Bộ trưởng Lục quân Mỹ: Quân đội bị lừa mua thiết bị đắt đỏ

Trực thăng Black Hawk do Sikorsky thuộc Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất ảnh: Sikorsky

Các bên vận động cho quyền trách nhiệm chính phủ Mỹ và một số nghị sĩ từ lâu đã chỉ trích những nhà thầu quân sự về việc "bơm giá" cao ngất ngưởng đối với quân đội. Tuy nhiên, lời bình luận trên của Bộ trưởng Lục quân Mỹ đánh dấu lần hiếm hoi có quan chức đương nhiệm của chính quyền Washington thẳng thắn lên tiếng về những tập đoàn cung cấp cho quân đội nước này.

"Ngành công nghiệp quốc phòng nói chung và các nhà thầu chính (làm việc trực tiếp với chính phủ) nói riêng đã lừa dối dân Mỹ, Lầu Năm Góc và Lục quân", Reuters dẫn lời ông Driscoll nói với báo giới.

Vị bộ trưởng bổ sung chính phủ cũng phải chịu một phần trách nhiệm khi tạo ra các cơ chế khuyến khích các công ty tính giá với con số thiên văn.

Các nhà thầu quân sự lớn đang cung cấp cho quân đội Mỹ đủ hệ thống vũ khí, khí tài, từ tiêm kích F-35 xuất xưởng từ Lockheed Martin đến những hệ thống phòng thủ tên lửa từ các công ty như RTX, Northrop Grumman và Boeing.

Trước đó, Lục quân Mỹ từng nói một cái núm vặn trên màn hình trực thăng Black Hawk do Sikorsky, công ty con của Lockheed Martin, sản xuất có giá tính cho quân đội là 47.000 USD, trong khi nếu sản xuất theo thị trường thương mại chỉ có giá 15 USD.

"Hệ thống giờ đã thay đổi. Giờ đây các ông sẽ không còn được phép làm điều đó đối với Lục quân Mỹ", ông Driscoll nhấn mạnh.

Lục quân Mỹ diễu binh hoành tráng, trùng ngày sinh nhật Tổng thống Trump

Lục quân Mỹ đang triển khai một sáng kiến nhằm đơn giản hóa quy trình mua sắm. Đây là một phần của nỗ lực chung mà Lầu Năm Góc đang thực thi nhằm giúp quân đội có thể nhanh chóng được trang bị công nghệ mới trong bối cảnh các mối đe dọa toàn cầu gia tăng.

Tuần trước, Reuters đưa tin Lục quân Mỹ đặt mục tiêu mua ít nhất 1 triệu thiết bị bay không người lái (drone) trong 2 đến 3 năm tới. Thay vì chọn đối tác là các nhà thầu quân sự lớn, lực lượng này muốn làm việc với những công ty sản xuất drone có thể ứng dụng được trong cả lĩnh vực thương mại.