Thế giới Quân sự

Lính thủy đánh bộ Philippines sở hữu tổ hợp BrahMos đầu tiên

Thụy Miên
Thụy Miên
08/11/2025 19:25 GMT+7

Ngày 7.11, lực lượng lính thủy đánh bộ Philippines đã công bố tổ hợp tên lửa đối hạm siêu thanh BrahMos đầu tiên, cũng như trình bày các kế hoạch trong tương lai nhằm tăng cường năng lực phòng thủ bờ biển.

Lính thủy đánh bộ Philippines ra mắt tổ hợp tên lửa BrahMos đầu tiên - Ảnh 1.

Ảnh chụp tổ đội tên lửa BrahMos của lính thủy đánh bộ Philippines

ảnh: lính thủy đánh bộ Philippines

Trang USNI News đưa tin tổ hợp tên lửa đối hạm siêu thanh BrahMos đầu tiên của lính thủy đánh bộ Philippines đã được trình làng thông qua một video clip trình chiếu trong dịp lễ kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng. Sự ra mắt đánh dấu bước tiến đáng kể của lực lượng này trong quá trình hiện đại hóa và tăng cường năng lực phòng thủ ven biển.

Với tầm bắn lên đến 290 km, tổ hợp tên lửa BrahMos đầu tiên của Philippines được đặt ở phía Tây Luzon, thuộc biên chế của Tiểu đoàn tên lửa đối hạm ven bờ của Trung đoàn phòng thủ bờ biển.

Thông qua việc triển khai tên lửa mới tại tỉnh Zambales, Manila giờ đây sở hữu năng lực đối phó các thế lực đối thủ, bao gồm tàu hải quân của Trung Quốc hoạt động tại Bãi cạn Scarborough, theo phân tích của USNI News.

Năm 2022, Philippines ký hợp đồng trị giá 375 triệu USD để mua 3 tổ hợp BrahMos của Ấn Độ, đánh dấu lần đầu tiên Ấn Độ xuất khẩu dòng tên lửa này.

Thỏa thuận trên cho phép Manila nắm được giải pháp phòng thủ tầm xa giá rẻ và hiệu quả.

Theo thông tin từ Trung đoàn phòng thủ bờ biển, mỗi tổ hợp BrahMos của lính thủy đánh bộ nước này bao gồm 2 bệ phóng cơ động tự hành, 1 xe radar, 1 xe nạp tên lửa và 1 xe chỉ huy – điều khiển.

Mỗi bệ phóng nạp được 2 tên lửa BrahMos, trong khi xe nạp tên lửa mang theo 4 quả dự phòng.

Trong khi chưa rõ địa điểm triển khai các tổ hợp tiếp theo, Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 4 tại Ilocos Norte (Bắc Luzon) đã có kế hoạch xây dựng một căn cứ BrahMos tương tự. Với vị trí chiến lược nằm ở mũi đông bắc của Philippines, căn cứ tên lửa BrahMos ở đây có thể cung cấp cho Philippines năng lực ngăn chặn các tàu đối phương đi qua eo biển Luzon.

lính thủy đánh bộ Philippines tên lửa BrahMos Bãi cạn Scarborough eo biển Luzon
