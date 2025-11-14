Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Tàu sân bay UAV đầu tiên của Trung Quốc ra biển thử nghiệm

Vi Trân
Vi Trân
14/11/2025 09:31 GMT+7

Tàu đổ bộ tấn công Type 076 Tứ Xuyên, tàu sân bay chở máy bay không người lái (UAV) đầu tiên của Trung Quốc, đã ra biển thử nghiệm lần đầu tiên.

Tân Hoa xã ngày 14.11 đưa tin tàu đổ bộ tấn công Type 076 Tứ Xuyên của hải quân Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên, xuất phát từ xưởng tàu ở thành phố Thượng Hải.

Tàu sân bay UAV đầu tiên của Trung Quốc ra biển thử nghiệm - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ tấn công Type 076 Tứ Xuyên, được mệnh danh là tàu sân bay UAV của Trung Quốc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tàu Type 076 đầu tiên mang tên Tứ Xuyên, tỉnh phía tây nam Trung Quốc, được hạ thủy vào tháng 12.2024 và có số thân tàu là 51. Tàu này được xem là vũ khí chủ chốt cho hoạt động UAV của hải quân Trung Quốc nhờ hệ thống phóng máy bay bằng điện từ. Theo tờ South China Morning Post, tàu này thường được miêu tả là tàu sân bay UAV đầu tiên trên thế giới.

Cuộc thử nghiệm lần này sẽ kiểm tra độ tin cậy và sự ổn định của động cơ cũng như hệ thống năng lượng.

Cuộc thử nghiệm là cột mốc lớn cho hải quân Trung Quốc, diễn ra ngay sau khi nước này biên chế tàu sân bay Phúc Kiến cũng có hệ thống phóng máy bay điện từ.

Tàu Tứ Xuyên là một nâng cấp so với lớp tàu đổ bộ tấn công đầu tiên của Trung Quốc Type 075.

Tàu Type 076 có lượng giãn nước toàn tải hơn 50.000 tấn, sàn tàu dài khoảng 260 m, rộng nhất 52 m. Tàu Type 075 có lượng giãn nước 40.000 tấn, sàn tàu dài 237 m, rộng 36 m.

Xem UAV chiến đấu tối tân cất cánh từ 'tàu sân bay' UAV đầu tiên của Iran

Tứ Xuyên là một trong những tàu đổ bộ tấn công lớn nhất thế giới, lớn hơn các tàu thuộc lớp America của Mỹ và lớp tàu khu trục chở trực thăng Izumo của Nhật Bản.

Tàu Type 076 được tích hợp công nghệ phóng máy bay điện từ. Tàu có thể chở theo máy bay cánh cố định, trực thăng và các khí tài đổ bộ. Tàu Tứ Xuyên dự kiến được bàn giao vào cuối năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc tàu sân bay uav Tàu đổ bộ tấn công Type 076 Tàu Tứ Xuyên
