11.2025

ẢNH: REUTERS

Bộ chỉ huy tác chiến vùng Krasnodar xác nhận vụ tấn công, cho biết nhiều cơ sở ven biển bị hư hại và đám cháy tại khu phức hợp Sheskharis đã được dập tắt.

Ông Veniamin Kondratyev, Thống đốc vùng Krasnodar, cho biết trên mạng xã hội: "Chỉ trong đêm, hơn 170 người và 50 thiết bị đã xử lý hậu quả của vụ tấn công, nhanh chóng dập tắt đám cháy và hỗ trợ người dân".

Hãng RIA Novosti đưa tin một tàu dân sự trong cảng Novorossiysk bị UAV bắn trúng, làm 3 thủy thủ bị thương. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phòng không đã bắn hạ 66 UAV tại Krasnodar trong đêm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này cũng đã phóng tên lửa hành trình Neptune và sử dụng nhiều loại UAV trong cuộc tấn công vào cảng Novorossiysk. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết các đám cháy lớn tiếp tục bùng phát đến gần 14 giờ chiều 14.11.

Vụ tấn công vào Novorossiysk là một trong những vụ tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu của Nga trong những tháng gần đây, theo Reuters. Novorossiysk - trung tâm hậu cần và năng lượng chiến lược của Nga ở biển Đen - từng nhiều lần bị Ukraine nhắm mục tiêu.

Chỉ huy quân xung kích Ukraine bác tin Nga tiến nhanh ở Zaporizhzhia

Trong một diễn biến khác, ông Andrey Marochko, chuyên gia quân sự Nga, cho hay Moscow đã tiến được khoảng 1 km gần Liman (thuộc vùng Kharkiv, Ukraine), và bắt đầu càn quét lãnh thổ phía tây bắc và đông bắc của khu vực. Theo TASS ngày 15.11 dẫn lời ông Marochko, lực lượng Ukraine vẫn kháng cự quyết liệt, đặc biệt ở phía tây nam và phía nam Liman. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Nga sẵn sàng đối thoại với châu Âu

Liên quan chuyển động ngoại giao, Nga sẵn sàng duy trì tương tác với các nước châu Âu, bất chấp việc hầu hết các cơ chế đối thoại chính thức đang bị đóng băng, ông Vladimir Yakushev, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, phát biểu ngày 15.11. "Chúng tôi vẫn nhận thấy tiềm năng hợp tác cùng có lợi với các nước châu Âu", theo TASS dẫn lời ông Yakushev.

Vị quan chức Nga nêu rõ: "Hiện nay, các kênh đối thoại chính thức giữa Nga và hầu hết các quốc gia châu Âu đã bị đóng băng. Điều này càng làm tăng ý nghĩa của các hình thức giao tiếp liên nghị viện và liên đảng thay thế". Ông Yakushev khẳng định Nga trân trọng di sản hợp tác phong phú với châu Âu và ủng hộ duy trì các mối liên hệ nhân đạo, văn hóa và chuyên môn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ẢNH: REUTERS

Trước đó, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, ngày 14.11 nhấn mạnh Moscow không có ý định tấn công các thành viên NATO, nhưng sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động tấn công nào từ liên minh này. Song, bà Zakharova lưu ý Nga chuẩn bị cho mọi kịch bản tiềm tàng, nhưng hiện vẫn ưu tiên hòa bình, hữu nghị và hợp tác bình đẳng, theo kênh Press TV.

Trong một diễn biến khác, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận cần đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bất chấp khác biệt giữa 2 nước. "Tôi đã nghe nhiều chỉ trích vì Tổng thống Mỹ vì nói chuyện với ông Putin. Bạn không cần thiết đồng ý quyết định của ông Putin, nhưng nếu muốn mang lại hòa bình, chúng ta phải mạnh mẽ, và chúng ta cũng phải đối thoại với mọi người", ông Vance nói với Fox News ngày 14.11.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng nhấn mạnh Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Nga.