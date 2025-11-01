Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

F-35 đối đầu Su-30, Jaguar trong diễn tập đánh tàu sân bay Anh - Ấn Độ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
01/11/2025 13:27 GMT+7

Quân đội Anh và Ấn Độ vừa có đợt diễn tập theo kịch bản tấn công - phòng thủ nhóm tác chiến tàu sân bay.

Đợt diễn tập của quân đội Anh và Ấn Độ diễn ra trong khuôn khổ tập trận Konkan 2025. Trong buổi diễn tập trên biển, Không quân Ấn Độ đảm nhận vai trò tấn công, sử dụng 8 tiêm kích Su-30 MKI, 4 tiêm kích Jaguar và máy bay radar cảnh giới Il-76 nhằm vào nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh.

Không quân Hoàng gia Anh (RAF) sẽ có nhiệm vụ đánh chặn và đã điều 6 tiêm kích F-35 phòng thủ đội tàu sân bay. Các bên cho biết buổi diễn tập diễn ra vào ngày 14.10 và đây là lần đầu tiên hai nước đưa ra kịch bản diễn tập đối đầu trên biển như vậy, theo The Aviationist.

Anh - Ấn Độ dàn trận diễn tập tấn công tàu sân bay - Ảnh 1.

Các chiến đấu cơ của Anh và Ấn Độ diễn tập trên biển, bay gần tàu sân bay HMS Prince of Wales

ẢNH: KHÔNG QUÂN ANH

RAF cho hay đã có 4 cuộc không chiến và 3 loại nhiệm vụ được triển khai trong diễn tập. Hải quân Anh thông tin các chiến F-35 đã đảm nhận vai trò “lá chắn” cho tàu sân bay, trong khi chiến đấu cơ Ấn Độ sẽ cố xuyên thủng lớp phòng thủ, thực hiện tấn công giả định vào tàu sân bay và các tàu hộ tống.

“Đối với sức mạnh không quân của cả hai quốc gia, các cuộc không chiến giả định cho phép quân nhân kiểm tra các kỹ năng cá nhân, hệ thống vũ khí và cảm biến, cùng với các chiến thuật đặc biệt chống lại máy bay mà họ thường không gặp phải”, Hải quân Anh tuyên bố hôm 15.10.

Không quân Ấn Độ cho biết: “Cuộc diễn tập đã tăng cường khả năng tương tác, sự tin tưởng lẫn nhau và cam kết chung đối với ổn định trong khu vực”.

Cuộc tập trận Konkan 2025 diễn ra trong bối cảnh nhóm tác chiến tàu sân bay CSG 25 của Anh sắp kết thúc 6 tháng triển khai ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

